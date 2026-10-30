Когда Хэллоуин в 2026 году: в каких странах празднуют и отмечают ли в Украине

В конце октября улицы многих городов украшают тыквами, паутиной и фигурками привидений, а люди готовят необычные костюмы. Хэллоуин давно вышел за пределы стран, где зародились его традиции, и стал популярен в разных уголках мира.

Styler рассказывает, когда отмечают Хэллоуин в 2026 году, как его празднуют в разных странах и какие традиции существуют в Украине.

Когда Хэллоуин в 2026 году

Традиционно Хэллоуин выпадает на субботу, 31 октября. Основные празднования начинаются вечером и продолжаются в ночь на 1 ноября.

Такая дата выбрана не случайно. История праздника связана с древним кельтским Самайном, который символизировал завершение сезона сбора урожая и начало зимы.

Как объясняет Национальный музей Ирландии, Самайн отмечали на рубеже октября и ноября. Согласно народным верованиям, в этот период граница между миром живых и мертвых становилась тоньше, а души предков могли возвращаться в свои дома.

Со временем древние обычаи переплелись с западной христианской традицией Дня всех святых, который приходится на 1 ноября.

Именно отсюда происходит название Halloween - сокращение от All Hallows' Eve, то есть вечер накануне Дня всех святых.

Почему на Хэллоуин надевают костюмы и вырезают тыквы

Сегодня переодевание в ведьм, вампиров, привидений и персонажей фильмов стало одним из главных развлечений праздника. Однако изначально костюмы и маски имели другое предназначение.

Согласно древним верованиям, необычная одежда помогала людям скрываться от духов, которые якобы появлялись среди живых в ночь Самайна.

На официальном портале Ирландии отмечают, что некоторые современные традиции Хэллоуина происходят именно от старинных ирландских обычаев.

Не менее интересна история тыквенных фонарей. Изначально в Ирландии для их изготовления использовали репу, в которой вырезали жуткие лица и помещали внутрь свечи.

Когда ирландские переселенцы привезли эту традицию в Северную Америку, репу постепенно заменили тыквами. Они были крупнее, доступнее и значительно удобнее для вырезания. Так тыквенный фонарь стал одним из самых известных символов Хэллоуина.

В каких странах празднуют Хэллоуин

Хотя сегодня Хэллоуин больше всего ассоциируется с Соединенными Штатами, его традиции распространены во многих странах мира. В каждой из них праздник приобрел свои особенности.

США

В Соединенных Штатах Хэллоуин стал важной частью осенней культуры. Американцы украшают дома тыквами, искусственной паутиной, декоративными скелетами и фигурками привидений.

Особенно популярна традиция Trick or treat, когда дети переодеваются в костюмы, ходят от дома к дому и просят сладости.

Взрослые устраивают костюмированные вечеринки, посещают тематические аттракционы и участвуют в праздничных мероприятиях.

Ирландия

Именно Ирландию считают родиной многих традиций современного Хэллоуина.

Здесь проводят фестивали, костюмированные парады и тематические мероприятия. Также сохранились старинные обычаи, связанные с гаданиями и праздничными блюдами.

Одно из них - фруктовый хлеб barmbrack, в который традиционно прятали небольшие предметы. По тому, что попадалось человеку в кусочке, пытались предсказать его будущее. Например, кольцо символизировало возможное замужество или женитьбу.

Великобритания

В Великобритании Хэллоуин сопровождается тематическими вечеринками, вырезанием тыкв и детскими развлечениями.

В Шотландии сохранилась традиция guising. Дети переодеваются и ходят по домам, исполняя песни, рассказывая шутки или показывая небольшие номера в обмен на угощения.

Канада

В Канаде празднование во многом напоминает американское. Семьи украшают дома, дети собирают сладости, а в городах проводят тематические мероприятия. Особенно популярны костюмированные вечеринки и семейные развлечения.

Австралия

Хэллоуин отмечают и в Австралии, хотя он не настолько распространен, как в США.

Интересно, что в конце октября там продолжается весна, поэтому праздник проходит в совершенно других погодных условиях, чем в Европе или Северной Америке.

Костюмированные вечеринки и тематические мероприятия также проводят в Германии, Франции, Японии и других странах.

Как Хэллоуин отмечают в Украине

В Украине Хэллоуин прежде всего воспринимают как возможность необычно провести время, перевоплотиться в любимого персонажа или устроить тематическую вечеринку.

Чаще всего праздничную атмосферу создают в кафе, ресторанах, развлекательных заведениях и других общественных пространствах. Накануне 31 октября там появляются тыквы, искусственная паутина, декоративные привидения и другие атрибуты праздника.

Некоторые украинцы также украшают дома, вырезают тыквенные фонари, готовят необычные блюда и организовывают костюмированные встречи с друзьями.

Особенно популярным Хэллоуин стал среди молодежи, для которой он больше связан с развлечениями и творчеством, чем с древними верованиями.

Однако отношение к этому празднику в Украине различается. Одни охотно перенимают международные традиции, другие не считают Хэллоуин частью украинской культуры. В отличие от стран, где празднование имеет давние исторические корни, в Украине оно распространилось преимущественно благодаря современной массовой культуре.

Можно ли считать Велесову ночь украинским Хэллоуином

В конце октября в Украине часто вспоминают еще один праздник - Велесову ночь. Ее иногда представляют как древний славянский праздник, который якобы отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Согласно популярным описаниям, эта ночь была посвящена почитанию предков и связи между миром живых и умерших. Но историки обращают внимание, что достоверных свидетельств существования именно такого праздника в украинской народной традиции нет.

Больше о происхождении Велесовой ночи, связанных с ней верованиях и объяснениях исследователей читайте в отдельном материале Styler.

Чем Хэллоуин отличается от мексиканского Дня мертвых

Из-за близости дат Хэллоуин часто сравнивают с мексиканским Днем мертвых, или Día de Muertos. Однако эти праздники имеют разное происхождение и значение.

В Мексике День мертвых отмечают преимущественно 1 и 2 ноября. Семьи вспоминают умерших близких, украшают памятные алтари фотографиями, цветами и любимыми блюдами родных.

Если современный Хэллоуин во многих странах прежде всего ассоциируется с костюмами, тыквами и развлечениями, то День мертвых посвящен памяти о близких и семейным традициям.

Несмотря на использование образов скелетов и похожие календарные даты, это два отдельных праздника с разным культурным смыслом.