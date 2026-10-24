Зоряна Марченко про "Жіночий лікар. Нове життя", зйомки з Ісаєнком і доньку: бліц з акторкою

Зоряна Марченко - українська акторка , яка знімається в четвертому сезоні серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Свою героїню вона готова захищати навіть у ситуаціях, які можуть викликати осуд глядачів, а поруч із колегою Андрієм Ісаєнком їй буває складно залишатися серйозною в кадрі.

У бліц-інтерв’ю Styler Марченко розповіла про зйомки, суперечки з донькою, яка наближається до підліткового віку, та відповіла, чи вільне її серце.

– У чому ви найбільше не погоджуєтеся чи навпаки згодні зі своєю героїнею в "Жіночий лікар. Нове життя"?

– Я виступаю її адвокаткою, тому згідна з усім, що вона робить. Мені абсолютно зрозуміло - чому, навіщо та для чого. У мене до неї як до жінки питань немає. Мені здається, що потім потрібно буде ставити питання глядачам: що їм подобається, чи підтримують вони її, чи правильна вона. Адже у серіалі будуть моменти, за які її можуть засудити як жінку, або навпаки - зрозуміти та підтримати.

Кадр зі зйомок четвертого сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

– З ким із колег вам найважче залишатися серйозною в кадрі?

– З Андрієм Ісаєнком (сміється). Якось так складається, що коли ми разом на знімальному майданчику - нам весело.

– Ви граєте жінок із непростими долями. Чи хочеться після таких ролей знятися в легкій романтичній комедії?

– Ви знаєте - ні. Не хотіла б одразу зіграти в якійсь комедії. Мені дуже подобаються проєкти в жанрі трилер чи детектив. Нуар, таємниці, вбивства - мені таке цікаво.

– Про що ви найчастіше сперечаєтеся з донькою?

– Зараз, мабуть, про поведінку. Їй 10 з половиною років. Ми потихеньку заходимо в перехідний вік. Також обговорюємо певні правила, особисті кордони.

– Ваше серце зараз зайняте?

– Зайняте. Крапка (сміється).

– Який прояв уваги може вас підкорити, а який одразу відштовхує?

– Мені подобаються люди, які незалежно від статусу поводяться просто й щиро, одразу показують, якими вони є насправді, - без масок. Це мене дуже приваблює. Якщо ж усе навпаки - це відштовхує.

Я не люблю грубих, невихованих людей. Якщо людина занадто багато собі дозволяє або занадто багато на себе бере - вона ніколи не отримає мою увагу. Така поведінка мене відштовхне. Бо я достатньо закрита людина - особливо на початку.

– Чи траплялося вам відмовлятися від ролі через умови зйомок? Що стало вирішальним?

– Знаходжу час на те, щоб побути наодинці, й роблю все, чого забажає моя душа. Неважливо - ввечері чи о 5 ранку, коли всі ще сплять.

Потрібно підтримувати баланс, тим паче в такий складний час, оскільки він дуже легко порушується.

Що відомо про четвертий сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

СТБ та FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону медичної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Продовження вперше виходитиме на СТБ, а прем’єру запланували на 2027 рік.

Зйомки четвертого сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

Андрій Ісаєнко повернеться до ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара. У житті героя з’явиться жінка з його минулого - Марина Яворська, яка очолить відділення. Ще одним новим персонажем стане військовий хірург Олесь Захарчук. Він конкуруватиме з Гончаром як у роботі, так і в особистому житті.

Водночас Олег Мельник продовжить діяти у власних інтересах, створюючи проблеми новому керівництву та медцентру. Поряд із робочими конфліктами й історіями пацієнтів у сезоні покажуть особисте життя Гончара, зокрема його стосунки з донькою Танею.

До акторського складу увійшли Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта та інші. Режисером-постановником став Андрій Колесник.