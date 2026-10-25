Как укрывать виноград от первых заморозков: правила сохранения лозы

Первые осенние заморозки не означают, что все кусты винограда нужно немедленно укрывать. Сроки зависит от возраста растения, сорта, степени вызревания лозы и погодных условий в конкретном регионе. В то же время молодые саженцы нуждаются в особом внимании, ведь хуже переносят резкие перепады температуры.

Как правильно подготовить виноград к зиме, какие материалы выбрать для укрытия и почему важно проветривать лозу во время оттепелей - в материале Styler.

Когда нужно укрывать виноград на зиму

Ориентироваться только на первые заморозки не стоит. Кратковременное снижение температуры и сильные морозы по-разному влияют на виноград, а устойчивость растения зависит от сорта и состояния лозы.

В материале для AgroTimes виноградарь-селекционер Анатолий Бачинский отмечает, что даже сорта, которые выдерживают морозы до -24…-26 °C, могут нуждаться в легком укрытии. Сильный ветер, обледенение, чрезмерная влага и зимние оттепели также представляют угрозу для растения.

На сроки подготовки влияют несколько факторов.

1. Возраст куста

Молодые саженцы, особенно в первый год после посадки, нужно защищать более тщательно, чем взрослые растения.

2. Морозостойкость сорта

Виноград, хорошо переносящий холод, может нуждаться в более легкой защите, тогда как чувствительные сорта лучше покрывать надежнее.

3. Состояние лозы

Хорошо вызревшие побеги обычно выносливее молодых, зеленых и недостаточно одревесневших.

4. Регион и прогноз погоды

В северных и центральных областях Украины риск сильных морозов и зимних оттепелей следует учитывать отдельно. На юге сроки могут отличаться из-за более мягких погодных условий.

В практическом материале "Как и чем укрыть виноград на зиму" также отмечают, что универсальной даты для укрытия нет: решение нужно принимать с учетом погоды и состояния растений.

Чем отличается подготовка молодых саженцев и взрослых кустов

Прежде чем выбирать укрытие, важно оценить не только прогноз погоды, но и сам виноград. Молодые растения и взрослые кусты могут нуждаться в разной степени защиты.

Молодые саженцы

В первые годы после посадки виноград еще формирует корневую систему и основные побеги. Поэтому такие растения более уязвимы к морозам и резким температурным колебаниям. Их желательно укрывать раньше времени, не дожидаясь сильного похолодания.

Для молодого винограда можно использовать воздухопроницаемое агроволокно, специальное укрытие на каркасе или осторожное окучивание основания куста грунтом. Важно, чтобы материал не травмировал молодые побеги и не создавал внутри постоянной сырости.

Взрослые кусты с вызревшей лозой

Если сорт достаточно морозостойкий, а побеги хорошо одеревенели, растение может перенести кратковременные небольшие морозы без немедленного укрытия. Однако это не означает, что куст можно оставлять без защиты на всю зиму: нужно учитывать минимальные температуры, характерные для региона и особенности сорта.

Взрослую лозу, которую планируют укрывать, обычно снимают с опоры, связывают в пучки и постепенно пригибают к земле. Старые побеги могут быть менее гибкими, поэтому не стоит резко сгибать их за один раз - это повышает риск повреждения.

Как подготовить виноград к укрытию: последовательность действий

Чтобы защитить лозу от морозов и не спровоцировать загнивание, подготовку лучше проводить в сухую погоду.

1. Осмотрите куст и уберите растительные остатки

Соберите опавшие листья и удалите поврежденные части растения. В растительных остатках могут храниться возбудители заболеваний, поэтому оставлять их под зимним укрытием нежелательно.

2. Определите, нужна ли осенняя обрезка

Подход зависит от возраста куста, его формирования и состояния лозы. Взрослые растения часто обрезают осенью, чтобы облегчить укладку побегов. Молодые кусты целесообразно обрезать весной, когда можно оценить, как они перезимовали. Такой подход советует Анатолий Бачинский в материале для AgroTimes.

Не стоит производить сильную обрезку только ради удобства укрытия, если вы не уверены, как оно повлияет на формирование куста.

3. Снимите лозу с опоры

Осторожно отвяжите побеги от обоев, соберите их в пучки и пригните к земле. При необходимости зафиксируйте лозу металлическими скобами или другими надежными крепежами.

Если старые побеги плохо гнутся, опускайте их постепенно в течение нескольких дней. Не пытайтесь силой прижать лозу к земле за один раз.

4. Выберите способ укрытия

Учтите морозостойкость сорта, зимние температуры в вашей местности, вероятность оттепелей и доступные материалы. Важно защитить лозу от холода, но не создать условия, при которых под укрытием будет скапливаться вода и конденсат.

5. Надежно закрепите укрытие

Материал должен выдерживать порывы ветра и не смещаться во время осадков. В то же время конструкция должна давать возможность проветривать лозу, когда температура повышается.

Чем можно укрыть виноград на зиму

Есть несколько способов укрытия. Выбор зависит от климата, сорта, возраста растения и того, как часто зимой происходят оттепели.

