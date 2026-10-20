Гриб Иуды: где растет, какова его библейская история и почему его сравнивают со свиными ушками

В лесу можно встретить гриб , который легко спутать со странным наростом на дереве. Аурикулярия ухообразная действительно напоминает ухо человека, а ее желеобразная мякоть способна восстанавливать форму после высыхания. В некоторых странах этот гриб ценят не только необычный вид, но и хрустящую текстуру.

Styler рассказывает, где искать аурикулярию, откуда взялось ее жуткое название и что о нем известно науке.

Почему гриб называют ухом Иуды

Аурикулярия ухообразная (Auricularia auricula-judae) - гриб с коричневым, иногда красновато-бурым плодовым телом, которое по форме напоминает ушную раковину. Чаще он поселяется на отмершей или ослабленной древесине бузины, особенно во влажных затененных местах. Однако его можно встретить и на других лиственных деревьях.

Как рассказал блогер Ярослав Фищенко на своей странице "Характерник Шоу" в Facebook, в свежем состоянии гриб мягкий, упругий и желеобразный. Когда теряет влагу, он сморщивается и твердеет, но после намокания способен снова набухать и возвращать часть своей предыдущей формы. Именно эта особенность делает его похожим на живой организм, буквально оживающий после дождя.

Второе известное название гриба- "ухо Иуды", происходит из древней европейской легенды. По преданию, Иуда Искариот после предательства Иисуса повесился на бузине, а грибные наросты на древесине начали ассоциировать с его ушами.

Можно ли есть аурикулярию и как ее готовят

Так, аурикулярия ухообразная считается съедобным грибом после должной термической обработки. В кухнях Восточной Азии особенно популярны близкие к ней виды, известные под общим названием "древесные грибы". Их добавляют к супам, лапше, салатам и другим блюдам.

Главная особенность аурикулярии - не яркий вкус, а текстура. После приготовления гриб остается упругим и приятно хрустит, поэтому хорошо сочетается с соусами, специями и овощами. Его также используют в маринованных закусках.

Один из интересных способов ее приготовления - закуска с чесноком, соевым соусом и уксусом. Подобный салат из древесных грибов популярен в китайской кухне.

Для приготовления грибы сначала тщательно промывают, отваривают, а затем смешивают с измельченным чесноком, соевым соусом, уксусом, щепоткой сахара и кунжутным маслом. По желанию добавляют острый перец. Перед подачей закуску охлаждают и оставляют ненадолго в холодильнике, чтобы грибы пропитались соусом.



В результате получается пикантное блюдо с отчетливым хрустом - именно за эту особенность аурикулярию сравнивают со свиными ушками.

Однако маринад не заменяет термическую обработку. Не стоит есть дикорастущие грибы сырыми или мариновать без предварительного приготовления. И, конечно, собирать гриб можно только тогда, когда его вид надежно определен: само сходство с ухом не является достаточным признаком для распознавания.

Какие свойства гриба изучают ученые

Аурикулярия содержит полисахариды и другие биологически активные вещества, изучаемые исследователями из-за их возможного влияния на иммунные реакции организма. В лабораторных исследованиях экстракты гриба также демонстрировали антимикробную активность.

В частности, в исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Biological Macromolecules в 2020 году, ученые изучали полисахарид аурикулярии и его влияние на клетки иммунной системы. Другая научная работа изучила антимикробные характеристики белковых экстрактов гриба.

В то же время, такие результаты не означают, что обычное употребление аурикулярии гарантированно укрепляет иммунитет или лечит бактериальные инфекции. Для подтверждения конкретных лечебных эффектов требуются дополнительные исследования с участием людей.

Несмотря на необычный вид и жуткую легенду, аурикулярия ухообразная - интересный лесной гриб, сочетающий удивительную способность восстанавливаться после высыхания с кулинарной ценностью. Но, как и с любым дикорастущим грибом, знакомство с ним следует начинать с надежного определения вида, а не с дегустации.