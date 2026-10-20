"Я знала, что проснусь популярной": Влада Роговенко прокомментировали свое задержание в США

Украинская блогерша и звезда шоу "Від пацанки до панянки" Власти Роговенко впервые вышли на связь после сообщений о ее задержании в США. Она рассказала собственную версию конфликта, из-за которого оказалась под стражей, и объяснила, почему до сих пор не может вернуться к детям.

Что сказала Роговенко о задержании, рассказывает Styler.

Влада Роговенко впервые прокомментировали задержание в США

20 октября стало известно, что Влада Роговенко задержана в штате Флорида. Согласно обнародованным данным, инцидент произошел 11 октября, а на следующий день блогершу задержала полиция города Санрайз.

В документах отмечено подозрение, связанное с вероятным домашним насилием, а также федеральное иммиграционное содержание.

После распространения новости Роговенко записала видеообращение, в котором с иронией отреагировала на внезапное внимание к своему лицу.

"Я прямо знала, что проснусь популярной. Я просто не понимала, насколько", - сказала она.

Блоггерша пообещала впоследствии подробнее рассказать обо всем, что произошло, а пока объяснила обстоятельства конфликта.

По словам Роговенко, ситуация началась после публикации видео в ее Telegram-канале, где она эмоционально говорила об отношениях. После этого отец ее ребенка приехал в ресторан, чтобы выяснить с ним отношения.

"Мы с ним там общались на очень повышенных тонах, и кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию", - пояснила блогерша.

Влада также признались, что на тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

По ее словам, полицейские забрали ее для дальнейшего выяснения обстоятельств. Роговенко утверждает, что дело, связанное с конфликтом, было закрыто в течение одного дня.

"Это дело закрылось за один день. Просто с этого все началось", - отметила она.

Почему Роговенко до сих пор находится под стражей

По словам блоггерши, после завершения разбирательства инцидента ее передали американской иммиграционной службе ICE.

Роговенко объяснила, что причиной стали проблемы с документами, срок действия которых, по ее словам, истек примерно год назад.

"Дело закрыли, и меня передали ICE, поскольку у меня уже год как закончились документы", - рассказала она.

Таким образом, по версии Влады, дальнейшее пребывание под стражей связано уже не с конфликтом в ресторане, а с миграционными вопросами.

При этом блогерша не сообщила, принимали ли американские органы какое-либо решение относительно ее дальнейшего пребывания в США.

Роговенко также намекнула, что в скором времени надеется выйти на свободу, после чего сможет подробнее объяснить ситуацию.

Что сейчас с тремя детьми блогерши

Отдельно Власти обратились к подписчикам, которые волновались за ее троих детей. По словам Роговенко, все они находятся вместе с ее мамой, которая помогает ухаживать за ними.

Блогерша призналась, что больше всего переживала из-за возможности разлуки детей с семьей.

"Слава Богу, что мама находится здесь и мои дети сейчас с ней", - рассказала Влада.

Она предположила, что при отсутствии матери детьми могли бы заняться социальные службы. При этом Роговенко подчеркнула, что такая ситуация стала бы для них тяжелым психологическим испытанием. Влада добавила, что постоянно поддерживают связь с родными с помощью видеозвонков.

Как подруги отреагировали на задержание Влады Роговенко

После появления сообщений о задержании блогерши ее подруги тоже начали получать многочисленные вопросы от подписчиков.

Одной из первых отреагировала блогерша Влада Томпсон. В своих Instagram Stories она призвала пользователей не делать поспешных выводов. Впоследствии именно на ее странице появилось видеообращение Роговенко, однако позже Томпсон удалила эту запись.

Влада Томпсон отреагировала на ситуацию с Роговенко (скриншот: instagram.com/vlada.thompson)

Не осталась в стороне и блогерша Стася Макеева, которая является кумой Роговенко.

Она опубликовала скриншоты многочисленных сообщений от подписчиков, которые спрашивали о местонахождении Власти, ее детях и обстоятельствах задержания.

"Опомнитесь! Прошу!" - обратилась Макеева к аудитории.

Блогерша подчеркнула, что не считает правильным публично рассказывать подробности чужой ситуации без разрешения самой Роговенко.

Стася Макеева о ситуации с Роговенко (скриншот: instagram.com/stasya_makeeva_)

Отдельно Макеева подвергла критике Telegram-каналы и людей, которые распространяли подробности задержания.

Она также предположила, что информацию о Роговенко могли передать посторонним из ее окружения, однако никаких доказательств этого не привела.

Что известно о задержании Роговенко

Напомним, 20 октября Styler сообщил о задержании Влады Роговенко в США.

В документах, обнародованных американскими ресурсами, блогерша фигурирует под фамилией Колесниченко. В записях указаны подозрение, связанное с домашним насилием и федеральное иммиграционное содержание.