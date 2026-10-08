Как отличить съедобный гриб-зонтик от смертельно ядовитой лепиоты: главные отличия (видео)

Гриб-зонтик легко узнать за большой шляпкой, высокой ножкой и кольцом. Но среди схожих ему есть и смертельно ядовитые виды . В частности, лепиота коричневато-красноватая, содержащая аматоксины, которые могут вызвать тяжелое поражение печени и смерть.

Styler расскажет, на какие признаки следует обратить внимание, если вы нашли гриб, похожий на зонтик.

Подвижное кольцо - один из самых заметных признаков

Как рассказал блогер Ярослав Фищенко на своей странице "Характерник Шоу" в Facebook, у взрослого гриба-зонтика хорошо заметно выраженное кольцо на ножке. Оно имеет характерное строение и может легко двигаться вниз и вверх.

У мелких лепиот такой заметной конструкции нет: кольцо либо слабо выражено, либо быстро исчезает.

Между тем, Североамериканская микологическая ассоциация (NAMA) подчеркивает: не стоит определять съедобность дикого гриба по одному признаку. Для надежной идентификации следует учитывать целый комплекс характеристик, среди которых:

строение шляпки и ножки,

пластинки,

место роста,

изменения цвета и т.п.

Посмотрите на ножку - она о многом расскажет

Еще одна характерная черта большого зонта - высокая ножка с коричневым рисунком, который часто сравнивают со змеиной кожей.

У лепиоты коричневато-красноватая ножка значительно короче, тоньше и имеет другой вид. На ней могут быть коричневые волокнистые чешуйки, но характерного "змеиного" рисунка большого зонта нет.

Именно поэтому маленький гриб с невысокой ножкой, даже если его шляпка напоминает зонтик, лучше не класть в корзину.

Размер тоже имеет значение

Большой зонтик оправдывает свое название: взрослый гриб может иметь большую открытую шляпку и очень высокую ножку.

В свою очередь, лепиота коричневато-красноватая остается небольшой. Ее шляпка обычно имеет всего несколько сантиметров в диаметре. Научные описания на портале First-nature также подтверждают, что этот вид значительно меньше Macrolepiota procera - гриб-зонтик.

Поэтому если перед вами небольшой гриб, только отдаленно напоминающий зонтик, лучше не пытаться "дать ему шанс".

Почему маленькие грибы лучше оставлять в лесу

Самый безопасный совет для неопытного грибника - не собирать очень молодые экземпляры, если их характерные признаки еще сложно рассмотреть.

У взрослого зонтика хорошо видна форма шляпки, ножки и кольца. У молодого гриба часть этих особенностей может быть еще недостаточно сформирована, из-за чего риск ошибиться в идентификации выше.

В то же время NAMA советует никогда не есть дикорастущий гриб, если его вид и съедобность не установлены надежно. А если определение сложно, даже фотографии может быть недостаточно - иногда для точной идентификации требуются дополнительные исследования.

Поэтому правило простое: лучше взять взрослый, хорошо сформированный зонтик, в котором виден весь комплекс характерных признаков. А вызывающий сомнение гриб оставить в лесу.

И это особенно важно в случае с лепиотами, ведь Lepiota brunneoincarnata содержит аматоксины, способные повлечь за собой тяжелое поражение печени, а после употребления этого гриба часто случаются случаи острой печеночной и почечной недостаточности.