"Дідова борода" в українських лісах: чим особливі "оленячі ріжки" і де шукати такі гриби

У лісі можна зустріти гриби, які зовсім не схожі на звичні білі гриби чи маслюки . Серед них - "оленячі ріжки", які через незвичайну форму іноді називають "дідовою бородою". Їхні розгалужені плодові тіла нагадують роги тварини або морські корали.

Styler розповідає, що відомо про ці незвичайні гриби, де їх можна зустріти та чому з ними потрібно бути обережними.

Як виглядають оленячі ріжки

Назвою "оленячі ріжки", пояснює блогер Ярослав Фіщенко у відео на своїй сторінці "Характерник Шоу" у Facebook, часто позначають коралоподібні гриби з численними розгалуженнями.

Вони можуть бути тонкими й тендітними або товстими та м'ясистими, а їхнє забарвлення варіюється від світло-жовтого до золотистого, білого, рожевого чи червонуватого.

Гриб "оленячі ріжки" (фото: wikipedia.org)

Серед таких грибів є представники роду рамарія (Ramaria). Зокрема, рамарія жовта та рамарія золотиста - це різні види, які можуть бути схожими за формою, але відрізнятися відтінками та іншими морфологічними ознаками.

У науковому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Ethnopharmacology, дослідники описали різні види коралоподібних грибів та їхнє використання в їжу в окремих регіонах. Водночас статус їстівності залежить від конкретного виду, а не лише від зовнішньої схожості.

Де ростуть ці незвичайні гриби

Рамарії можна зустріти в лісових екосистемах, зокрема поблизу дерев. Однак не всі вони ростуть на старих пеньках або повалених стовбурах: багато видів розвиваються безпосередньо на ґрунті та взаємодіють із корінням дерев.

Наприклад, у науковому описі рамарії красивої (Ramaria formosa) зазначено, що цей гриб росте на ґрунті в гірських лісах. Це ще раз показує, що місце зростання залежить від конкретного виду.

Час появи грибів також залежить від виду, клімату та погодних умов. При цьому деякі "оленячі ріжки" ростуть практично цілий рік і навіть здатні плодоносити узимку.

"Оленячі ріжки" мають цілу гамму різних відтінків (фото: wikipedia.org)

Чи їстівні "оленячі ріжки"

Деякі види рамарії вважають їстівними та використовують у кулінарії. Проте серед коралоподібних грибів є й небезпечні представники, а їхня зовнішня схожість може ускладнювати визначення.

У медичному звіті, опублікованому в BMJ Case Reports, описано випадок масового отруєння, пов'язаного, за висновком авторів, з уживанням грибів, серед яких була рамарія червоніюча (Ramaria rufescens). Цей випадок демонструє, чому не можна вважати всі гриби такого типу безпечними.



Визначати їстівність лише за кольором або запахом не можна. Так само не варто покладатися виключно на фотографії чи народні назви: вони можуть стосуватися різних видів.

Якщо вид гриба достовірно не встановлено, збирати його для приготування не слід.

Як готують їстівні види рамарії

У регіонах, де певні види рамарії традиційно використовують у їжу, їх готують після попередньої обробки. Залежно від виду та кулінарних рекомендацій такі гриби можуть додавати до супів, обсмажувати з цибулею або використовувати в інших стравах.

Їстівні види грибу "Рамарія" потребують особливої термічної обробки (фото: wikipedia.org)

Проте не існує універсального правила, за яким достатньо відварити будь-які "оленячі ріжки" протягом 15 хвилин, щоб зробити їх безпечними. Термічна обробка не гарантує знешкодження токсинів невідомого або отруйного гриба.

Тому головне правило просте: спочатку потрібно достовірно визначити вид, а вже потім вирішувати, чи придатний він до споживання. Якщо є сумніви, краще залишити незвичайний гриб у лісі.