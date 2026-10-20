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Главная Люди "Как же нам тебя не хватает": Звезды "Дизель Шоу" почтили память Марины Поплавской в годовщину гибели
Люди 20 октября 2026 · 13:37

"Как же нам тебя не хватает": Звезды "Дизель Шоу" почтили память Марины Поплавской в годовщину гибели

Виктория Булитко и Яна Глущенко опубликовали личные воспоминания и редкие общие фотографии
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Как же нам тебя не хватает": Звезды "Дизель Шоу" почтили память Марины Поплавской в годовщину гибели

Звезды "Дизель Шоу" почтили память Марины Поплавской (коллаж: Styler)

20 октября исполняется восемь лет со дня гибели украинской актрисы Марины Поплавской, жизнь которой прервалась в автомобильной аварии. В годовщину трагедии коллеги из "Дизель Шоу" посвятили ей сообщения в соцсетях, опубликовали архивные фотографии и поделились личными воспоминаниями.

Как артисты почтили память своей коллеги, рассказывает Styler.

Как Виктория Булитко вспомнила Марину Поплавскую

Актриса Виктория Булитко посвятила Марине Поплавской эмоциональный пост, в котором призналась, что даже через восемь лет после трагедии боль потери не стала меньше.

Она опубликовала серию общих фотографий с коллегой, в том числе кадр, сделанный за кулисами одного из выступлений. На нем обе актрисы улыбаются перед камерой.

В своем обращении Булитко назвала Марину не просто подругой, а человеком, который всегда мог поддержать, дать совет и рассмешить даже в самые сложные моменты.

"Ты была для меня не просто подругой - ты была тем человеком, который умел согреть одним взглядом, дать совет и рассмешить даже в самые трудные моменты", - написала актриса.

Отдельно актриса поделилась публикацией в Instagram Stories,.

"Твой свет есть в каждом из нас", - написала она.

&quot;Как же нам тебя не хватает&quot;: Звезды &quot;Дизель Шоу&quot; почтили память Марины Поплавской в годовщину гибели
Скриншот Stories (фото: instagram.com/bulitka)

Как "Дизель Шоу" почтил память актрисы

На официальной странице "Дизель Студио" в Instagram также появилась публикация, посвященная восьмой годовщине гибели Марины Поплавской.

В посте участники шоу признались, что воспоминания о Марине до сих пор вызывают у них сильные эмоции. Они вспомнили ее юмор, доброту и любовь, которую актриса дарила людям.

Артисты подчеркнули, что память о Поплавской остается важной частью истории проекта, а ее творчество продолжает жить в сердцах коллег и зрителей.

&quot;Как же нам тебя не хватает&quot;: Звезды &quot;Дизель Шоу&quot; почтили память Марины Поплавской в годовщину гибели
Скриншот публикации (фото: instagram.com/dizelstudio)

Что написала Яна Глущенко

Не осталась в стороне и бывшая участница "Дизель Шоу". В своих Instagram Stories актриса опубликовала архивную фотографию с Мариной Поплавской.

Глущенко сопровождала снимок кратким, но личным обращением:

"8 лет без Мариночки..."

Актриса также вспомнила музыкальную композицию, которую любила Поплавская. Для публикации она выбрала мелодию Kiss The Rain южнокорейского пианиста Yiruma.

"Ты так любила эту мелодию... Люблю тебя, Лялюня", - написала Яна.

&quot;Как же нам тебя не хватает&quot;: Звезды &quot;Дизель Шоу&quot; почтили память Марины Поплавской в годовщину гибели
Скриншот Stories (фото: instagram.com/yamo4ka)

Что известно о гибели Марины Поплавской

Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в возрасте 48 лет. Трагедия произошла на трассе в Киевской области, когда автобус с артистами "Дизель Шоу" возвращался в столицу после гастролей.

Автобус попал в ДТП с участием грузового автомобиля. В результате столкновения Поплавская погибла, а несколько ее коллег получили травмы. Актрису похоронили 22 октября в Житомире.

К работе в "Дизель Шоу" Марина приобрела популярность благодаря выступлениям в команде КВН "Дівчата з Житомира". Она также более 20 лет работала учительницей украинского языка и литературы, объединяя педагогическую деятельность с творчеством.

После ее гибели коллеги неоднократно посвящали актрисе выступления и упоминали ее в концертных программах. А ежегодно 20 октября близкие, друзья и почитатели чтят память Поплавской.

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