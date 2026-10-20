Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид

Обычная поваренная, морская, розовая гималайская или черная соль - в магазинах обнаруживается немало разновидностей . Они отличаются не только цветом и ценой, но и формой кристаллов, способом производства и кулинарным применением.

Styler рассказывает, какие особенности имеет каждый вид соли и для каких блюд лучше его использовать.

Стоит отметить, что названия соли не всегда означают отдельные разновидности. Например, "морская" указывает на ее происхождение, а "хлопья" - на форму кристаллов. Поэтому морская соль также может продаваться в виде хлопьев.

Мелкая поваренная соль

Это привычная соль с мелкими, преимущественно однородными кристаллами. Благодаря такому помолу ее легко отмерить и равномерно распределить в блюде.

Как объясняет производитель Morton Salt , мелкая поваренная соль имеет однородные кристаллы, поэтому подходит для выпечки, где важна точность измерения ингредиентов.

Поваренная соль подходит для:

супов, бульонов и соусов;

варка круп, макарон и овощей;

приготовление теста;

обычных домашних блюд.

Морская соль

Ее получают путём испарения морской воды. В зависимости от способа производства морская соль может быть мелкой или крупной.

Мелкие кристаллы быстро растворяются, потому подходят для соусов, заправок и маринадов.

Большие жесткие кристаллы лучше использовать во время приготовления или измельчать в мельницу. Для посыпки готовых блюд, когда хочется получить легкий хруст, более удобны хрупкие солевые хлопья.

Мелкая морская соль хорошо подходит для выпечки и приготовления десертов, в частности соленой карамели.

Розовая гималайская соль

Несмотря на название, эту каменную соль добывают в Пакистане, в частности, в соляных месторождениях Хевра. Как отмечает Pakistan Mineral Development Corporation , она может иметь разные оттенки - от светло-розового до насыщенного красноватого.

Ее характерный цвет связан с природными примесями, в частности, соединениями железа. Это подтверждает исследование соляных месторождений Хевра, опубликованное в 2025 году.

В кулинарии гималайскую соль используют так же, как и обычную: для супов, маринадов, мяса и овощей. Ее главное заметное отличие - цвет, а не особый способ применения.

Кошерная соль

Кошерная соль особенно популярна в американских кулинарных рецептах. Она имеет сравнительно большие кристаллы, удобно брать пальцами и распределять по поверхности продуктов.

Название происходит от традиционного способа подготовки мяса в соответствии с еврейскими пищевыми правилами. Большую соль использовали для удаления крови из мяса. Поэтому более точное английское название - koshering salt, то есть соль для кошерования. Это объясняет Chabad.org .

Например, Diamond Crystal производит соль с хрупкими полыми кристаллами, которые можно легко растереть между пальцами.

Ее используют для приправки мяса, рыбы и овощей перед приготовлением.

Соль хлопьями

В отличие от обычных кристаллов такая соль имеет форму тонких, хрупких хлопьев.

Один из известных примеров - британская соль Maldon, которую изготовляют в форме маленьких пирамидок.

Как отмечает Maldon Salt , хлопья можно раскрошить пальцами и добавить в конце приготовления.

Такая соль особенно хорошо подходит для:

стейков и запеченных овощей;

свежих салатов;

шоколадных десертов;

карамели и домашнего печенья.

Ее главная особенность - легкий хруст во время еды. Именно поэтому хлопья обычно добавляют перед подачей, а не растворяют в воде.

Черная соль кала намок

Эта разновидность соли распространена в кухнях Индии и других стран Южной Азии.

Несмотря на название, в измельченном виде кала намак часто имеет розово-серый оттенок.

Как объясняет Indian Culture , ее особенностью является характерный сернистый аромат, напоминающий вареные яйца.

Такую соль используют для приготовления индийских закусок, чатни, овощных и фруктовых салатов. Также кала намак добавляют к блюдам из тофа, когда хотят придать им привкус, похожий на яичный.

Из-за выразительного аромата ее лучше добавлять небольшими порциями и пробовать блюдо.

Почему не стоит заменять соль ложка на ложку

Одна чайная ложка мелкой поваренной соли может весить больше, чем такая же ложка крупной или хлопья. Причина - разная форма и плотность кристаллов, занимающих неодинаковый объем.

Например, если в рецепте указана кошерная соль, ее замена таким же количеством мелкой кухонной может сделать блюдо более соленым.

Для таких случаев производитель Morton Salt предлагает отдельную таблицу пересчета различных видов соли.

Точнее всего отмерять соль в граммах с помощью кухонных весов. Если их нет, при замене лучше добавлять соль постепенно и пробовать блюдо.

Какую соль выбрать для приготовления

Для повседневного приготовления удобна мелкая соль, для посыпки готовых блюд - хрупкие хлопья, а для особого привкуса можно использовать черную кала намак.

Поэтому при выборе следует обращать внимание прежде всего на помол, текстуру и назначение соли, а не только на ее название или цвет.