От "Странных чудес" до "Королев крика": сериалы на Хэллоуин, которые стоит посмотреть в октябре

Хороший ужасный сериал всегда оставляет пространство для подозрений, ведь ты уже догадываешься, кто скрывается за маской, но все равно включаешь следующую серию, чтобы проверить. А иногда убийца вообще отходит на второй план, когда столь интересно наблюдать, как герои ссорятся, влюбляются и усложняют себе жизнь.

Styler собрал семь сериалов для просмотра на Хэллоуин. Среди них есть мистические детективы, кровавые комедии и британская история об очень назойливых привидениях.

"Странные чудеса"

В Хокинсе исчезает школьник Уилл. Его друзья начинают собственные поиски и встречают странную девочку с бритой головой. Она мало говорит, имеет чрезвычайные способности и, похоже, знает что-нибудь об исчезновении парня.

Первый сезон не спешит показывать все свои ужасы. Вместе с героями приходится собирать доказательства и сомневаться даже в самом очевидном.

Особенно хорошо работают сцены с матерью Вилла, которую играет Вайнон Райдер. Ее попытки связаться с сыном кажутся окружению бессмысленными, но она продолжает. Из-за этого упрямства и отчаяния история о параллельном измерении становится такой личной.

"Венздей"

Венздей Аддамс отправляют в академию "Невермор" после очередной проделки в обычной школе. Среди ее новых одноклассников оборотни, сирены и другие подростки, которым тоже непросто вписаться в общество. Однако и здесь она держится в стороне.

Планы на уединение рушит серия загадочных убийств. Венздей берется за расследование с энтузиазмом, которого ей не хватает для школьных мероприятий. Собственные видения помогают, хотя понять их не всегда легко.

Дженна Ортега почти не меняет выражение лица, даже когда ее героиня говорит что-то особенно чувствительное. Эта невозмутимость и делает шутки смешными. А яркая соседка Энид регулярно портит Венздей образ человека, которому никто не нужен.

"Королевы крика"

В "Королева крика" никто не сдерживает эмоций. Шанель Оберлин руководит студенческим сестринством "Каппа Каппа Тау", унижает подчиненных и тщательно следит, чтобы в ее компанию не попал кто-то "не того" статуса. Новые правила становятся для нее настоящей катастрофой. Затем начинаются убийства.

За жильцами кампуса охотится человек в костюме Красного дьявола. Подозревать можно почти каждого: персонажи врут, скрывают прошлое и охотно подставляют друг друга.

Сериал намеренно доводит все до абсурда. Героини способны устроить скандал по пустякам, пока рядом происходит что-то гораздо страшнее. Эмма Робертс в роли Шанель особенно убедительна в этой смеси тщеславия и полной оторванности от реальности. Кровавые сцены здесь тоже есть, а потому пародия на гордость остается гордостью.

"Сверхъестественное"

Если от студенческих ссор у вас уже гудит в голове, можно отправиться в путь с Винчестерами. Сэм и Дин ищут пропавшего отца, охотившегося на нечисть. По дороге братья расследуют смерти и исчезновения, за которыми стоят призраки, проклятия и существа из местных легенд.

Для первого знакомства достаточно начальных серий. Они часто посвящены отдельному делу, так что не придется сразу разбираться во всей мифологии длинного сериала. Покинутая больница или незнакомка на ночной трассе дают вполне самодостаточную страшную историю.

Дженсен Эклз и Джаред Падалеки убедительно играют братьев, которые могут поссориться по дороге на охоту, но в опасности прикроют друг друга. Их споры и шутки дают отдохнуть между жуткими сценами. Хотя до следующего подозрительного дома всегда недалеко.

"Я - зомби"

Лив Мур после вечеринки становится зомби и вынужден отказаться от прежних планов. Работа в морге помогает скрывать новое состояние, потому что здесь есть доступ к мозгу умерших, так что нападать на живых не нужно.

Вскоре Лив замечает побочный эффект своего питания. Она видит отрывки чужих воспоминаний и временно перенимает черты характера людей, чей мозг съел. Эти видения становятся подсказками в расследованиях убийств.

Каждое дело изменяет и саму героиню. Необычные увлечения и манеры появляются без предупреждения, а объяснять их друзьям надо. На этом сериал строит немало шуток, постепенно усложняя двойную жизнь Лив.

"Диета из Санта-Клариты"

У Шейлы ситуация еще более сложная. Она тоже становится зомби, но работает агентом по недвижимости и живет с мужем и дочерью. Тихо изменить образ жизни не получится. К тому же ее новый аппетит нуждается в решениях, к которым семья явно не готовилась.

Джоэл пытается помочь жене и сохранить хотя бы видимость нормального быта. В исполнении Тимоти Олифанта это человек, который очень хочет отнестись ко всему благоразумно, но причин для паники становится все больше.

Дрю Бэрримор играет Шейлу с таким жизнелюбием, что ее пищевые предпочтения кажутся еще более жуткими. Супружеские разговоры легко переходят от обыденных хлопот к сокрытию преступлений. Черный юмор здесь достаточно жесткий, а натуралистические сцены могут испортить аппетит даже тем, кого обычно тяжело удивить.

"Призраки"

Завершить подборку хочется сериалом, во время которого можно есть спокойно и без отвращения. В британских "Призраках" Элисон и Майк наследуют заброшенное имение. Они планируют обустроиться, но дом уже занят – его бывшие жители остались здесь после смерти.

После несчастного случая Элисон начинает их видеть и слышно. Майк такой способности не имеет, поэтому часть семейных разговоров совершается с участием собеседников, невидимых для него.

Призраки требуют внимания, вмешиваются в ремонт и никак не могут найти общий язык между собой. Каждый принес в посмертную жизнь повадки своей эпохи и собственные образы. Сначала они раздражают вместе с Элисон, а потом уже интересно узнать, кем были эти люди и почему до сих пор держатся за прошлое.