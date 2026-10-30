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Главная Люди Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали "красные флажки" в начале романтических отношений
Люди 30 октября 2026 · 12:47

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали "красные флажки" в начале романтических отношений

То, что для одних выглядит как проявление любви, для других может являться поводом прекратить общение
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали "красные флажки" в начале романтических отношений

Романтические жесты не всегда воспринимают как проявление любви (коллаж: Styler)

Ревность, неожиданные визиты без предупреждения, чрезмерный контроль и даже огромные букеты могут вызвать отнюдь не те эмоции, на которые рассчитывает человек. То, что в кино часто показывают как романтику, в реальной жизни иногда воспринимают как нарушение личных границ.

В Threads пользовательница _rrrmmm__ стала инициатором обсуждения насчет жестов, которые многие считают романтичными, но для других они являются настоящими "красными флажками". Участники беседы поделились и собственными примерами, подробнее о которых расскажет Styler.

Неожиданные визиты и публичные признания

Так, одна из пользовательниц Сети предложила подписчикам поделиться мнениями и призвала назвать одну вещь, которую большинство считает романтичной, но на самом деле она является "сплошным красным флажком".

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали &quot;красные флажки&quot; в начале романтических отношений
Пост пользовательницы Threads (скриншот)

На ее публикацию откликнулись и другие пользователи. В комментариях они назвали немало жестов и поступков, которые вместо восхищения вызывают у них настороженность или даже раздражение.

Некоторые участники обсуждения признались, что не считают романтическими сюрпризы, которые не оставляют другому человеку возможности выбора. Например, когда мужчина без предупреждения приезжает под дом и пишет: "Выходи, я приехал".

Другая участница обсуждения назвала тревожным сигналом ситуацию, когда человек находит адрес девушки и приходит к ней без приглашения. Такие жесты могут восприниматься не как упорное ухаживание, а как пренебрежение конфиденциальностью.

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали &quot;красные флажки&quot; в начале романтических отношений
Для многих внезапное появление поклонника на пороге является "красным флажком" (скриншот)

Не всем по душе и публичные предложения жениться. Для кого-то это красивая история, а для кого-то избыточное давление, особенно если важное решение предлагают принять перед зрителями.

Когда забота превращается в контроль

Отдельно комментаторы обратили внимание на ревность, которую нередко пытаются оправдать сильными чувствами. Одна из пользователей назвала "красным флажком" ситуацию, когда партнер устраивает допрос и в то же время называет это попечительством.

Другая привела примеры контроля под видом заботы: запрета носить короткую юбку якобы из-за риска простудиться или требования каждые десять минут отчитываться, где ты находишься.

"Контроль, замаскированный под заботу, ревность", - так сформулировала свою позицию одна из участниц дискуссии.

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали &quot;красные флажки&quot; в начале романтических отношений
Контроль считают недопустимым в начале отношений (скриншот)

Не понравилась комментаторам и чрезмерная опека без согласия. В частности, одна пользовательница написала, что не воспринимает романтическим жестом, когда ее без просьбы подхватывают на руки. Для нее это не проявление нежности, а нежелательное вмешательство в личное пространство.

Большие букеты и громкие жесты - не для всех

Не все участники обсуждения негативно воспринимают контроль или нарушение границ. Некоторые признались, что его отталкивают слишком показательные проявления чувств.

Среди таких примеров - огромные букеты, дорогие подарки и гигантские мягкие игрушки. Одна из пользователей коротко написала, что такие сюрпризы вызывают у нее вовсе не восхищение.

Другая участница дискуссии назвала "красным флажком" широкие жесты в начале знакомства, а также предложение жениться уже через неделю или месяц отношений. По ее мнению, настораживает и сценарий, в котором мужчина выступает "завоевателем", а женщина - "добычей".

Некоторым не нравятся и чрезмерно "сладкие" сообщения типа "заюш" и "котюш", особенно если за красивыми словами не стоит соответствующее поведение в реальной жизни.

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали &quot;красные флажки&quot; в начале романтических отношений
Мнения пользователей часто сходились (скриншот)

Когда партнер решает все за двоих

Еще одна тема, прозвучавшая в комментариях - отсутствие равноправия в отношениях. Например, одна из пользовательниц рассказала, что ее раздражает ситуация, когда мужчина не позволяет заплатить за себя, аргументируя это словами "ибо я же мужчина".

Другая назвала тревожным сигналом фразу "я уже все придумал и спланировал", когда партнер не спрашивает мнение второго человека, а просто ставит его перед фактом.

Также в комментариях упомянули ситуацию, когда один из партнеров ведет себя как ребенок, а другой вынужден постоянно выполнять роль взрослого.

А еще одна пользователь обратила внимание на пары, которые после многих лет отношений так и не могут съехаться.

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали &quot;красные флажки&quot; в начале романтических отношений
Длительные отношения без общего быта - табу (скриншот)

Почему важно слышать партнера

Один из комментариев касался ситуации, когда человек болеет и прямо просит не приезжать. Но вместо того, чтобы прислушаться, партнер отвечает: "Не выдумывай, уже еду".

Для кого такой поступок может казаться заботой, однако в этой истории важно другое: человек четко озвучил свое желание, но его проигнорировали.

Среди других ответов были и менее очевидные примеры - например, чрезмерное использование фильтров в соцсетях, через которые человек становится почти неузнаваемым, или постоянная отправка лирических песен.

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали &quot;красные флажки&quot; в начале романтических отношений
Мнение одной из участниц обсуждения (скриншот)

В результате обсуждение показало: романтический жест не имеет универсального значения. То, что одному человеку кажется милым сюрпризом, другому может оказаться некомфортным. И, похоже, самое важное здесь не масштаб подарка или эффектность поступка, а уважение к желаниям и границам партнера.

Ранее мы рассказывали о том, как украинцы в Threads обсуждали, сколько чаевых нужно оставлять официантам в питании.

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