Тефтели с рисом в томатном соусе: простой домашний рецепт без лука и моркови (фото)

Тефтели с рисом в томатном соусе - одно из тех домашних блюд, для которых не обязательно покупать многие ингредиенты. Я приготовила их из свиного фарша без лука и моркови, а благодаря предварительному обжариванию и последующему тушению мясные шарики сохранили форму и хорошо пропитались соусом.
Как приготовить сочные домашние тефтели из простых продуктов, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Приготовление домашних тефтелей в томатном соусе
Для этого рецепта я использовала свиной фарш, рис, томатный соус и обычные специи. Лука и моркови не добавляла, поскольку хотела приготовить блюдо из уже находившихся продуктов.
Главная особенность такого способа приготовления - сочетание короткого обжаривания и медленного тушения. Сначала тефтели слегка подрумяниваются на сковороде, а затем доходят до готовности в томатном соусе.
Рис я предварительно отварила до полуготовности. Это помогает сократить время его приготовления внутри мясных шариков и уменьшает риск того, что он останется жестким.
Из указанного количества продуктов можно сформировать примерно 7-8 крупных тефтелей. Их удобно подавать как отдельное блюдо или вместе с гарниром.
Ингредиенты для тефтелей с рисом
Для приготовления понадобятся:
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свиной фарш - 500 г;
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рис (не отварной) - 150 г;
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вода - 100-150 мл при необходимости;
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масло - 1 ст. л.;
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соль - по вкусу;
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черный молотый перец - по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
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томатная паста - 3 ст. л. (примерно 75 г);
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вода - 350 мл;
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соль - по вкусу;
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черный молотый перец - по вкусу;
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сахар - 0,5 ч. л.
Для рецепта можно использовать обычный белый рис. Важно не переварить его перед добавлением в фарш, ведь он продолжит готовиться во время тушения.
Для приготовления соуса я использовала обычную томатную пасту, воду и специи. Такой вариант не нуждается в луке или моркови, а густоту можно легко регулировать.
Как приготовить сочные тефтели с рисом
Шаг 1. Подготовьте рис.
Сначала промыла 150 г сухого риса под проточной водой и после закипания варила его до полуготовности примерно в течение 7-10 минут.
После варки я слила воду и оставила рис ненадолго остыть.
Шаг 2. Смешайте фарш с рисом.
В глубокую миску выложила 500 г свиного фарша, добавила подготовленный рис, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешало, чтобы рис равномерно распределился в мясной массе.
Добавлять яйцо к этому рецепту необязательно. Если фарш имеет достаточно вязкую консистенцию и хорошо держит форму, тефтели можно сформировать без дополнительных ингредиентов.
Шаг 3. Сформируйте мясные шарики.
Слегка смочила руки водой и сформировала большие округлые тефтели примерно одинакового размера. Важно не сжимать фарш слишком сильно, чтобы готовые мясные шарики не получились слишком плотными.
Из этой порции вышло примерно 7-8 больших тефтелей.
Шаг 4. Обжарьте тефтели на сковороде.
На сковороде разогрела небольшое количество масла и выложила сформованные тефтели.
Обжаривала их на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, осторожно переворачивая.
На этом этапе важно получить легкую румяную корочку. Полностью готовить мясо не нужно, поскольку дальше оно будет тушиться в соусе.
Шаг 5. Добавьте томатный соус.
Сначала я выложила томатную пасту в глубокую миску и добавила около 100 мл теплой воды. Тщательно перемешала венчиком или ложкой, чтобы паста полностью растворилась и не осталось комочков.
После этого влила оставшиеся 250 мл воды, добавила соль, черный перец и немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатной пасты. Еще раз все перемешало до однородной консистенции.
Готовым соусом я залила предварительно обжаренные тефтели, накрыла сковороду крышкой и оставила тушиться на слабом огне примерно 25-35 минут.
Во время тушения соус постепенно загустевает. Если он становится слишком густым, можно добавить еще немного горячей воды.
Почему тефтели могут выходить сухими или разваливаться
При приготовлении тефтелей важно соотношение фарша и риса. Если добавить много риса, мясная масса может хуже держать форму, а вкус готового блюда будет менее насыщенным.
Для своего рецепта я использовала 500 г фарша и 150 г сухого риса. Это позволяет получить большие тефтели с заметным количеством риса.
Есть еще несколько моментов, на которые следует обратить внимание:
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Не переваривайте рис перед смешиванием с фаршем, чтобы он не превратился в кашу.
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Хорошо вымешивайте мясную массу, чтобы тефтели держали форму.
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Не переворачивайте шарики слишком часто во время обжарки.
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Не допускайте сильного кипения соуса во время тушения.
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Следите, чтобы на сковороде оставалось достаточно жидкости.
Если фарш оказался слишком мягким и тефтели плохо формируются, можно поставить подготовленную массу в холодильник примерно на 15-20 минут.
С чем лучше всего подавать домашние тефтели
Для этого я выбрала картофельное пюре. Оно хорошо сочетается с томатным соусом, в котором тушились мясные шарики. На тарелку сначала выкладываю порцию пюре, рядом добавляю тефтели и поливаю все горячим соусом из сковороды.
При желании блюдо можно дополнить свежим или сушеным укропом.
Также тефтели хорошо сочетаются с гречкой, макаронами и тушеными овощами.
Как правильно хранить готовые тефтели
Если после ужина остались готовые тефтели, их можно сохранить в холодильнике и разогреть на следующий день.
По рекомендациям USDA по безопасному хранению готовых блюд приготовленные остатки пищи следует поместить в холодильник в течение двух часов после приготовления.
При температуре не выше 4 градусов готовые блюда можно обычно хранить в течение 3-4 дней. Тефтели лучше переложить в контейнер вместе с томатным соусом. Так во время хранения они будут меньше подсыхать.
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