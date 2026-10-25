Салат со свеклой, куриной печенью и моцареллой: авторский рецепт за 30 минут

Я решила соединить в одном салате куриную печень, отварную свеклу и моцареллу. Добавил немного зелени и заправку из трех ингредиентов. Вышло сытное блюдо, которое можно приготовить примерно за пол часа.
Собственным рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 2 порции:
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куриная печень- 160 г;
- отварная очищенная свекла - 200 г;
- салатные листья - 80 г;
- моцарелла - 80 г без рассола;
- масло для жарки - 2 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Для заправки:
- оливковое масло - 2 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- зернистая горчица - 2 ч. л.
Ориентировочное время приготовления: 30 минут, при условии, что свекла уже отварена и охлаждена.
Как приготовить салат с печенью и свеклой?
1. Подготовить печень
Сначала я убрала из куриной печени остатки жира и белые соединительные ткани. Разделила ее на частицы, а большие кусочки разрезала, чтобы они были примерно одинакового размера. После этого обсушила бумажными полотенцами.
2. Пожарить печень
На сковороде я разогрела масло и выложила печень одним слоем. Добавила немного соли и обжаривала на среднем огне, периодически переворачивая.
Ориентируйтесь примерно на 3-4 минуты с каждой стороны, однако фактическое время зависит от размера кусочков и нагрева.
Готовность проверяйте кухонным термометром. По рекомендациям CDC температура внутри куриной печени должна достичь не менее 74 градусов. Измерьте ее в центре самого толстого кусочка.
3. Подготовить свеклу, зелень и моцареллу
Для салата я использовала заранее отварную и охлажденную свеклу. Очистила его и нарезала небольшими кусочками.
Салатные листья промыли прохладной водой, обсушили и порвали руками. Моцареллу достала из рассола, дала лишней жидкости стечь и нарезала.
4. Смешать заправку
Для заправки я объединила оливковое масло, лимонный сок и зернистую горчицу. Всё хорошо перемешала до однородности.
Количество лимонного сока можно регулировать по вкусу в зависимости от того, насколько вы любите кислое.
5. Собрать салат
Готовой печени я дала немного остыть. На тарелки выложила салатные листья, свеклу, кусочки печени и моцареллу.
Сверху полила все заправкой. Мне понравилось сочетание сладковатой свеклы, нежной моцареллы и печени, а зернистая горчица добавила салат легкой кислинки.
Содержит молочные продукты и горчицу.
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