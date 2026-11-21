После приготовления пищи на сковороде из нержавеющей стали иногда появляются радужные пятна, которые не исчезают даже после тщательного мытья. Чаще их можно заметить на дне посуды, особенно после сильного нагревания.

Почему появляются радужные пятна на сковороде и как их безопасно убрать, рассказывает Styler.

Почему на нержавейке появляются радужные пятна

Как обьясняет производитель посуды SEIDO Cookware, радужные разводы возникают из-за нагрева металла.

Нержавеющая сталь содержит хром, который при контакте с кислородом образует на поверхности тонкий оксидный защитный слой. При высокой температуре он может становиться толще.

Свет различно отражается от поверхности этого слоя и металла под ним. В результате возникают золотистые, синие или фиолетовые оттенки. Такое явление называют heat tint – изменением цвета металла вследствие нагревания.

Чаще радужные пятна появляются из-за:

длительный нагрев пустой сковородки;

использование слишком высокой температуры;

неравномерный нагрев дна, в частности когда конфорка значительно меньше сковородки.

Такие разводы могут возникнуть даже на новой посуде после первых использований.

Безопасно ли готовить на сковороде с радужными пятнами

Производитель Made In объясняет, что синие, золотистые и радужные пятна обычно носят лишь косметический характер.

Само по себе изменение цвета не означает, что сковорода потеряла свои свойства или стала опасна для приготовления пищи. Если дно не деформировалось, а поверхность не имеет физических повреждений, посудой обычно можно использовать дальше.

В то же время радужные разводы не следует путать с точечной коррозией. Если на металле появились мелкие углубления, не исчезающие после очистки, это уже не обычная смена цвета. В таком случае следует проверить рекомендации производителя по дальнейшему использованию сковородки.

Как убрать радужные пятна из сковородки

Один из самых простых способов - обычный столовый уксус. Его рекомендует для очистки нержавеющей стали производитель Tramontina.

Чтобы убрать пятна:

Дайте сковороде полностью остыть. Смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:1. Смочите мягкую губку или салфетку полученным раствором. Осторожно протрите участки с радужными пятнами. Промойте сковороду теплой водой со средством для мытья посуды. Вытрите поверхность досуха чистым полотенцем.

Для очистки используйте обычный уксус, а не концентрированную уксусную эссенцию.

Если разводы остались, процедуру можно повторить. Для стойких пятен подойдет специальный очиститель для посуды из нержавеющей стали. Использовать его следует в соответствии с инструкцией изготовителя.

Какие пятна не стоит путать с радужными

Не все следы на нержавейке возникают из-за нагревания. Их можно различить по внешнему виду:

Радужные, синие или фиолетовые разводы - изменение толщины поверхностного оксидного слоя вследствие нагревания.

изменение толщины поверхностного оксидного слоя вследствие нагревания. Белые или мутные пятна - преимущественно минеральные отложения, которые оставляет вода.

- преимущественно минеральные отложения, которые оставляет вода. Коричневый липкий налет - остатки масла, образовавшие стойкую пленку под воздействием высокой температуры.

- остатки масла, образовавшие стойкую пленку под воздействием высокой температуры. Мелкие углубления на металле - возможна точечная коррозия, которую обычной мойкой не устранить.

Способ очищения зависит от типа пятен. К примеру, уксус хорошо подходит для радужных разводов и минеральных отложений.

Однако следует помнить, что паста из пищевой соды и воды также может устранять радужную окраску. Ее используют и для очищения пригоревших остатков пищи.

Чего нельзя делать во время очищения

По рекомендациям Le Creuset, неправильная очистка может оставить царапины или повредить поверхность нержавеющей стали.

Поэтому не стоит:

тереть сковороду стальными мочалками и жесткими абразивами;

использовать хлорные отбеливатели и средства для очищения духовок;

погружать раскаленную сковороду в холодную воду;

пытаться соскоблить пятна металлическими предметами.

Резкий перепад температур может вызвать деформацию дна, а агрессивные средства – повредить металл.

Важно: эти советы касаются сковородок с открытой поверхностью нержавеющей стали. Если посуда имеет антипригарное или другое специальное покрытие, следуйте инструкциям изготовителя.

Как предотвратить появление радужных пятен

Чтобы снизить вероятность появления разводов, постепенно разогревайте сковороду на среднем нагревании. Не оставляйте пустую посуду надолго на сильном огне.

Также желательно использовать конфорку, соответствующую размеру дна сковороды. Это поможет избежать чрезмерного нагревания отдельных участков металла.

Даже при правильном уходе радужные пятна могут появляться повторно, особенно при приготовлении пищи при высокой температуре.