Пицца на творожном тесте без дрожжей: авторский рецепт с салями и сыром (фото)

Для основы этой пиццы я использовала творог, яйцо, муку и разрыхлитель. Тесто не требует расстойки, а для начинки я выбрала салями, копченые колбаски и твердый сыр.
Точными пропорциями и этапами приготовления пиццы на творожном тесте делится редактор Styler Юлия Шиканова.
Ингредиенты
Для теста:
- творог 0% - 400 г
- яйцо - 1 шт.
- мука - 160 г
- разрыхлитель - 7 г
- соль - щепотка
Для начинки:
- салями - 100 г
- копченые колбаски - 100 г
- томатная паста - 3 ст. л (примерно 45 г)
- майонез - 2 ст. л (примерно 30 г)
- твердый сыр - 150 г
Этапы приготовления
Смешайте творог с яйцом и щепоткой соли. Добавьте муку и разрыхлитель, затем замесите мягкое тесто. Тесто должно быть мягким и может немного прилипнуть. Не пытайтесь сделать его полностью нелипким добавлением муки - распределять его по пергаменту можно слегка смоченными руками.
Застелите противень пергаментом, выложите тесто и распределите его равномерным слоем толщиной примерно 1 сантиметр.
Смешайте томатную пасту и майонез до однородности и смажьте основание. Нарежьте салями и копченые колбаски ломтиками и равномерно разложите по тесту. Натрите сыр и посыпьте им пиццу.
Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме "верх-низ" и поставьте пиццу выпекаться примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь не только на расплавленный сыр. Основание должно пропекться в центре, без сырого липкого теста. В то же время из-за творога она может оставаться мягкой.
Достаньте готовую пиццу из духовки, дайте ей немного остыть и нашинкуйте порционными кусочками.
Советы по приготовлению
Можно натереть сыр двумя способами. Часть твердого сыра можно натереть мелко, чтобы он равномерно распределился по начинке, а часть крупно, чтобы образовалась более выразительная сырная корочка. По моим наблюдениям - крупно натертый сыр образовал хрустящую корочку.
Добавляйте специи в соус. Сушеный орегано, базилик, паприка или смесь итальянских трав помогут разнообразить вкус пиццы.
Экспериментируйте с начинкой. Я выбрала вариант, который больше всего мне нравится. Вместо салями и колбасок можно использовать ветчину, приготовленное куриное филе или индюшиную колбасу, а также добавить овощи.
Содержит молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут быть в майонезе и колбасных изделиях - проверяйте состав.
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