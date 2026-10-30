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Люди 30 жовтня 2026 · 15:21

До Трампа і Меланії на Геловін прийшли діти в радянській формі і кокошнику (відео)

Серед Барбі та Бетменів з'явилися образи, які точно вирізнялися з-поміж інших
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
До Трампа і Меланії на Геловін прийшли діти в радянській формі і кокошнику (відео)

Дональд та Меланія Трамп під час святкування Хеловіну 2026 (колаж: Styler)

У Білому домі відбулося традиційне святкування Геловіну за участю президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп. Серед сотень маленьких гостей увагу привернули двоє дітей у незвичних костюмах.

Детальніше про це розповідає Styler.

Як у Білому домі святкували Геловін

Святкування відбулося ввечері 29 жовтня на Південній галявині Білого дому. Дональд і Меланія Трамп зустрічали дітей та їхніх батьків, роздавали солодощі й фотографувалися з маленькими гостями.

Загалом захід відвідали близько 6000 людей. Для учасників підготували спеціальні шоколадні батончики, випущені з нагоди свята.

Територію біля входу до резиденції прикрасили гарбузами, плющем і великим багряним місяцем із підсвічуванням. На його тлі розмістили силуети кажанів, які імітували ефект польоту.

Атмосферу доповнювала моторошна музика у виконанні струнного оркестру Військово-повітряних сил США.

Які костюми обрали діти

Як свідчить відео на офіційній сторінці першої леді США в Instagram, маленькі гості приходили в образах різних персонажів. Серед них були Барбі, Бетмен та історичні постаті, зокрема кілька батьків-засновників США.

Однак особливу увагу привернула поява двох дітей у костюмах, стилізованих під радянську та російську символіку.

Хлопчик був одягнений у військову форму з кашкетом радянського зразка. На рукаві його одягу помітили шеврон танкових військ.

Поруч із ним стояла дівчинка в білому верхньому одязі та темному сарафані з квітковим орнаментом. Її образ доповнював головний убір зі стрічками, схожий на кокошник.

На відео зі святкування видно, як діти підходять до президентського подружжя. Меланія Трамп навіть торкнулася кашкета хлопчика.

Хто саме привів дітей на захід і чому для святкування обрали саме такі костюми, наразі невідомо.

Хто ще відвідав свято у Білому домі

До святкування долучилися не лише родини з дітьми, а й представники американської адміністрації.

Серед гостей були міністр оборони США Піт Гегсет, заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер і торговий представник США Джеймісон Грір.

Також на заході були присутні військовослужбовці, правоохоронці та сім'ї, які усиновили дітей.

Під час зустрічі Дональд Трамп спілкувався з батьками, фотографувався з маленькими гостями та роздавав їм святкові частування.

Діти в радянській формі і кокошнику
Діти в радянській формі і кокошнику на святкуванні Хеловіну в США (скриншот з відео)

Як давно святкують Геловін у Білому домі

Традиція проводити святкування Геловіну в Білому домі існує вже кілька десятиліть. За даними White House Historical Association, перша леді Меймі Ейзенхауер започаткувала святкування - вона вперше прикрасила резиденцію ще у 1958 році, використовуючи скелети, гарбузи та кукурудзяні стебла.

Згодом традиція отримала продовження: родина Кеннеді почала запрошувати дітей до Білого дому на Геловін, щоб вони могли отримати святкові частування, а за президентства Річарда Ніксона почали проводити більш масштабніші заходи для дітей.

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