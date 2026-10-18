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Полезное 18 октября 2026 · 08:24
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"Дедова борода" в украинских лесах: чем особенны "оленьи рожки" и где искать такие грибы

Они напоминают миниатюрные кораллы или причудливые кустики, а их название звучит не слишком аппетитно
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Дедова борода" в украинских лесах: чем особенны "оленьи рожки" и где искать такие грибы

Узнать эти грибы не так просто, как может показаться на первый взгляд (фото: Styler)

В лесу можно встретить грибы, которые совсем не похожи на привычные белые грибы или маслята. Среди них - "оленьи рожки", которые из-за необычной формы иногда называют "дедовой бородой". Их разветвленные плодовые тела напоминают рога животного или морские кораллы.

Styler рассказывает, что известно об этих необычных грибах, где их можно встретить и почему с ними нужно быть осторожными.

Как выглядят оленьи рожки

Названием "оленьи рожки", объясняет блоггер Ярослав Фищенко в видео на своей странице "Характерник Шоу" в Facebook, часто обозначают коралловидные грибы с многочисленными разветвлениями.

Они могут быть тонкими и хрупкими или толстыми и мясистыми, а их окрас варьируется от светло-желтого до золотистого, белого, розового или красноватого.

&quot;Дедова борода&quot; в украинских лесах: чем особенны &quot;оленьи рожки&quot; и где искать такие грибы
Гриб "оленьи рожки" (фото: wikipedia.org)

Среди таких грибов есть представители рода рамария (Ramaria). В частности, желтая рамария и золотистая рамария - это разные виды, которые могут быть похожими по форме, но отличаться оттенками и другими морфологическими признаками.

В научном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Ethnopharmacology, исследователи описали различные виды коралловидных грибов и их использование в пищу в отдельных регионах. В то же время, статус съедобности зависит от конкретного вида, а не только от внешнего сходства.

Где растут эти необычные грибы

Рамарии можно встретить в лесных экосистемах, в том числе вблизи деревьев. Однако не все они растут на старых пеньках или сваленных стволах: многие виды развиваются непосредственно на почве и взаимодействуют с корнями деревьев.

Например, в научном описании красивой рамарии (Ramaria formosa) указано, что этот гриб растет на почве в горных лесах. Это еще раз показывает, что место произрастания зависит от конкретного вида.

Время появления грибов зависит от вида, климата и погодных условий. При этом некоторые "оленьи рожки" растут практически круглый год и даже способны плодоносить зимой.

&quot;Дедова борода&quot; в украинских лесах: чем особенны &quot;оленьи рожки&quot; и где искать такие грибы
"Оленьи рожки" имеют целую гамму разных оттенков фото: wikipedia.org)

Или съедобные "оленьи рожки"

Некоторые виды рамарии считают съедобными и используются в кулинарии. Однако среди коралловидных грибов есть и опасные представители, а их внешнее сходство может затруднять определение.

В медицинском отчете, опубликованном в BMJ Case Reports, описан случай массового отравления, связанного, по заключению авторов, с употреблением грибов, среди которых была красноцветная рамария (Ramaria rufescens). Этот случай показывает, почему нельзя считать все грибы такового типа неопасными.

Определять съедобность только по цвету или запаху нельзя. Так же не стоит полагаться исключительно на фотографии или народные названия: они могут относиться к разным видам.

Если вид гриба не установлен, собирать его для приготовления не следует.

Как готовят съедобные виды рамарии

В регионах, где определенные виды рамары традиционно используют в пищу, их готовят после предварительной обработки. В зависимости от вида и кулинарных рекомендаций такие грибы могут добавлять в супы, обжаривать с луком или использовать в других блюдах.

&quot;Дедова борода&quot; в украинских лесах: чем особенны &quot;оленьи рожки&quot; и где искать такие грибы
Съедобные виды гриба "Рамария" нуждаются в особой термической обработке (фото: wikipedia.org)

Однако не существует универсального правила, по которому достаточно отварить какие-либо "оленьи рожки" в течение 15 минут, чтобы сделать их безопасными. Термическая обработка не гарантирует обезвреживания токсинов неизвестного или ядовитого гриба.

Поэтому главное правило простое: сначала нужно достоверно определить вид, а потом решать, пригоден ли он к потреблению. Если есть сомнения лучше оставить необычный гриб в лесу.

Раньше мы рассказывали о том, как быстро почистить популярные виды лесных грибов - среди них опята, белые и лисички.

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