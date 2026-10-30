Сырная галета с грушей и дорблю в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут

Груша и сыр дорблю - интересное сочетание для тех, кто любит контраст сладкого и соленого. Я решила объединить эти ингредиенты в нежной галете на творожной основе и приготовить ее в аэрогриле.

Как приготовить это блюдо через 30 минут, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 4 галеты

Для основы понадобятся:

творог 5% - 200 г;

твердый сыр - 20 г;

яйцо - 1 шт.;

цельнозвездная мука - 50 г;

разрыхлитель - 5 г.

Для смазки:

яичный желток - 1 шт.

Для начинки:

сыр дорблю - 50 г;

груша - 100 г.

Для подачи:

мед - по вкусу;

орехи - по вкусу.

Приблизительное время приготовления: 30 минут, из них 20 минут - выпекание.

Как приготовить творожные галеты?

1. Подготовьте творожную основу

Выложите творог в миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо, натертый сыр, муку и разрыхлитель. После этого тщательно перемешайте. Тесто должно получиться мягким и немного липким.

2. Сформируйте галету

Разделите творожное тесто на четыре примерно одинаковые части. Выложите каждую на пергамент и руками сформируйте небольшое круглое основание.

Старайтесь распределить тесто равномерно, оставляя края немного толще, чтобы из них можно было сделать бортики.

Чтобы масса меньше прилипала к рукам, их можно слегка смочить водой.

3. Добавьте грушу и дорблю

Помойте грушу, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.

Распределите кусочки фрукта между четырьмя основаниями, а сверху выложите сыр дорбля, нарезанный небольшими кубиками.

Старайтесь оставлять немного свободного места по краям, чтобы начинка не выходила за пределы теста.

4. Сформируйте бортики и смажьте желтком

Руками осторожно поднимите края каждого из оснований и заверните их немного внутрь, формируя невысокие бортики вокруг начинки.

Слегка прижмите края пальцами, чтобы галеты держали форму во время выпечки.

Отдельно взбейте яичный желток вилкой и с помощью кулинарной кисточки смажьте им бортики. Благодаря этому после выпечки у них будет аппетитная золотистая корочка.

Сырная галета с грушей и дорблю перед выпеканием (фото: Юлия Люшнева)

5. Выпекайте в аэрогриле

Я готовила галеты в мультипечи при температуре 160 градусов в течение 20 минут.

Время может немного отличаться в зависимости от толщины творожного основания и модели аэрогриля. Поэтому проверяйте готовность не только по цвету корочки, но и по тому, пропеклось ли тесто внутри.

Готовые галеты должны иметь румяные бортики, а творог в начинке – размягчиться.

6. Добавьте мед и орешки

Готовые галеты переложите на тарелку, полейте небольшим количеством меда и посыпьте измельченными орехами.

Вот так я дополнила выпечку после приготовления. Мед хорошо сочетается с солоноватой дорблю, а орешки придают блюду приятный хруст.

Готовые сырные галеты с грушей, дорблю и орешками, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем можно дополнить галеты

Вкус галет легко менять в зависимости от собственных предпочтений. Например:

грецкие орехи - хорошо сочетаются с грушей и сыром с плесенью;

- хорошо сочетаются с грушей и сыром с плесенью; миндальные хлопья - придадут нежный ореховый вкус;

- придадут нежный ореховый вкус; свежий чабрец - сделает аромат начинки более выразительным;

- сделает аромат начинки более выразительным; яблоко вместо груши - подойдет для другого варианта сладко-соленой выпечки.

Лучше всего подавать галеты теплыми, когда творог в начинке еще мягкий, а груша остается сочной.

Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Если для подачи используются орехи, блюдо также содержит соответствующие аллергены. Проверяйте состав ингредиентов на упаковке.