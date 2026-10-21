Таро-гороскоп на 21 октября: прогнозы для Близнецов, Раков и других знаков Зодиака

Карты Таро указывают на возможные неожиданности, новые возможности и важные решения для всех знаков Зодиака . 21 октября одним следует действовать решительно, а другим - избегать поспешных выводов и прислушиваться к себе.

Овен

Карта Таро: Тройка Жезлов (перевернутая)

Овнам следует запастись терпением: планы могут продвигаться медленнее, чем вы ожидали. Не спешите разочаровываться из-за задержек - лучше просмотрите стратегию и обратите внимание на детали, которые раньше оставались без внимания.

Телец

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Тельцам придется быстро реагировать на обстоятельства и принимать решение. Ваша решимость поможет разобраться со сложными задачами, но следите за словами: чрезмерная прямолинейность может спровоцировать спор с близкими или коллегами.

Близнецы

Карта Таро: Звезда

Для Близнецов эта карта символизирует надежду, вдохновение и веру в свои силы. 21 октября будет способствовать восстановлению внутреннего равновесия, появлению новых идей и планированию будущего. Не отказывайтесь от мечт только потому, что путь к ним кажется долгим.

Рак

Карта Таро: Башня (перевернутая)

Ракам следует обратить внимание на проблемы, которые они давно откладывают на потом. Перевернутая Башня намекает на возможность избежать резких перемен, если своевременно признать трудности и начать действовать. Не держитесь за ситуацию, которая уже давно нуждается в пересмотре.

Лев

Карта Таро: Паж Мечей

Львам следует быть внимательными к информации, новостям и разговорам, которые будут происходить в течение дня. Возможно, вы узнаете что-нибудь, что заставит посмотреть на знакомую ситуацию иначе. Не торопитесь с выводами - сначала проверьте факты и выясните все обстоятельства.

Дева

Карта Таро: Колесница

Для Дев 21 октября может стать днем решительных шагов и заметного продвижения к цели. Колесница советует сосредоточиться на приоритетах, не отвлекаться по пустякам и уверенно управлять собственными делами. Четкий план и самодисциплина помогут справиться даже с непростыми задачами.

Весы

Карта Таро: Туз Жезлов

Весов может ожидать новый импульс, который вернет мотивацию и желание действовать. Туз Жезлов символизирует вдохновение, перспективные идеи и возможности для начала чего-нибудь интересного. Не откладывайте задуманное из-за сомнений - иногда достаточно сделать первый шаг, чтобы увидеть перспективу.

Скорпион

Карта Таро: Семерка Жезлов

Скорпионам придется отстаивать свою позицию или защищать результаты своего труда. Не позволяйте чужой критике заставить вас сомневаться в своих решениях, если у вас есть достаточно аргументов. В то же время не превращайте каждое несогласие в борьбу - выбирайте, за что действительно стоит стоять до конца.

Стрелец

Карта Таро: Суд (перевернутый)

Стрельцам следует избегать поспешных выводов и не корить себя за прошлые ошибки. Перевернутый Суд указывает на сомнения, нежелание отпускать прошлое или трудности с принятием важного решения. Дайте себе время разобраться в собственных чувствах и не позволяйте страху перемен определять ваши дальнейшие шаги.

Козерог

Карта Таро: Рыцарь Жезлов (перевернутый)

Козерогам следует сдержать импульсивность и не брать на себя больше, чем они могут выполнить. Чрезмерная спешка, раздражение или недостаток четкого плана могут помешать достижению желаемого результата. Лучше двигаться последовательно, чем тратить силы на дела, которые не имеют первостепенного значения.

Водолей

Карта Таро: Королева Мечей (перевернутая)

Водолеям важно следить за эмоциями и способом общения с другими. Резкие слова, предвзятые суждения или чрезмерная подозрительность могут привести к недоразумениям. Прежде чем делать выводы о чьих-либо намерениях, попытайтесь спокойно поговорить и посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Жезлов (перевернутая)

Рыбам карты советуют не игнорировать усталость и восстанавливать силы. Возможно, вы слишком долго пытались справиться со всем самостоятельно, поэтому сейчас важно позволить себе передышку и пересмотреть нагрузку. Не воспринимайте паузу как поражение - иногда именно она помогает вернуть уверенность и двигаться дальше.