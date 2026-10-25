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Главная Вкусно Салат со свеклой, куриной печенью и моцареллой: авторский рецепт за 30 минут
Вкусно 25 октября 2026 · 07:34

Салат со свеклой, куриной печенью и моцареллой: авторский рецепт за 30 минут

Зернистая горчица и лимонный сок добавляют заправку легкой остроты и кислинки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Салат со свеклой, куриной печенью и моцареллой: авторский рецепт за 30 минут

Хозяйка с салатом из свеклы и печени (фото: Styler)

Я решила соединить в одном салате куриную печень, отварную свеклу и моцареллу. Добавил немного зелени и заправку из трех ингредиентов. Вышло сытное блюдо, которое можно приготовить примерно за пол часа.

Собственным рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 2 порции:

  • куриная печень- 160 г;

  • отварная очищенная свекла - 200 г;
  • салатные листья - 80 г;
  • моцарелла - 80 г без рассола;
  • масло для жарки - 2 ч. л.;
  • соль - по вкусу.

Для заправки:

  • оливковое масло - 2 ст. л.;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • зернистая горчица - 2 ч. л.

Ориентировочное время приготовления: 30 минут, при условии, что свекла уже отварена и охлаждена.

Как приготовить салат с печенью и свеклой?

1. Подготовить печень

Сначала я убрала из куриной печени остатки жира и белые соединительные ткани. Разделила ее на частицы, а большие кусочки разрезала, чтобы они были примерно одинакового размера. После этого обсушила бумажными полотенцами.

2. Пожарить печень

На сковороде я разогрела масло и выложила печень одним слоем. Добавила немного соли и обжаривала на среднем огне, периодически переворачивая.

Ориентируйтесь примерно на 3-4 минуты с каждой стороны, однако фактическое время зависит от размера кусочков и нагрева.

Готовность проверяйте кухонным термометром. По рекомендациям CDC температура внутри куриной печени должна достичь не менее 74 градусов. Измерьте ее в центре самого толстого кусочка.

3. Подготовить свеклу, зелень и моцареллу

Для салата я использовала заранее отварную и охлажденную свеклу. Очистила его и нарезала небольшими кусочками.

Салатные листья промыли прохладной водой, обсушили и порвали руками. Моцареллу достала из рассола, дала лишней жидкости стечь и нарезала.

4. Смешать заправку

Для заправки я объединила оливковое масло, лимонный сок и зернистую горчицу. Всё хорошо перемешала до однородности.

Количество лимонного сока можно регулировать по вкусу в зависимости от того, насколько вы любите кислое.

5. Собрать салат

Готовой печени я дала немного остыть. На тарелки выложила салатные листья, свеклу, кусочки печени и моцареллу.

Сверху полила все заправкой. Мне понравилось сочетание сладковатой свеклы, нежной моцареллы и печени, а зернистая горчица добавила салат легкой кислинки.

Салат с куриной печенью, свеклой и моцареллой
Салат с куриной печенью, свеклой и моцареллой (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты и горчицу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пасту с сердечками и грибами.

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