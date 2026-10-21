UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:48 Вкусно
Пицца на творожном тесте без дрожжей: авторский рецепт с салями и сыром (фото)
13:08 Тренды
Какие цвета стен выйдут из моды в 2027 году: дизайнеры назвали оттенки, которые изменят интерьеры
12:27 Холостяк
"Полностью поддерживаю жену": Остапчук высказался после заявлений Кристины Горняк в "Холостяке"
12:00 Гороскопы
Козерог, Телец или Скорпион: кто из знаков Зодиака умеет зарабатывать большие деньги
11:32 Тренды
Alice, Lost in Random и Papetura: игры с мрачными сказками и необычными мирами
11:10 Холостяк
Модель из "Холостяка" Лия Янголенко объяснила, почему решила искать любовь на шоу: "Хочу замуж"
10:06 Вкусно
Клубничный чизкейк без выпечки: как приготовить нежный десерт с ягодным желе
09:38 Люди
Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь
09:04 Люди
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео)
05:58 Гороскопы
Таро-гороскоп на 21 октября: прогнозы для Близнецов, Раков и других знаков Зодиака
Все новости
Главная Вкусно Пицца на творожном тесте без дрожжей: авторский рецепт с салями и сыром (фото)
Вкусно 21 октября 2026 · 13:48

Пицца на творожном тесте без дрожжей: авторский рецепт с салями и сыром (фото)

Пиццу можно приготовить без дрожжей из нескольких ингредиентов
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Пицца на творожном тесте без дрожжей: авторский рецепт с салями и сыром (фото)

Пицца на тесте из кисломолочного творога (фото: Styler)

Для основы этой пиццы я использовала творог, яйцо, муку и разрыхлитель. Тесто не требует расстойки, а для начинки я выбрала салями, копченые колбаски и твердый сыр.

Точными пропорциями и этапами приготовления пиццы на творожном тесте делится редактор Styler Юлия Шиканова.

Ингредиенты

Для теста:

  • творог 0% - 400 г
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 160 г
  • разрыхлитель - 7 г
  • соль - щепотка

Для начинки:

  • салями - 100 г
  • копченые колбаски - 100 г
  • томатная паста - 3 ст. л (примерно 45 г)
  • майонез - 2 ст. л (примерно 30 г)
  • твердый сыр - 150 г

Этапы приготовления

Смешайте творог с яйцом и щепоткой соли. Добавьте муку и разрыхлитель, затем замесите мягкое тесто. Тесто должно быть мягким и может немного прилипнуть. Не пытайтесь сделать его полностью нелипким добавлением муки - распределять его по пергаменту можно слегка смоченными руками.

Застелите противень пергаментом, выложите тесто и распределите его равномерным слоем толщиной примерно 1 сантиметр.

Смешайте томатную пасту и майонез до однородности и смажьте основание. Нарежьте салями и копченые колбаски ломтиками и равномерно разложите по тесту. Натрите сыр и посыпьте им пиццу.

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "верх-низ" и поставьте пиццу выпекаться примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь не только на расплавленный сыр. Основание должно пропекться в центре, без сырого липкого теста. В то же время из-за творога она может оставаться мягкой.

Пицца на творожном тесте без дрожжей: авторский рецепт с салями и сыром (фото)
Готовая пицца на доске (фото: Юлия Шиканова)

Достаньте готовую пиццу из духовки, дайте ей немного остыть и нашинкуйте порционными кусочками.

Советы по приготовлению

Можно натереть сыр двумя способами. Часть твердого сыра можно натереть мелко, чтобы он равномерно распределился по начинке, а часть крупно, чтобы образовалась более выразительная сырная корочка. По моим наблюдениям - крупно натертый сыр образовал хрустящую корочку.

Добавляйте специи в соус. Сушеный орегано, базилик, паприка или смесь итальянских трав помогут разнообразить вкус пиццы.

Экспериментируйте с начинкой. Я выбрала вариант, который больше всего мне нравится. Вместо салями и колбасок можно использовать ветчину, приготовленное куриное филе или индюшиную колбасу, а также добавить овощи.

Содержит молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут быть в майонезе и колбасных изделиях - проверяйте состав.

Вас также может заинтересовать, как приготовить куриные котлеты с сыром и ананасом в мультипечи.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь Люди Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь
Водолеи получат признание, а Рыбы приблизятся к мечте: прогноз астролога Хани до конца 2026-го
Водолеи получат признание, а Рыбы приблизятся к мечте: прогноз астролога Хани до конца 2026-го Гороскопы
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео)
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео) Люди
Больше интересного
Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид Юлія Люшньова · 20 октября 2026, 19:33
Часы разбились, остановились или показывают 11:11: какие приметы и поверья наши предки связывали со временем Часы разбились, остановились или показывают 11:11: какие приметы и поверья наши предки связывали со временем Наталия Крижановская · 20 октября 2026, 19:02
Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15" Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15" Юлия Шиканова · 20 октября 2026, 17:28
Какие цвета стен выйдут из моды в 2027 году: дизайнеры назвали оттенки, которые изменят интерьеры Какие цвета стен выйдут из моды в 2027 году: дизайнеры назвали оттенки, которые изменят интерьеры Наталия Крижановская · 21 октября 2026, 13:08