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Люди 30 жовтня 2026 · 12:47

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали "червоні прапорці" на початку романтичних стосунків

Те, що для одних виглядає як прояв кохання, для інших може бути приводом припинити спілкування
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали "червоні прапорці" на початку романтичних стосунків

Романтичні жести не завжди сприймають як прояв кохання (колаж: Styler)

Ревнощі, несподівані візити без попередження, надмірний контроль і навіть величезні букети можуть викликати зовсім не ті емоції, на які розраховує людина. Те, що в кіно часто показують як романтику, у реальному житті іноді сприймають як порушення особистих кордонів.

У Threads користувачка _rrrmmm__ стала ініціатором обговорення щодо жестів, які багато хто вважає романтичними, але для інших вони є справжніми "червоними прапорцями". Учасники бесіди поділилися й власними прикладами, детальніше про які розповість Styler.

Несподівані візити та публічні освідчення

Так, одна з користувачок Мережі запропонувала підписникам поділитися думками й закликала назвати одну річ, яку більшість вважає романтичною, але насправді вона є "суцільним червоним прапорцем".

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали &quot;червоні прапорці&quot; на початку романтичних стосунків
Допис користувачки Threads (скриншот)

На її допис відгукнулися інші користувачі. У коментарях вони назвали чимало жестів і вчинків, які замість захоплення викликають у них настороженість або навіть роздратування

Деякі учасники обговорення зізналися, що не вважають романтичними сюрпризи, які не залишають іншій людині можливості вибору. Наприклад, коли чоловік без попередження приїжджає під будинок і пише: "Виходь, я приїхав".

Інша учасниця обговорення назвала тривожним сигналом ситуацію, коли людина знаходить адресу дівчини й приходить до неї без запрошення. Такі жести можуть сприйматися не як наполегливе залицяння, а як нехтування приватністю.

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали &quot;червоні прапорці&quot; на початку романтичних стосунків
Для багатьох раптова поява залицяльника на порозі є "червоним прапорцем" (скриншот)

Не всім до душі й публічні пропозиції одружитися. Для когось це красива історія, а для когось - надмірний тиск, особливо якщо важливе рішення пропонують ухвалити перед глядачами.

Коли турбота перетворюється на контроль

Окремо коментатори звернули увагу на ревнощі, які нерідко намагаються виправдати сильними почуттями. Одна з користувачок назвала "червоним прапорцем" ситуацію, коли партнер влаштовує допит і водночас називає це піклуванням.

Інша навела приклади контролю під виглядом турботи: заборони носити коротку спідницю нібито через ризик застудитися або вимоги кожні десять хвилин звітувати, де ти перебуваєш.

"Контроль, замаскований під турботу, ревнощі", - так сформулювала свою позицію одна з учасниць дискусії.

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали &quot;червоні прапорці&quot; на початку романтичних стосунків
Контроль вважають неприпустимим на початку стосунків (скриншот)

Не сподобалася коментаторам і надмірна опіка без згоди. Зокрема, одна користувачка написала, що не сприймає романтичним жестом, коли її без прохання підхоплюють на руки. Для неї це не прояв ніжності, а небажане втручання в особистий простір.

Великі букети та гучні жести - не для всіх

Не всі учасники обговорення негативно сприймають саме контроль чи порушення кордонів. Дехто зізнався, що його відштовхують надто показові прояви почуттів.

Серед таких прикладів - величезні букети, дорогі подарунки та гігантські м'які іграшки. Одна з користувачок коротко написала, що такі сюрпризи викликають у неї зовсім не захоплення.

Інша учасниця дискусії назвала червоним прапорцем широкі жести на початку знайомства, а також пропозицію одружитися вже через тиждень або місяць стосунків. На її думку, насторожує й сценарій, у якому чоловік виступає "завойовником", а жінка - "здобиччю".

Деяким не подобаються й надмірно "солодкі" повідомлення на кшталт "заюш" і "котюш", особливо якщо за красивими словами не стоїть відповідна поведінка в реальному житті.

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали &quot;червоні прапорці&quot; на початку романтичних стосунків
Думки користувачок часто сходилися (скриншот)

Коли партнер вирішує все за двох

Ще одна тема, яка прозвучала в коментарях - відсутність рівноправності у стосунках. Наприклад, одна з користувачок розповіла, що її дратує ситуація, коли чоловік не дозволяє заплатити за себе, аргументуючи це словами "бо я ж чоловік".

Інша назвала тривожним сигналом фразу "я вже все придумав і спланував", коли партнер не запитує думку другої людини, а просто ставить її перед фактом.

Також у коментарях згадали ситуацію, коли один із партнерів поводиться як дитина, а інший змушений постійно виконувати роль дорослого.

А ще одна користувачка звернула увагу на пари, які після багатьох років стосунків так і не можуть з'їхатися.

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали &quot;червоні прапорці&quot; на початку романтичних стосунків
Тривалі стосунки без спільного побуту - табу (скриншот)

Чому важливо чути партнера

Один із коментарів стосувався ситуації, коли людина хворіє і прямо просить не приїжджати. Але замість того, щоб дослухатися, партнер відповідає: "Не видумуй, уже їду".

Для когось такий вчинок може здаватися турботою, однак у цій історії важливе інше: людина чітко озвучила своє бажання, але його проігнорували.

Серед інших відповідей були й менш очевидні приклади - наприклад, надмірне використання фільтрів у соцмережах, через які людина стає майже невпізнаваною, або постійне надсилання ліричних пісень.

Величезні іграшки і 101 троянда: українці в Threads назвали &quot;червоні прапорці&quot; на початку романтичних стосунків
Думка однієї з учасниць обговорення (скриншот)

У підсумку обговорення показало: романтичний жест не має універсального значення. Те, що одній людині здається милим сюрпризом, іншій може бути некомфортним. І, схоже, найважливіше тут не масштаб подарунка чи ефектність вчинку, а повага до бажань і кордонів партнера.

Раніше ми розповідали про те, як українці в Threads обговорювали, скільки чайових потрібно лишати офіціантам у закладах харчування.

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