Чайник, обогреватель или утюг: какие приборы опасно подключать к одному удлинителю

Несколько мощных электроприборов, включенных через один тройник или удлинитель, могут привести к перегреву розетки и проводам. Значение имеет суммарную нагрузку, а также исправность всех соединений.

Какие приборы не следует совмещать в одном удлинителе

Электрочайник с микроволновкой или тостером

В Лондонской пожарной службе советуют не подключать чайники, тостеры и микроволновки к одному удлинителю: эти приборы обладают значительной мощностью, а их одновременная работа может превысить допустимую нагрузку.

Обогреватель с утюгом, феном или вторым обогревателем

Госпродпотребслужба в Тернопольской области предостерегает от подключения мощных обогревателей к одному удлинителю вместе с другой бытовой техникой.

Масляный радиатор или конвектор лучше подключать непосредственно к исправной настенной розетке, рассчитанной на нагрузку.

Стиральная и сушильная машина

Производитель электрофурнитуры Brennenstuhl не рекомендует питать стиральные и сушильные машины из-за многорозеточных удлинителей и советует подключать мощную технику непосредственно к настенным розеткам.

Как проверить допустимую нагрузку

По объяснению Госэнергонадзора , ориентироваться нужно на минимальный допустимый показатель среди элементов подключения. Более мощный удлинитель не увеличивает возможности розетки или проводки.

Перед подключением:

Найдите потребляемую мощность приборов на заводских табличках или в инструкциях. Добавьте мощности одновременно работающей техники. Сравните сумму с максимальной мощностью, указанной на удлинителе или в его инструкции. Этот лимит касается всех гнезд вместе, а не каждого в отдельности.

Соответствие лимита удлинителя еще не означает, что розетка и линия выдержат нагрузку: от той же линии могут работать и другие приборы.

Для микроволновки учитывайте потребляемую мощность, а не выходную мощность микроволн. Например, Samsung указывает эти характеристики по отдельности. Нужный показатель ищите в инструкции или заводской табличке своей модели.

Условный пример: суммарная заявленная мощность обогревателя на 2000 Вт и утюга на 2200 Вт составляет 4200 Вт. Для удлинителя с лимитом 3500 Вт это слишком много. Для собственных устройств необходимо подставить их свойства.

Даже если сумма ниже лимита, это не отменяет требований производителя техники. Если она запрещает удлинители или переходники, не используйте их даже для одного прибора.

Если состояние проводки или допустимая нагрузка розетки неизвестны, обратитесь к электрику. Для мощной стационарной техники может потребоваться отдельная линия от электрощита.

Поможет ли подключение к соседней розетке

Две настенные розетки могут питаться от одной линии. Поэтому перенос вилки в соседнюю розетку не гарантирует, что нагрузка на проводку снизится.

Как объясняет Schneider Electric , одновременная работа нескольких мощных приборов в одной электрической цепи может повлечь за собой перегрузку. Оно не тождественно короткому замыканию, но также может привести к перегреву проводов и повреждению изоляции.

Поэтому возможность одновременного использования мощной техники зависит не только от количества розеток, но и того, как они подключены.

Когда нужно прекратить пользование розеткой

Организация по электробезопасности Electrical Safety First называет среди опасных признаков:

запах горелого пластика;

дым или искрение во время работы;

потемнение, следы подгорания или плавления;

поврежденную изоляцию кабеля;

повторное срабатывание защитного автомата без понятной причины.

Прекратите пользоваться неисправной розеткой или удлинителем и обратитесь к электрику. Не пытайтесь возобновить работу постоянным повторным включением автомата.

Также не подключайте один удлинитель к другому: дополнительные разъемы не увеличивают допустимую нагрузку.

Не касайтесь розетки или вилки, если они дымят, искрятся или плавятся.

Если распространяется огонь или дым, немедленно оставьте опасное помещение и вызовите спасателей по номеру 101. Не задерживайтесь, чтобы добраться до электрощита. При любом возгорании сообщите спасателям; выключайте питание только тогда, когда это безопасно.

ДСНС отмечает: электроприборы и розетки под напряжением нельзя гасить водой.