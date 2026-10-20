Морська, гімалайська чи кухонна сіль: у чому різниця та для чого кожен вид

Звичайна кухонна, морська, рожева гімалайська чи чорна сіль - у магазинах можна знайти чимало різновидів . Вони відрізняються не лише кольором і ціною, а й формою кристалів, способом виробництва та кулінарним застосуванням.

Styler розповідає, які особливості має кожен вид солі та для яких страв його краще використовувати.

Варто зазначити, що назви солі не завжди означають окремі різновиди. Наприклад, "морська" вказує на її походження, а "пластівці" - на форму кристалів. Тому морська сіль також може продаватися у вигляді пластівців.

Дрібна кухонна сіль

Це звична сіль із дрібними, переважно однорідними кристалами.Завдяки такому помелу її легко відміряти та рівномірно розподілити у страві.

Як пояснює виробник Morton Salt , дрібна кухонна сіль має однорідні кристали, тому підходить для випічки, де важлива точність вимірювання інгредієнтів.

Кухонна сіль підходить для:

супів, бульйонів і соусів;

варіння круп, макаронів та овочів;

приготування тіста;

повсякденних домашніх страв.

Морська сіль

Її отримують шляхом випаровування морської води. Залежно від способу виробництва морська сіль може бути дрібною або великою.

Дрібні кристали швидко розчиняються, тому підходять для соусів, заправок і маринадів.

Великі тверді кристали краще використовувати під час приготування або подрібнювати в млинку. Для посипання готових страв, коли хочеться отримати легкий хрускіт, зручніші крихкі сольові пластівці.

Дрібна морська сіль також добре підходить для випічки та приготування десертів, зокрема солоної карамелі.

Рожева гімалайська сіль

Попри назву, цю кам'яну сіль видобувають у Пакистані, зокрема в соляних родовищах Хевра. Як зазначає Pakistan Mineral Development Corporation , вона може мати різні відтінки - від світло-рожевого до насиченого червонуватого.

Її характерний колір пов'язаний із природними домішками, зокрема сполуками заліза. Це підтверджує дослідження соляних родовищ Хевра, опубліковане у 2025 році.

У кулінарії гімалайську сіль використовують так само, як і звичайну: для супів, маринадів, м'яса та овочів. Її головна помітна відмінність - колір, а не особливий спосіб застосування.

Кошерна сіль

Кошерна сіль особливо популярна в американських кулінарних рецептах. Вона має порівняно великі кристали, які зручно брати пальцями та розподіляти по поверхні продуктів.

Назва походить від традиційного способу підготовки м'яса відповідно до єврейських харчових правил. Велику сіль використовували для видалення крові з м'яса. Тому точніша англійська назва - koshering salt, тобто сіль для кошерування. Це пояснює Chabad.org .

Наприклад, Diamond Crystal виготовляє сіль із крихкими порожнистими кристалами, які можна легко розтерти між пальцями.

Її використовують для приправляння м'яса, риби та овочів перед приготуванням.

Сіль пластівцями

На відміну від звичайних кристалів, така сіль має форму тонких, крихких пластівців.

Один із відомих прикладів - британська сіль Maldon, яку виготовляють у формі маленьких пірамідок.

Як зазначає Maldon Salt , пластівці можна розкришити пальцями та додати наприкінці приготування.

Така сіль особливо добре підходить для:

стейків і запечених овочів;

свіжих салатів;

шоколадних десертів;

карамелі та домашнього печива.

Її головна особливість - легкий хрускіт під час їжі. Саме тому пластівці зазвичай додають перед подачею, а не розчиняють у воді.

Чорна сіль кала намак

Цей різновид солі поширений у кухнях Індії та інших країн Південної Азії.

Попри назву, у подрібненому вигляді кала намак часто має рожево-сірий відтінок.

Як пояснює Indian Culture , її особливістю є характерний сірчистий аромат, що нагадує варені яйця.

Таку сіль використовують для приготування індійських закусок, чатні, овочевих і фруктових салатів. Також кала намак додають до страв із тофу, коли хочуть надати їм присмаку, схожого на яєчний.

Через виразний аромат її краще додавати невеликими порціями та куштувати страву.

Чому не варто замінювати сіль ложка на ложку

Одна чайна ложка дрібної кухонної солі може важити більше, ніж така сама ложка великої або пластівцевої. Причина - різна форма та щільність кристалів, які займають неоднаковий об'єм.

Наприклад, якщо в рецепті вказана кошерна сіль, її заміна такою самою кількістю дрібної кухонної може зробити страву солонішою.

Для таких випадків виробник Morton Salt навіть пропонує окрему таблицю перерахунку різних видів солі.

Найточніше відмірювати сіль у грамах за допомогою кухонних ваг. Якщо їх немає, під час заміни краще додавати сіль поступово та куштувати страву.

Яку сіль обрати для приготування

Для повсякденного приготування зручна дрібна сіль, для посипання готових страв - крихкі пластівці, а для особливого присмаку можна використати чорну кала намак.

Тому під час вибору варто звертати увагу насамперед на помел, текстуру та призначення солі, а не лише на її назву чи колір.