Победа в музыкальном шоу может открыть двери большой популярности, но не все пути к славе приемлемы для артистов. Певица Povin' (Вероника Степаненко) призналась, на какие предложения никогда не согласится ради узнаваемости и почему не хочет строить карьеру на изменах и скандалах.

Styler расскажет о принципах и границах артистки, которые она не готова переступать даже ради славы.

Чем Povin' не готова жертвовать ради славы

В музыкальной индустрии популярность иногда становится результатом не только творчества, но и громких инфповодов, провокаций и скандальных историй. Однако Вероника убеждена: есть вещи, на которые она не согласится ради узнаваемости и внимания публики.

В первую очередь это касается личной жизни. Певица подчеркнула, что не готова переступать через верность супругу ради медийности.

"У меня есть железобетонные "нет" по вопросам, связанным с постелью. Потому что я люблю своего мужа, никакая медийность, никакая популярность не стоит того, чтобы предавать своих любимых и изменять своим принципам", - пояснила Povin'.

Еще один категорический отказ артистки касается сотрудничества с людьми, которые предлагают эзотерические услуги, мол, не хочет иметь с ними ничего общего.

"И, конечно, это сотрудничество со всяческими магами, гадалками и всеми другими вещами, не поддерживающими базовую адекватность", - добавила певица.

Почему артистка не хочет строить карьеру на скандалах

Не менее важно для Povin' профессиональное окружение. Она не хочет связывать свое имя с людьми, которые имеют сомнительную репутацию или недобросовестно относятся к своей работе.

Артистка отметила, что в шоу-бизнесе есть те, кто делает скандалы основой своей карьеры. Однако такой путь ей не близок, ведь собственную популярность она хочет приобретать лишь благодаря музыке.

"Еще одно мое собственное "нет" - сотрудничество с людьми с сомнительной репутацией, с людьми, которые не выполняют свою работу добросовестно. Есть люди, которые всю свою карьеру строят на каких-то скандалах, и я бы не хотела к этому быть причастной", - отметила Вероника.

Она подчеркнула, что, прежде всего, считает себя музыкантом, а не человеком, который должен постоянно создавать информационные поводы вокруг собственного имени.

"Ибо я музыкант, моя главная работа - писать музыку и петь, и исполнять ее", - подытожила Povin'.

Громкая победа в "Фабриці"

Напомним, финал первого сезона "Фабрики зірок" на SWEET.TV прошел с участием пяти финалистов. За победу соревновались Povin', дуэт LIYAA&LESAN в составе Лилии Паламар и Александра Круглого, DYKYI, группа NEBOKRAI и NANA SOLIS.

По результатам зрительского голосования победительницей стала Povin'. Второе место занял дуэт LIYAA&LESAN, третьим финишировал DYKYI, в то время как в пятерку также вошли NEBOKRAI и NANA SOLIS.

Однако празднование победы Вероники оказалось не таким, как она ожидала: из-за воздушной тревоги певица не успела в полной мере насладиться этим моментом. Впереди артистки новые планы - собственный концерт 20 декабря и участие в Национальном отборе на "Евровидение", на который она уже подала заявку.