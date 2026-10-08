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Главная Люди "Не хватает объятий": Тоня Матвиенко трогательно вспомнила маму в годовщину ее смерти
Люди 08 октября 2026 · 09:27
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"Не хватает объятий": Тоня Матвиенко трогательно вспомнила маму в годовщину ее смерти

Певица поделилась щемящими словами о маме и ее любви к Украине
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Не хватает объятий": Тоня Матвиенко трогательно вспомнила маму в годовщину ее смерти

Нина Матвиенко оставила после себя большое музыкальное наследие (фото: Styler)

В годовщину смерти Нины Матвиенко ее дочь Тоня почтила память легендарной украинской певицы. Артистка опубликовала проницательное обращение к маме, в котором упомянула ее любовь, поддержку и украинскую песню.

Styler со ссылкой на сообщение артистки со страницы в Instagram расскажет, что написала певица и каким был творческий путь ее мамы.

Что написала артистка

Матвиенко в день годовщины смерти Нины Матвиенко написала в соцсети щемящий пост. Певица обратилась к маме и призналась, что ей до сих пор не хватает ее любви, поддержки и объятий.

"Покойтесь с миром. Очень не хватает Вашей любви, поддержки и объятий…" - написала Тоня.

Для дочери Нина Матвиенко была не только мама. По ее словам – она человек, оставивший после себя огромное творческое наследие. Ее голос на протяжении десятилетий был одним из известных символов украинской народной песни.

"Ваша любовь к Украине остается навеки с нами, и теперь звучит не только Вашим голосом, как наследие от настоящей Берегини. Вы хотели именно так - да здравствует украинская песня! Слава Украине!" - говорится в посте певицы.

Нина Матвиенко - легенда украинской сцены

Нины Матвиенко не стало 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. О ее смерти сообщила дочь Тоня. К 76-летию певицы оставалось всего два дня.

Нина Митрофановна посвятила украинской культуре более полувека. Она впервые вышла на сцену вместе с Украинским народным хором имени Григория Веревки в 1967 году. В ее репертуаре были украинские народные, казацкие, стрелковые, повстанческие и календарно-обрядовые песни и не только.

Матвиенко стала и первой исполнительницей многих произведений украинских композиторов, в частности Евгения Станковича, Мирослава Скорика, Ирины Кирилиной и Анны Гаврилец. За концертно-исполнительскую деятельность она получила Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 1988 году. В 1985 году ей присвоили звание народной артистки Украины, а в 2006 году - Героя Украины.

Ее творчество знали не только в Украине. Певица выступала в Польше, Финляндии, Франции, Канаде, США, Мексике, Корее и странах Латинской Америки. Кроме музыки, Нина Матвиенко работала как актриса в кино и телеспектаклях, участвовала в театральных проектах и писала прозу и эссе.

Ранее мы рассказывали о том, как певица Тоня Матвиенко впервые за большой промежуток времени поделилась кадрами со своим отцом.

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