Блэкаут на несколько суток: что нужно подготовить дома и как действовать при отключении света

Блэкаут в Днепре показал, насколько важно быть готовыми к длительному обесточиванию. Без света могут возникнуть проблемы с водой, отоплением и связью, поэтому следует заранее позаботиться о необходимых запасах.

Styler со ссылкой на Telegram -канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука рассказывает, что нужно подготовить дома, чтобы пережить несколько суток без электроэнергии и позаботиться о безопасности близких.

Какой запас нужно иметь на 3-5 суток

Первый шаг подготовки к длительному блэкауту - создать домашний запас самого необходимого по меньшей мере на три-пять суток. Его следует формировать с учетом количества людей в семье, их потребностей и возможностей хранить продукты без холодильника.

В первую очередь подготовьте:

питьевую воду - с расчетом на каждого члена семьи. Храните ее в чистых закрытых емкостях;

техническую воду - отдельно от питьевой. Она пригодится для бытовых нужд, в том числе гигиены и санитарии;

продукты длительного хранения - консервы, хлебцы, сухофрукты, орехи, печенье и другую пищу, которую можно употреблять без приготовления и холодильника;

постоянные лекарства - запас препаратов, которые члены семьи принимают регулярно, а также необходимые средства первой помощи;

корм для животных - позаботьтесь, чтобы домашние любимцы также имели достаточно пищи на несколько дней.

Важно не забывать проверять сроки годности продуктов и медикаментов и периодически обновлять запасы.

Что подготовить заранее

Не следует ожидать объявления о масштабном отключении, чтобы искать зарядное устройство или покупать батарейки. Основные вещи лучше собрать в одном доступном месте.

Перед возможным блэкаутом:

зарядите павербанки, телефоны и аккумуляторные фонарики;

подготовьте обычные фонарики и запас батареек;

имейте радиоприемник на батарейках, чтобы получать важную информацию даже при отсутствии мобильного интернета;

снимите определенную сумму наличных, ведь терминалы и банкоматы могут не работать;

проверьте запас горючего в автомобиле, если планируете его использовать;

соберите документы и домашнюю аптечку в одном месте, чтобы быстро их найти.

Отдельно следует договориться с родными о способе связи на случай, если мобильная сеть исчезнет. Определите место встречи, где можно собраться, если телефоны не будут работать.

Что делать, когда исчез свет

Когда электроэнергия исчезает, важно не только позаботиться об освещении, но и правильно обращаться с бытовой техникой.

Прежде всего выключите электроприборы из розеток. Это поможет избежать возможных повреждений из-за скачков напряжения после восстановления электроснабжения.

Когда свет вернется, не включайте все приборы одновременно. Подключайте их постепенно, начиная с самых необходимых.

Если при отключении исчезла мобильная связь, попробуйте воспользоваться национальным роумингом. Он позволяет подключиться к сети другого украинского оператора, если собственная сеть недоступна.

Для этого нужно:

отключить автоматический выбор сети в настройках телефона;

просмотреть доступные сети;

попытаться подключиться к сети другого оператора.

Если соединение не появилось, попробуйте снова или проверьте доступность другой сети.

Также при аварийных отключениях не пользуйтесь лифтами, даже если в доме временно есть свет. Электроснабжение может исчезнуть внезапно, и человек рискует застрять внутри.

Как согреться во время длительного блэкаута

Отсутствие электроэнергии зимой может привести к быстрому охлаждению помещения, особенно, если отопление зависит от электричества.

Чтобы сохранить тепло, следует соблюдать несколько простых правил:

Соберитесь в одной комнате. Так будет легче удерживать тепло в меньшем помещении.

Так будет легче удерживать тепло в меньшем помещении. Одевайтесь слоями. Несколько слоев одежды помогут лучше сохранять тепло, чем один толстый свитер.

Несколько слоев одежды помогут лучше сохранять тепло, чем один толстый свитер. Не используйте газовую плиту или духовку для обогрева. Это опасно из-за риска отравления угарным газом и возникновения пожара.

Это опасно из-за риска отравления угарным газом и возникновения пожара. Правильно размещайте генератор. Его можно использовать только на улице, на безопасном расстоянии от построек, окон и дверей. Балкон для этого не подходит.

Его можно использовать только на улице, на безопасном расстоянии от построек, окон и дверей. Балкон для этого не подходит. Продумайте альтернативное место нахождения. Заранее определите, к кому можно переехать, прийти, чтобы переждать холод, если дома станет невыносимо.

Заранее определите, к кому можно переехать, прийти, чтобы переждать холод, если дома станет невыносимо. Особое внимание уделите детям, пожилым людям и тем, кто испытывает трудности с поддержанием температуры тела.

Если появилась головная боль, головокружение, тошнота, слабость или другие признаки возможного отравления угарным газом, немедленно выйдите на свежий воздух и звоните по номеру 112. Не возвращайтесь в помещение до проверки его безопасности.

Где найти ближайший пункт незламності

Если дома нет света, тепла или воды, можно воспользоваться пунктами незламності. Там можно согреться, зарядить гаджеты и получить базовую помощь в соответствии с возможностями конкретного пункта.

Чтобы не искать адрес в последний момент, следует заранее:

скачать офлайн-карту пунктов незламності в приложении "Дія";

проверить текущие адреса на официальном сайте nezlamnist.gov.ua;

найти самые близкие к дому и работе пункты;

продумать маршрут к ним на случай, если мобильный интернет не будет работать.

Не менее важно позаботиться о людях рядом. Если после обесточивания исчез свет, зайдите к соседям, которые одиноки, особенно к пожилым людям. Убедитесь, что у них есть вода, еда, необходимые лекарства и они знают, куда обратиться за помощью.