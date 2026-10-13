"Сколько у тебя было планов": Кравец, Ткач и другие звезды отреагировали на смерть комика Вени из ВКВ

Украинские звезды отреагировали на смерть Александра Венедчука, известного как Веня из "Ветеранів космічних військ". Коллеги публикуют его фотографии, вспоминают совместную работу и выражают соболезнования родным.

Что написали Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Андрей Бедняков и другие известные украинские, рассказывает Styler.

Ефросинина, Рамина и Кравец вспомнили о планах Вени.

Маша Ефросинина опубликовала черно-белое фото юмориста и рассказала, что ей повезло работать с ним. Ведущая также упомянула о его планах на будущее.



"Один из очень талантливых людей, с которыми мне посчастливилось работать... Сколько у тебя было планов на эту жизнь... Какая-то бесконечно хроническая боль... Покойся с миром Веня", - написала она.

Ефросинина отреагировала на то, что умер Веня из ВКВ (скриншот)

Рамина Эсхакзай поделилась, что они с комиком собирались записать интервью. Но разговор так и не состоялся.



"Мы с Веней должны были писать интервью, когда он решит запускать свой канал", - отметила журналистка.

Рамина высказалась о смерти Венедчука (скриншот)

Елена Кравец также отреагировала на смерть комика. Она распространила сообщение "Ветеранів космічних військ" с фото Вени и призналась, что ей больно поверить в произошедшее.

"Веня… Не хочу в это верить Как же больно", - написала она.

Кравец отреагировала на известие о смерти Венедчука (скриншот)

Юрий Ткач: "Ты дарил людям смех"

Юморист Юрий Ткач признался, что ему сложно поверить в смерть коллеги и принять это известие. Он назвал Веню талантливым, искренним и светлым.

"Ты дил людям смех, а сегодня столько слез и боли... Люблю тебя... Друг... Навсегда в наших сердцах", - написал актер.

Ткач попрощался со звездой ВКВ (скриншот)

Владимир Шумко также опубликовал фото юмориста и обратился к нему со словами прощания.

"Друг, вечная память, отдыхай с миром…" - написал он.

Шумко высказался о смерти Вени (скриншот)

Бедняков и Клопотенко вспомнили выпуски с комиком

Андрей Бедняков обратился к Вене, назвав его "Хагридом". Ведущий написал, что пересматриваются эпизоды с его участием.

"Я тебя обнимаю, Хагрид! Плачу и обнимаю. Просмотрю с тобой эпизоды, где ты смешил людей. Я всегда буду улыбаться, когда буду на тебя смотреть. Как всегда делал", - поделился Бедняков.

Бедняков высказался о Венедчуке (скриншот)

Евгений Клопотенко опубликовал фрагмент шоу, в котором они участвовали вместе.

"Веня, никогда в жизни тебя не забуду. Я в это не верю…" - написал кулинар.

Клопотенко отреагировал на смерть Александра Венедчука (скриншот)

Скандальный танцор Влад Яма вспомнил запланированную запись, которая так и не состоялась.

"Планировали запись на 26.02.2022… Не суждено…" - отметил хореограф и выразил соболезнования родным.

Яма высказался о Вене (скриншот)

Как отреагировали Астафьева, Никитюк, Дорофеева и другие звезды

Даша Астафьева опубликовала черно-белый портрет Вени с подписью о том, что все это трудно поверить. А Леся Никитюк написала, что испытывает просто шок. Надя Дорофеева отреагировала на новость словами "Боже мой".

Тарас Стадницкий поблагодарил юмориста за время, которое тот был рядом.

"Не знаю, что писать в таких случаях. Спасибо, мужское, что было с нами", - отметил он.





Анастасия Оруджева также призналась, что ей трудно понять потерю.

"Не могу это осознать. Мои соболезнования родным и близким", - написала актриса.

Олег Свищ также написал, что у него "просто нет слов", а Александр Борисенко отметил, что не может поверить в это.

Андрей Лузан распространил сообщение команды ВКВ, добавив подпись "RIP" и грустный эмодзи.

Что известно о смерти Вены и перенесенных операциях

О смерти Александра Венедчука 13 октября 2026 в Instagram сообщила команда "Ветераны космических войск". Коллеги отметили, что время и место прощания обнародуют, как только эта информация станет известной.

Причины смерти в сообщении не назвали.

В начале 2025 года Веня пережил кровоизлияние в мозг. Ему стало плохо во время съемок шоу "Еліас", после чего врачи провели срочную операцию. Впереди юмориста ждала длительная реабилитация.

В марте 2025 года Веня снова появился в "Вечірній передачі", а в сентябре сообщил о второй операции. Тогда он рассказал, что часть его черепа заменили конструкцией из сплава титана и поблагодарил всех за поддержку.



Связь между перенесенными операциями и смертью комика в сообщении СКВ не указана.

ВКВ предупредили о мошенническом собрании

После сообщения о смерти Вены команда опубликовала отдельную оговорку относительно сбора средств от его имени.

В ВКВ отметили: никто из родных или близких комика собрания не объявлял. Команда призвала не доверять посторонним сообщениям с подобными призывами.

Официальную информацию об этом обещают публиковать на странице ВКВ.