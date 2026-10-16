Які незвичні гриби ростуть в Україні: від чорної лисички до "пальців мерця" (фото)

У лісах України можна натрапити на гриби , які легко сплутати з декораціями до фільму жахів. Одні схожі на людські вуха, інші нагадують яскраво-червоні щупальця або руки, що стирчать із гнилої деревини.

Деякі з них вважаються їстівними, інші не становлять відомої смертельної загрози, але їх не рекомендують збирати для приготування. Styler зібрав п’ять незвичайних грибів, які вражають своїм виглядом.

5 місце - аурікулярія вухоподібна

Наймиліший гриб у нашому списку насправді нагадує людське вухо.

Auricularia, як розповідає блогер Ярослав Фіщенко на відео, опубліковане на сторінці "Характерник Шоу" у Facebook має коричневе, желеподібне плодове тіло з хвилястими краями. Найчастіше цей гриб росте на відмерлій деревині бузини, хоча іноді трапляється й на інших листяних деревах.

Гриб, схожий на людське вухо (скриншот)

Як зазначає грибний довідник First Nature, аурікулярія є їстівною після приготування. Її особливо цінують у кухнях країн Східної Азії, де споріднені види використовують у супах та інших стравах заради характерної пружної текстури.

Попри незвичайний вигляд, цей гриб зовсім не схожий на звичні білі гриби чи лисички. Проте збирати його для їжі можна лише за умови точного визначення виду.

4 місце - чорна лисичка

Темний колір робить цей гриб майже непомітним серед опалого листя.

Чорна лисичка, або Craterellus cornucopioides, має форму глибокої воронки, яка звужується донизу. Її забарвлення варіюється від сіро-коричневого до майже чорного, тому недосвідчені грибники можуть просто не помітити її в лісі.

Однак цей гриб цінують у кулінарії. За даними наукового огляду, опублікованого в журналі Nutrients, чорна лисичка належить до їстівних видів. Її використовують у соусах, сушать і додають до різноманітних страв.

Цікаво, що англійською її називають Trumpet of Death - "труба смерті". Така назва по'язана з моторошним виглядом, а не з тим, що гриб є смертельно отруйним.

3 місце - решіточник червоний

Здалеку він нагадує червону клітку або істоту з іншої планети.

Решіточник червоний (Clathrus ruber) спочатку розвивається в білому оболонковому утворенні, схожому на яйце. Коли воно розкривається, назовні виходить яскраво-червоне плодове тіло у формі порожнистої решітки.

Решіточник червоний (скриншот)

Усередині зрілого гриба міститься темна слизова маса з різким запахом, що нагадує гниле м'ясо. Вона приваблює мух та інших комах, які допомагають поширювати спори.

Фахівці зазначають, що їстівність цього виду не підтверджена належним чином: навіть щодо молодих плодових тіл, які ще перебувають у оболонці, існують застереження. Тому називати решіточник безпечним для споживання не варто.

2 місце - пальці диявола

Спочатку це непримітне біле утворення, а потім - червоне чудовисько з кількома щупальцями.

Гриб із науковою назвою Clathrus archeri справді виправдовує свою моторошну назву. На ранній стадії він нагадує білувате яйце, з якого згодом виростають кілька яскраво-червоних відростків. Вони розходяться в різні боки й нагадують пальці або щупальця.

Поверхня зрілого гриба вкрита темною слизовою масою з різким запахом гнилі. Саме запах приваблює комах, які розносять спори.

Попри те, що гриб не належить до добре відомих смертельно отруйних видів, його не рекомендують вживати в їжу: токсичність належним чином не підтверджена, а безпечність не встановлена.

1 місце - пальці мерця

Цей гриб виглядає так, ніби з мертвої деревини вириваються почорнілі людські пальці.

Пальці мерця (Xylaria polymorpha) ростуть на пнях, біля основи відмерлих дерев і на гнилій деревині. Молоді плодові тіла можуть бути світлими, сіруватими або білуватими, але з віком темнішають і стають майже чорними.

Гриб "пальці мерця" (скриншот)

Їхня нерівна, зморшкувата поверхня справді нагадує обвуглені пальці. Через це гриб отримав свою моторошну народну назву.

За даними Департаменту охорони природи штату Міссурі та британської організації Woodland Trust, цей вид не рекомендують вживати в їжу. Його плодове тіло тверде, дерев’янисте й непридатне для звичайного приготування.

У природі він виконує важливу функцію: допомагає розкладати мертву деревину й повертати поживні речовини до екосистеми. Тож навіть наймоторошніший на вигляд гриб може бути корисним мешканцем лісу.

Чи можна торкатися незвичайних грибів у лісі

Незвичний вигляд гриба сам по собі не свідчить про його отруйність. Водночас і відсутність очевидних ознак небезпеки не гарантує, що його можна їсти.

Фахівці Poison Control наголошують: дикорослі гриби не можна вживати, якщо їхній вид не визначив компетентний фахівець. Деякі їстівні види мають небезпечних двійників, а помилка може призвести до серйозного отруєння.

Тому найкраще милуватися дивовижними грибами в природному середовищі, фотографувати їх і не збирати для їжі без надійного визначення виду.