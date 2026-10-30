Блекаут на кілька діб: що потрібно підготувати вдома та як діяти під час відключення світла

Блекаут у Дніпрі показав, наскільки важливо бути готовими до тривалого знеструмлення. Без світла можуть виникнути проблеми з водою, опаленням і зв'язком, тому варто заздалегідь подбати про необхідні запаси.

Styler з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука розповідає, що потрібно підготувати вдома, аби пережити кілька діб без електроенергії та подбати про безпеку близьких.

Який запас потрібно мати на 3-5 діб

Перший крок підготовки до тривалого блекауту - створити домашній запас найнеобхіднішого щонайменше на три-п'ять діб. Його варто формувати з урахуванням кількості людей у родині, їхніх потреб і можливості зберігати продукти без холодильника.

Насамперед підготуйте:

питну воду - із розрахунком на кожного члена родини. Зберігайте її в чистих закритих ємностях;

технічну воду - окремо від питної. Вона знадобиться для побутових потреб, зокрема гігієни та санітарії;

продукти тривалого зберігання - консерви, хлібці, сухофрукти, горіхи, печиво та іншу їжу, яку можна споживати без приготування й холодильника;

постійні ліки - запас препаратів, які члени родини приймають регулярно, а також необхідні засоби першої допомоги;

корм для тварин - подбайте, щоб домашні улюбленці також мали достатньо їжі на кілька днів.

Важливо не забувати перевіряти терміни придатності продуктів і медикаментів та періодично оновлювати запаси.

Що підготувати заздалегідь

Не варто чекати оголошення про масштабне відключення, щоб шукати зарядний пристрій або купувати батарейки. Основні речі краще зібрати в одному доступному місці.

Перед можливим блекаутом:

зарядіть павербанки, телефони та акумуляторні ліхтарики;

підготуйте звичайні ліхтарики й запас батарейок;

майте радіоприймач на батарейках, щоб отримувати важливу інформацію навіть за відсутності мобільного інтернету;

зніміть певну суму готівки, адже термінали та банкомати можуть не працювати;

перевірте запас пального в автомобілі, якщо плануєте ним користуватися;

зберіть документи та домашню аптечку в одному місці, щоб за потреби швидко їх знайти.

Окремо варто домовитися з рідними про спосіб зв'язку на випадок, якщо мобільна мережа зникне. Визначте місце зустрічі, де зможете зібратися, якщо телефони не працюватимуть.

Що робити, коли зникло світло

Коли електроенергія зникає, важливо не лише подбати про освітлення, а й правильно поводитися з побутовою технікою.

Передусім вимкніть електроприлади з розеток. Це допоможе уникнути можливих пошкоджень через стрибки напруги після відновлення електропостачання.

Коли світло повернеться, не вмикайте всі прилади одночасно. Підключайте їх поступово, починаючи з найнеобхідніших.

Якщо під час відключення зник мобільний зв'язок, спробуйте скористатися національним роумінгом. Він дає змогу під'єднатися до мережі іншого українського оператора, якщо власна мережа недоступна.

Для цього потрібно:

вимкнути автоматичний вибір мережі в налаштуваннях телефона;

переглянути доступні мережі;

спробувати під'єднатися до мережі іншого українського оператора.

Якщо з'єднання не з'явилося, спробуйте ще раз або перевірте доступність іншої мережі.

Також під час аварійних відключень не користуйтеся ліфтами, навіть якщо в будинку тимчасово є світло. Електропостачання може зникнути раптово, і людина ризикує застрягнути всередині.

Як зігрітися під час тривалого блекауту

Відсутність електроенергії взимку може призвести до швидкого охолодження приміщення, особливо якщо опалення залежить від електрики.

Щоб зберегти тепло, варто дотримуватися кількох простих правил:

Зберіться в одній кімнаті. Так буде легше утримувати тепло в меншому приміщенні.

Так буде легше утримувати тепло в меншому приміщенні. Одягайтеся шарами. Кілька шарів одягу допоможуть краще зберігати тепло, ніж один товстий светр.

Кілька шарів одягу допоможуть краще зберігати тепло, ніж один товстий светр. Не використовуйте газову плиту або духовку для обігріву. Це небезпечно через ризик отруєння чадним газом і виникнення пожежі.

Це небезпечно через ризик отруєння чадним газом і виникнення пожежі. Правильно розміщуйте генератор. Його можна використовувати лише надворі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей. Балкон для цього не підходить.

Його можна використовувати лише надворі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей. Балкон для цього не підходить. Продумайте альтернативне місце перебування. Заздалегідь визначте, до кого можна переїхати, прийти, щоб перечекати холод, якщо вдома стане нестерпно.

Заздалегідь визначте, до кого можна переїхати, прийти, щоб перечекати холод, якщо вдома стане нестерпно. Особливу увагу приділіть дітям, літнім людям і тим, хто має труднощі з підтриманням температури тіла.

Якщо з'явилися головний біль, запаморочення, нудота, слабкість або інші ознаки можливого отруєння чадним газом, негайно вийдіть на свіже повітря та телефонуйте 112. Не повертайтеся до приміщення до перевірки його безпечності.

Де знайти найближчий пункт незламності

Якщо вдома немає світла, тепла або води, можна скористатися пунктами незламності. Там можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати базову допомогу відповідно до можливостей конкретного пункту.

Щоб не шукати адресу в останній момент, варто заздалегідь:

завантажити офлайн-мапу пунктів незламності в застосунку "Дія";

перевірити актуальні адреси на офіційному сайті nezlamnist.gov.ua;

знайти найближчі до дому та роботи пункти;

продумати маршрут до них на випадок, якщо мобільний інтернет не працюватиме.

Не менш важливо подбати про людей поруч. Якщо після знеструмлення зникло світло, зайдіть до сусідів, які живуть самі, особливо до літніх людей. Переконайтеся, що вони мають воду, їжу, необхідні ліки та знають, куди звернутися по допомогу.