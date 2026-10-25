Як вкривати виноград від перших заморозків: правила збереження лози

Перші осінні заморозки не означають, що всі кущі винограду потрібно негайно вкривати. Строки залежать від віку рослини, сорту, ступеня визрівання лози та погодних умов у конкретному регіоні. Водночас молоді саджанці потребують особливої уваги, адже гірше переносять різкі перепади температури.

Як правильно підготувати виноград до зими, які матеріали обрати для укриття та чому важливо провітрювати лозу під час відлиг - у матеріалі Styler.

Коли потрібно вкривати виноград на зиму

Орієнтуватися лише на перші заморозки не варто. Короткочасне зниження температури й тривалі сильні морози по-різному впливають на виноград, а стійкість рослини залежить від сорту та стану лози.

У матеріалі для AgroTimes виноградар-селекціонер Анатолій Бачинський зазначає, що навіть сорти, які витримують морози до -24…-26 °C, можуть потребувати легкого укриття. Сильний вітер, обмерзання, надмірна волога та зимові відлиги також становлять загрозу для рослини.

На строки підготовки впливають кілька чинників.

1. Вік куща

Молоді саджанці, особливо першого року після посадки, потрібно захищати ретельніше, ніж дорослі рослини.

2. Морозостійкість сорту

Виноград, який добре переносить холод, може потребувати легшого захисту, тоді як чутливі сорти краще вкривати надійніше.

3. Стан лози

Добре визрілі пагони зазвичай витриваліші за молоді, зелені та недостатньо здерев’янілі.

4. Регіон і прогноз погоди

У північних і центральних областях України ризик сильних морозів та зимових відлиг потрібно враховувати окремо. На півдні строки можуть відрізнятися через м’якші погодні умови.

У практичному матеріалі "Як і чим вкрити виноград на зиму" також наголошують, що універсальної дати для укриття немає: рішення потрібно ухвалювати з огляду на погоду та стан рослин.

Чим відрізняється підготовка молодих саджанців і дорослих кущів

Перед тим, як обирати укриття, важливо оцінити не лише прогноз погоди, а й сам виноград. Молоді рослини та дорослі кущі можуть потребувати різного рівня захисту.

Молоді саджанці

У перші роки після посадки виноград ще формує кореневу систему та основні пагони. Тому такі рослини вразливіші до морозів і різких температурних коливань. Їх бажано вкривати завчасно, не чекаючи сильного похолодання.

Для молодого винограду можна використовувати повітропроникне агроволокно, спеціальне укриття на каркасі або обережне підгортання основи куща ґрунтом. Важливо, щоб матеріал не травмував молоді пагони й не створював усередині постійної вогкості.

Дорослі кущі з визрілою лозою

Якщо сорт достатньо морозостійкий, а пагони добре здерев’яніли, рослина може перенести короткочасні невеликі морози без негайного укриття. Проте це не означає, що кущ можна залишати без захисту на всю зиму: потрібно враховувати мінімальні температури, характерні для регіону, та особливості сорту.

Дорослу лозу, яку планують укривати, зазвичай знімають з опори, зв’язують у пучки та поступово пригинають до землі. Старі пагони можуть бути менш гнучкими, тому не варто різко згинати їх за один раз - це підвищує ризик пошкодження.

Як підготувати виноград до укриття: послідовність дій

Щоб захистити лозу від морозів і водночас не спровокувати загнивання, підготовку краще проводити в суху погоду.

1. Огляньте кущ і приберіть рослинні залишки

Зберіть опале листя та видаліть пошкоджені частини рослини. У рослинних рештках можуть зберігатися збудники хвороб, тому залишати їх під зимовим укриттям небажано.

2. Визначте, чи потрібне осіння обрізка

Підхід залежить від віку куща, його формування та стану лози. Дорослі рослини часто обрізають восени, щоб полегшити укладання пагонів. Молоді кущі доцільно обрізати навесні, коли можна оцінити, як вони перезимували. Такий підхід рекомендує Анатолій Бачинський у матеріалі для AgroTimes.

Не варто проводити сильне обрізання лише заради зручності укриття, якщо ви не впевнені, як воно вплине на формування куща.

3. Зніміть лозу з опори

Обережно відв’яжіть пагони від шпалери, зберіть їх у пучки та пригніть до землі. За потреби зафіксуйте лозу металевими скобами або іншими надійними кріпленнями.

Якщо старі пагони погано гнуться, опускайте їх поступово протягом кількох днів. Не намагайтеся силою притиснути лозу до землі за один раз.

4. Виберіть спосіб укриття

Врахуйте морозостійкість сорту, зимові температури у вашій місцевості, імовірність відлиг та доступні матеріали. Важливо захистити лозу від холоду, але не створити умови, за яких під укриттям накопичуватиметься вода й конденсат.

5. Надійно закріпіть укриття

Матеріал має витримувати пориви вітру та не зміщуватися під час опадів. Водночас конструкція повинна давати змогу провітрювати лозу, коли температура підвищується.

Чим можна вкрити виноград на зиму

Є кілька способів укриття. Вибір залежить від клімату, сорту, віку рослини та того, наскільки часто взимку відбуваються відлиги.