Агроволокно

Этот материал пропускает воздух и помогает оградить растение от холода. Его можно использовать для легкого укрытия или натягивать на каркас, чтобы ткань не касалась побегов.

Для молодых саженцев агроволокно может быть удобным вариантом, однако в регионах с сильными морозами одного слоя может оказаться недостаточно. Степень защиты зависит от плотности материала и конструкции укрытия.

Пленка на каркасе

Полиэтиленовая пленка защищает от осадков и может использоваться для создания укрытия над изогнутой лозой. Однако он почти не пропускает воздух, поэтому важно оставить возможность открывать конструкцию для вентиляции.

Анатолий Бачинский советует размещать пленку так, чтобы лоза не касалась ее поверхности. Во время оттепелей укрытие нужно временно открывать для проветривания.

Укрытие землей

Это традиционный способ, при котором пригнутую лозу присыпают грунтом. Он может быть эффективным, но нуждается в осторожности: влажная земля и длительное пребывание лозы в сырой среде увеличивают риск выпревания и развития гнили.

Особенности этого метода зависят от почвы, дренажа и зимних условий. В материале AgroTimes виноградарь предостерегает, что в центральных и северных областях Украины укрытие землей может приводить к выпреванию почек, поражению лозы гнилью и растрескиванию.

Сухие природные материалы

Для утепления иногда используют солому или сухие листья. Однако важно, чтобы материал оставался сухим и не уплотнялся под осадками.

Бачинский отдельно предостерегает от использования листьев в качестве основного укрытия, так как они могут намокать и гнить зимой. Если вы выбираете природные материалы, позаботьтесь о защите от осадков и возможности проветривания.

Укрытие снегом

Снег может быть дополнительным природным утеплителем, но рассчитывать только на него стоит не во всех регионах. Такой способ менее надежен там, где снежный покров неустойчив, быстро тает или морозы регулярно бывают сильными.

В материале "Как и чем укрыть виноград на зиму" отмечают, что укрытие снегом уместно, прежде всего, для морозостойких сортов и местностей, где снег лежит стабильно в течение зимы.

Почему виноград нужно проветривать во время оттепелей

Одна из распространенных ошибок - герметично закрыть лозу на всю зиму и больше не проверять ее состояние. Однако даже в холодный период температура может повышаться, а под укрытием будет скапливаться влага.

Из-за конденсата и недостаточной вентиляции побеги могут вымокать, а почки - выпревать. Особенно опасно, когда лоза контактирует с мокрой пленкой или лежит во влажной среде.

Чтобы уменьшить риски, соблюдайте несколько правил.

Проверяйте прогноз погоды. Во время длительного потепления осматривайте укрытия и оценивайте, не накопилась ли внутри влага.

Открывайте бока пленочного укрытия во время оттепелей. Это поможет выпустить влажный воздух и просушить лозу.

Не оставляйте лозу открытой перед сильным похолоданием. После проветривания укрытие нужно снова надежно закрепить.

Не допускайте контакта побегов с мокрым материалом. Между лозой и пленкой желательно покидать воздушный промежуток.

Следите за отводом воды. Дождевая и талая вода не должна затекать под укрытие или застаиваться у основания куста.

Вентиляция не означает, что виноград нужно регулярно полностью вскрывать среди зимы. Достаточно обеспечить контролируемый воздухообмен во время оттепелей, не подвергая растение резкому похолоданию.

Каких ошибок следует избегать

Даже качественный материал не гарантирует успешную зимовку, если неправильно организовать укрытие.

Не торопитесь укрывать все кусты после первых заморозков. Сначала оцените возраст растений, созревание лозы и прогноз погоды. Молодые саженцы нуждаются в более ранней защите, тогда как взрослые морозостойкие кусты могут иметь другие требования.

Не затягивайте с укрытием до сильного промерзания грунта. Когда земля уже замерзла, пригнуть лозу и обустроить укрытие посложнее, а побеги могут стать хрупче.

Не оборачивайте лозу герметичной пленкой без вентиляции. Внутри накапливается конденсат, что создает риск выпревания и гнили.

Не используйте мокрый или зараженный растительный мусор. Оно может способствовать развитию болезней и портиться под укрытием.

Не полагайтесь только на снег, если он неустойчив в вашем регионе. При частых оттепелях или сильных морозах без снежного покрова лозе может потребоваться дополнительная защита.

Как сохранить виноград до весны

Чтобы виноград успешно перезимовал, важно соединить правильное время укрытия, подходящий материал и контроль влажности. Молодые саженцы лучше защищать более тщательно, а для взрослых кустов учитывать сортовую морозостойкость и состояние побегов.

Не менее важно осматривать укрытие в течение зимы, особенно во время длительных оттепелей. Если внутри накапливается конденсат, обеспечьте проветривание, а перед возвращением морозов снова закройте конструкцию.

Главное правило - укрытие должно защищать лозу от холода, но не превращаться в герметичную влажную камеру. Конкретно баланс меж утеплением и вентиляцией помогает понизить риск зимних повреждений и сохранить растение до нового сезона.