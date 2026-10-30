Коли квасити капусту: календар вдалих днів на листопад 2026

Листопад - один із найпопулярніших місяців для приготування квашеної капусти на зиму. Господині обирають щільні качани, перевірені рецепти та нерідко звіряються з Місячним календарем.

Styler розповідає, які дати в листопаді 2026 вважають сприятливими для квашення та від чого насправді залежить смак заготівлі.

Фази Місяця у листопаді 2026

1-8 листопада - спадний Місяць

9 листопада - Молодик

10-23 листопада - зростаючий Місяць

24 листопада - Повня

25-30 листопада - спадний Місяць.

Коли квасити капусту в листопаді 2026

За народними рекомендаціями, найкращим періодом для квашення вважається зростаючий Місяць.

У листопаді для заготівлі можна обрати такі дати:

10-12 листопада - початок періоду зростання Місяця

13-17 листопада - ще один проміжок для приготування домашньої заготівлі

18-23 листопада - дні перед Повнею, які також обирають прихильники Місячного календаря.

В які дні краще не квасити капусту

За народними повір’ями, для квашення намагаються не обирати Молодик і Повню. У листопаді 2026 ці дні припадають на:

9 листопада - Молодик

24 листопада - Повня.

Тому господині, які орієнтуються на Місячний календар, можуть перенести заготівлю на іншу дату.

Які дні вважали сприятливими наші предки

У народних традиціях значення надавали не лише фазам Місяця, а й дню тижня. Зокрема, існувала прикмета, що найкраще квасити капусту в так звані "чоловічі" дні - понеділок, вівторок або четвер.

Також вважалося, що для заготівлі краще підходить суха й прохолодна погода. За повір’ями, різке потепління могло негативно позначитися на процесі бродіння.

Окремо радили звертати увагу на власний настрій. Наші предки вірили, що капуста нібито "відчуває" енергетику людини, яка її готує, тому до роботи бралися без сварок і поганих думок.

Ці уявлення є частиною народної культури, а не підтвердженими правилами ферментації.

Як вибрати капусту, щоб вона була хрусткою

Для квашення найкраще підходять пізні сорти білокачанної капусти. Обирайте щільні, важкі качани з соковитим листям, без гнилі, плісняви та значних пошкоджень.

Щоб отримати вдалу заготівлю, дотримуйтеся кількох правил.

Відміряйте сіль

Для класичного квашення часто використовують приблизно 2-2,5% солі від маси підготовленої капусти, тобто 20-25 г на 1 кг. Точна кількість залежить від рецепта.

Стежте за температурою

На початку ферментації зазвичай підтримують температуру близько 20-22 градусів, якщо рецепт не передбачає іншого.

Не залишайте капусту без розсолу

Нарізані овочі мають залишатися зануреними в рідину, щоб зменшити ризик псування.

Після активного бродіння перенесіть заготівлю в холод

Це допоможе сповільнити ферментацію та зберегти якість продукту.