Routine, Outer Wilds, Exo One: атмосферные игры о космосе и загадочных экспедициях

Космос в видеоиграх может быть опасным, загадочным и в то же время невероятно красивым. Одни истории заставляют скрываться от неизвестных угроз, другие позволяют исследовать далекие планеты, разгадывать тайны древних цивилизаций и путешествовать по неизведанным мирам.

Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять атмосферных игр на ПК, которые по-разному показывают космические приключения и отличаются необычными сюжетами и визуальными стилями.

ROUTINE

ROUTINE - научно-фантастический горор 2025 года от студии Lunar Software. События игры разворачиваются на заброшенной исследовательской базе на Луне, оформленной в стиле фантастики 1980-х годов. Главному герою придется выяснить, почему станция внезапно опустела и какая опасность скрывается в ее коридорах.

Лунный пейзаж в ROUTINE (скриншот по игре)

В ходе исследования можно посещать жилые помещения, трамвайные станции и даже заброшенный торговый центр. Помогает специальное устройство CAT, с помощью которого можно работать с терминалами, находить подсказки и ориентироваться на базе. Однако не все встречи будут безопасны: иногда придется прятаться, убегать или пытаться защититься. Привычных маркеров маршрута нет, поэтому путь нужно искать самостоятельно.

Больше всего меня привлекает визуальная атмосфера ROUTINE. Старые мониторы, тусклое освещение и пустые помещения создают ощущение, что попал в научно-фантастический фильм прошлого века. Особенно жуткой кажется сама идея базы, где когда-то бурлила жизнь, а теперь осталась только тишина и неизвестность.

Mass Effect 2

Mass Effect 2 - научно-фантастическая ролевая игра 2010 года от студии BioWare. События разворачиваются в галактике, где люди сосуществуют с разными инопланетными цивилизациями. Главный герой, командор Шепард, пытается выяснить причину загадочных исчезновений жителей колоний и собирает команду для опасной миссии.

Футуристический город в игре Mass Effect 2 (скриншот по игре)

Игрок путешествует между планетами на космическом корабле "Нормандия", знакомится с необычными персонажами и участвует в перестрелках. Особое место занимают отношения с членами экипажа. Каждый из них имеет свою историю, а выполнение личных задач помогает получить их доверие. От решений игрока зависит не только развитие отдельных сюжетных линий, но и то, кто из команды сможет пережить финальную миссию.

В этой игре недостаточно просто собрать сильнейшую команду. Нужно узнать больше о каждом из участников, помочь им разобраться с личными проблемами и заслужить доверие. Иначе в ходе финальной миссии даже любимые персонажи могут погибнуть. Именно эта непредсказуемость делает историю более интересной, ведь последствия предыдущих решений становятся заметны позже.

The Invincible

The Invincible – приключенческая научно-фантастическая игра 2023 года от польской студии Starward Industries, созданная по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Главная героиня, астробиологиня Ясна, прибывает с командой на неизведанную планету Регис III. Однако научная экспедиция превращается в поиски пропавших коллег.

Скалистый пейзаж планеты Регис III в игре The Invincible (скриншот из игры)

Исследуя каменистые пустыни, горы и другие локации, героиня использует ретрофутуристические приборы, в том числе трекер и телеметр. Она поддерживает радиосвязь с астрогатором, собирает информацию о загадочных событиях и постепенно открывает тайны планеты. Важную роль играют решения игрока, от которых зависит развитие истории и ее окончание.

Меня увлекает сочетание пустынных инопланетных пейзажей с технологиями, напоминающими представление людей прошлого века о будущем. Массивные приборы, необычные транспортные средства и почти безлюдные просторы создают особую атмосферу. А сама история интересна еще и тем, что заставляет задуматься, действительно ли человечество способно понять все, что встретит вне Земли.

Outer Wilds

Outer Wilds - приключенческая игра 2019 года от студии Mobius Digital, в которой игрок исследует необычную солнечную систему, попавшую во временную петлю. Главный герой становится новым участником космической программы Outer Wilds Ventures и отправляется на поиски ответов о загадочных явлениях и следах древней цивилизации.

Пейзажи Outer Wilds (скриншот по игре)

У каждой планеты есть свои особенности и опасности. Где песчаные потоки постепенно засыпают подземные сооружения, а в другом месте поверхность разрушается прямо во время исследования. Игрок путешествует на небольшом космическом корабле, расшифровывает старинные надписи, ищет сигналы и открывает новые локации. После завершения очередного цикла время возвращается назад, но полученные знания помогают продвигаться дальше.

Мне особенно отзывается идея, что главным инструментом для прохождения становится не оружие, а любознательность. Каждая экспедиция может подарить новое открытие, даже если поначалу кажется неудачной. А небольшие планеты, необычные природные явления и возможность самостоятельно выбирать маршрут создают ощущение настоящего космического происшествия.

Exo One

Exo One - атмосферная приключенческая игра 2021 года от независимого разработчика Exbleative. Ее сюжет начинается с загадочного инопланетного сигнала, содержащего чертеж необычного космического аппарата. Человечество создает его и отправляется в путешествие за пределы Солнечной системы, исследуя неведомые миры.

Полет над инопланетными пейзажами в игре Exo One (скриншот из игры)

Вместо управления обычным звездолетом игрок получает аппарат, способный изменять форму и использовать гравитацию для передвижения. Он может катиться по поверхности планет, превращаться в планер, взлетать над горами и использовать воздушные потоки для полета. По пути встречаются огромные пустыни, причудливые скалы, океаны и удивительные облачные образования.

Я в восторге от визуальной составляющей Exo One. Огромные инопланетные просторы, красивое освещение и чувство скорости создают атмосферу путешествия в совершенно неизвестный мир. Особенно увлекательными кажутся моменты, когда маленький аппарат вздымается над огромными горами или скользит сквозь тучи. Эта игра интересна тем, что позволяет наслаждаться самим процессом исследования космоса.