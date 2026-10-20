Жареный картофель с грибами и беконом: секрет золотистой корочки без лишней влаги

Золотистый картофель , сочные шампиньоны, ароматный лук и поджаренный бекон - сочетание, из которого выходит сытное домашнее блюдо. Однако во время приготовления важно не торопиться: если выложить все на сковородку одновременно, грибы пустят сок, а картофель вместо румяной корочки начнет тушиться.

Как приготовить жареный картофель с грибами и беконом и каких ошибок следует избегать, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Что нужно знать перед жаркой картофеля

Главный секрет этого блюда заключается не в специях или большом количестве масла, а в температуре сковороды и правильной последовательности приготовления.

Для своей версии я использовала картофель, свежие шампиньоны, лук и бекон. Картошку нарезала тонкими брусочками, чтобы она равномерно прожарилась, а грибы - пластинками, сохраняющими форму во время нагревания.

Важно учитывать, что каждый ингредиент требует разного времени приготовления. Картофелю нужно больше времени, шампиньоны сначала выделяют влагу, лук быстро размягчается, а бекон постепенно отдает жир.

Поэтому лучший результат получается, когда продукты обжариваются поэтапно, а соединяют уже в конце.

На приготовление блюда следует отвести примерно 35-40 минут.

Жареный картофель с грибами и беконом (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для жареного картофеля

Для 2-3 порций понадобятся:

картофель - 600 г

свежие шампиньоны - 200 г

бекон - 100 г

репчатый лук - 1 шт.

подсолнечное масло - 2-3 ст. л.

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

чеснок - 1 зубчик по желанию.

Для приготовления лучше использовать широкую сковороду с толстым дном. На нем картофель легче распределить тонким слоем, чтобы он не накапливал лишнюю влагу.

Как подготовить картофель и другие ингредиенты

Картошку я очистила от кожуры и нарезала брусочками толщиной примерно 5-7 мм. Пыталась делать их одинакового размера, чтобы все кусочки приготовились одновременно.

После нарезки промыл картофель холодной водой. Это помогает убрать часть крахмала с поверхности, из-за которой кусочки могут слипаться.

Затем выложила ее на бумажное полотенце и тщательно обсушила. Если оставить картофель мокрым, во время жарки он начнет выделять пар, а горячее масло может разбрызгиваться.

Грибы я нарезала пластинками, лук - тонкими полукольцами, а бекон - небольшими полосками.

Как пожарить картофель с грибами и беконом

Шаг 1. Подрумяньте бекон

Сначала я поставила сковороду на средний огонь и выложила нарезанный бекон.

Обжаривала около 3-5 минут, пока он не начал подрумяниваться и выделять жир.

Готовый бекон переложила на тарелку. Оставшийся на сковородке жир использовала для дальнейшего приготовления.

Шаг 2. Обжарьте шампиньоны

На той же сковороде я приготовила грибы, добавив при необходимости немного растительного масла.

Сначала грибы выделяли жидкость. Я не спешила добавлять картошку, а подождала, пока влага испарилась, а грибы начали приобретать золотистый оттенок.

На это ушло примерно 5-7 минут. После этого переложила грибы в бекон.

По информации American Mushroom Institute , свежие грибы содержат примерно 90% воды. Именно поэтому при жарке они выделяют много влаги. Если добавить их в картофель слишком рано, жидкость будет мешать образованию золотистой корочки.

Шаг 3. Начните жарить картошку

Я добавила на сковороду масло и хорошо разогрела его на среднем огне.

После этого выложила подготовленный картофель. Первые 4-5 минут я не перемешивала картошку, чтобы нижний слой успел подрумяниться. Затем осторожно перевернула кусочки лопаткой.

Шаг 4. Дождитесь золотистой корочки

Продолжала жарить картофель на среднем или среднем огне, переворачивая примерно каждые 3-4 минуты.

Крышкой сковородку не накрывала, поскольку под ней накапливается пар, из-за которого картофель быстрее размягчается.

Приблизительно через 15-20 минут проверила готовность одного из самых больших кусочков. Внутри он был почти мягким, а снаружи – подрумяненным. Если кусочки начинают быстро темнеть, но остаются жесткими, стоит немного убавить огонь.

Шаг 5. Добавьте лук

Когда картофель был почти готов, я выложила к нему нарезанный лук. Обжаривали вместе еще 4-5 минут, периодически перемешивая. За это время лук стал мягким и слегка золотистым.

Если добавить ее в начале, она может подгореть раньше, чем приготовится картофель.

Шаг 6. Соедините все ингредиенты

В конце я вернула на сковороду грибы и бекон. Осторожно перемешала, добавила черный перец и немного соли. Важно учитывать, что бекон уже содержит соль, поэтому сначала лучше попробовать блюдо.

По желанию можно добавить измельченный чеснок и прогреть все вместе еще 1-2 минуты. Готовый картофель я подавала сразу, пока он оставался горячим.

Как сделать картофель румяным и не пересушить

Чтобы картофель был мягким внутри и поджаренным снаружи, важно контролировать нагрев.

В начале требуется достаточно сильный огонь, чтобы образовалась корочка. Когда картофель подрумянится, температуру можно немного снизить, чтобы середина успела приготовиться.

Если кусочки начинают быстро темнеть, но остаются жесткими, это признак слишком сильного нагревания. Также не стоит добавлять много растительного масла. Ее должно хватать для равномерного обжаривания, но картофель не должен плавать в жире.

Солить блюдо лучше напоследок. Это поможет более точно отрегулировать вкус, особенно если используете соленый бекон.

И еще один нюанс: не оставляйте готовый картофель надолго под крышкой. Через пару даже хорошо поджаренные кусочки будут постепенно терять корочку.

Именно поэтапная обжарка и правильная температура позволяют получить картофель с румяной поверхностью, нежной серединой и насыщенным вкусом грибов и бекона.