Агроволокно

Цей матеріал пропускає повітря та допомагає захистити рослину від холоду. Його можна використовувати для легкого укриття або натягувати на каркас, щоб тканина не торкалася пагонів.

Для молодих саджанців агроволокно може бути зручним варіантом, однак у регіонах із сильними морозами одного шару може бути недостатньо. Ступінь захисту залежить від щільності матеріалу та конструкції укриття.

Плівка на каркасі

Поліетиленова плівка захищає від опадів і може використовуватися для створення укриття над пригнутою лозою. Проте вона майже не пропускає повітря, тому важливо залишити можливість відкривати конструкцію для вентиляції.

Анатолій Бачинський радить розміщувати плівку так, щоб лоза не торкалася її поверхні. Під час відлиг укриття потрібно тимчасово відкривати для провітрювання.

Укриття землею

Це традиційний спосіб, за якого пригнуту лозу присипають ґрунтом. Він може бути ефективним, але потребує обережності: волога земля та тривале перебування лози в сирому середовищі збільшують ризик випрівання й розвитку гнилі.

Особливості цього методу залежать від ґрунту, дренажу та зимових умов. У матеріалі AgroTimes виноградар застерігає, що в центральних і північних областях України укриття землею може призводити до випрівання бруньок, ураження лози гниллю та розтріскування.

Сухі природні матеріали

Для утеплення іноді використовують солому або сухе листя. Однак важливо, щоб матеріал залишався сухим і не ущільнювався під опадами.

Бачинський окремо застерігає від використання листя як основного укриття, оскільки воно може намокати й гнити взимку. Якщо ви обираєте природні матеріали, подбайте про захист від опадів і можливість провітрювання.

Укриття снігом

Сніг може бути додатковим природним утеплювачем, але розраховувати лише на нього варто не в усіх регіонах. Такий спосіб менш надійний там, де сніговий покрив нестійкий, швидко тане або морози регулярно бувають сильними.

У матеріалі "Як і чим вкрити виноград на зиму" зазначають, що укриття снігом доречне передусім для морозостійких сортів і місцевостей, де сніг лежить стабільно протягом зими.

Чому виноград потрібно провітрювати під час відлиг

Одна з поширених помилок - герметично закрити лозу на всю зиму й більше не перевіряти її стан. Проте навіть у холодний період температура може підвищуватися, а під укриттям накопичуватиметься волога.

Через конденсат і недостатню вентиляцію пагони можуть вимокати, а бруньки - випрівати. Особливо небезпечно, коли лоза контактує з мокрою плівкою або лежить у вологому середовищі.

Щоб зменшити ризики, дотримуйтеся кількох правил.

Перевіряйте прогноз погоди. Під час тривалого потепління оглядайте укриття та оцінюйте, чи не накопичилася всередині волога.

Відкривайте боки плівкового укриття під час відлиг. Це допоможе випустити вологе повітря та просушити лозу.

Не залишайте лозу відкритою перед сильним похолоданням. Після провітрювання укриття потрібно знову надійно закріпити.

Не допускайте контакту пагонів із мокрим матеріалом. Між лозою та плівкою бажано залишати повітряний проміжок.

Стежте за відведенням води. Дощова й тала вода не повинна затікати під укриття або застоюватися біля основи куща.

Вентиляція не означає, що виноград потрібно регулярно повністю розкривати серед зими. Достатньо забезпечити контрольований повітрообмін під час відлиг, не наражаючи рослину на різке похолодання.

Яких помилок варто уникати

Навіть якісний матеріал не гарантує успішної зимівлі, якщо неправильно організувати укриття.

Не поспішайте вкривати всі кущі після перших заморозків. Спершу оцініть вік рослин, визрівання лози та прогноз погоди. Молоді саджанці потребують більш раннього захисту, тоді як дорослі морозостійкі кущі можуть мати інші вимоги.

Не затягуйте з укриттям до сильного промерзання ґрунту. Коли земля вже замерзла, пригнути лозу та облаштувати укриття складніше, а пагони можуть стати крихкішими.

Не обгортайте лозу герметичною плівкою без вентиляції. Усередині накопичуватиметься конденсат, що створює ризик випрівання й гнилі.

Не використовуйте мокре або заражене рослинне сміття. Воно може сприяти розвитку хвороб і псуватися під укриттям.

Не покладайтеся лише на сніг, якщо він нестійкий у вашому регіоні. За частих відлиг або сильних морозів без снігового покриву лозі може знадобитися додатковий захист.

Як зберегти виноград до весни

Щоб виноград успішно перезимував, важливо поєднати правильний час укриття, відповідний матеріал і контроль вологості. Молоді саджанці краще захищати ретельніше, а для дорослих кущів враховувати сортову морозостійкість і стан пагонів.

Не менш важливо оглядати укриття протягом зими, особливо під час тривалих відлиг. Якщо всередині накопичується конденсат, забезпечте провітрювання, а перед поверненням морозів знову закрийте конструкцію.

Головне правило - укриття має захищати лозу від холоду, але не перетворюватися на герметичну вологу камеру. Саме баланс між утепленням і вентиляцією допомагає знизити ризик зимових пошкоджень і зберегти рослину до нового сезону.