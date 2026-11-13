"Анатомия страсти" через 21 год: как сложилась жизнь Эллен Помпео, Патрика Демпси и Сандры О

Эллен Помпео, Патрик Демпси, Сандра О и их коллеги приобрели мировую известность благодаря историям врачей больницы Seattle Grace. После работы над сериалом актеры пошли по разным путям: кто-то получил новые заметные роли на телевидении, кто-то сосредоточился на кино или режиссуре, а некоторые продолжили связывать карьеру с "Анатомией страсти".
Как изменились главные персонажи сериала, которому уже больше 20 лет, рассказывает Styler.
Эллен Помпео - Мередит Грей
Эллен Помпео стала центральной фигурой "Анатомии страсти". Ее Мередит начинала интернкой, которая пыталась найти свое место в профессии, а впоследствии стала одной из самых известных хирургинь телевизионного мира. В течение многих сезонов именно ее история определяла эмоциональный тон сериала.
До этой роли Помпео уже появлялась в заметных кинопроектах. В частности, она сыграла в фильме Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо, а также в супергеройской ленте "Сорвиголова". Однако именно медицинская драма сделала ее международной звездой.
Впоследствии актриса начала постепенно сокращать свое присутствие в сериале, сосредоточившись на продюсировании. Она осталась исполнительной продюсершей "Анатомии страсти", а Мередит продолжила появляться в сюжете.
В 2025 году Помпео вернулась к большой актерской роли вне медицинской драмы. Она сыграла Кристин Барнетт в минисериале "Good American Family", рассказывающем историю американской семьи, усыновившей Наталию Грейс. Проект привлек внимание не только из-за сюжета, но и из-за сложной темы того, как разные члены семьи могут по-разному воспринимать одну и ту же историю.
В августе 2026 года стало известно, что Hulu будет развивать "Good American Family" как антологию. Второй сезон будет посвящен истории Лорены Боббит, а Помпео снова присоединится к проекту как исполнительная продюсерша.
Патрик Демпси - Дерек Шепард
Патрик Демпси сыграл нейрохирурга Дерека Шепарда, которого зрители прозвали МакДрими. Его отношения с Мередит стали одной из главных сюжетных линий "Анатомии страсти", а сам актер превратился в одного из самых известных телевизионных романтических героев.
Однако у Демпси была немалая фильмография еще до появления в сериале. Он снимался в фэнтези "Зачарованная" и ее продолжении, а также в фильме "Ребенок Бриджит Джонс". В ленте "Зачарованная" он сыграл Роберта Филиппа - обычного нью-йоркского адвоката, в жизнь которого вмешивается сказочная принцесса.
После выхода из "Анатомии страсти" актер продолжил работать в кино и на телевидении. В 2024 году он появился в сериале "Декстера: Первородный грех", где сыграл капитана Аарона Спенсера. А в 2026 году вернулся к главной роли в криминальном триллере Memory of a Killer. Его персонаж Анджело Ледда ведет двойную жизнь: днем он пытается быть обычным семьянином, а вне дома работает наемным убийцей. Сериал создан по мотивам бельгийского фильма "Дело Альцгеймера".
У Патрика Демпси есть увлечение, далекое от кино. Актер давно интересуется автоспортом, участвовал в профессиональной гонке и даже создал собственную гоночную команду. Он также участвовал в съемках биографического фильма "Феррари".
Сандра О - Кристина Янг
Кристина Янг в исполнении Сандры О была одной из самых ярких героинь первого состава. Амбициозная, острая на язык и бескомпромиссная в работе, она стала не просто коллегой, а ближайшей подругой Мередит. Их дружба была одной из самых важных линий сериала.
После выхода из "Анатомии страсти" Сандра О не стала искать похожую роль. Напротив, она выбрала совсем другой образ в шпионском триллере "Убивая Еву". Там актриса сыграла Еву Поластри - сотрудницу британской разведки, которая преследует опасного наемного убийцу Виланель. За эту работу она получила премию "Золотой глобус" и закрепила статус одной из самых сильных актрис современного телевидения.
Среди других ее работ - комедийный сериал "Кафедра", фильм "Везунчики" и озвучивание анимационных проектов. Она также подарила голос одному из персонажей мультфильма Pixar "Я-Панда".
В 2026 году Сандра О снова привлекла внимание театральной работой. С 16 июня по 1 августа она играла в постановке "Мизантроп" в лондонском Национальном театре. Актриса исполнила роль Алисы в современной адаптации пьесы Мольера, где классическую историю перенесли в контекст современных общественных дискуссий. Это явилось ее дебютом на сцене Национального театра.
Кэтрин Хайгл - Иззи Стивенс
Иззи Стивенс была одним из первых интернов больницы Сиэтла. Ее сыграла Кэтрин Хайгл, которая еще во время работы над "Анатомия страсти" начала активно строить кинокарьеру. В 2007 году актриса получила премию "Эмми" за роль Иззи, а параллельно снималась в комедии "Немножко беременна".
После этого Хайгл стала одной из самых заметных звезд романтических комедий конца 2000-х. Она сыграла главные роли в фильмах "27 свадеб", "Голая правда" и "Жизнь, как она есть". Ее экранный образ часто сочетал юмор, романтику и характер героинь, пытающихся найти баланс между работой и личной жизнью.
После ухода из сериала актриса не скрылась с телевидения. Она присоединилась к юридической драме "Форс-мажоры", где сыграла адвокат Саманту Вилер, а затем исполнила одну из главных ролей в сериале Netflix "Огненная муха Лейн". Ее партнершей в последнем стала Сара Чок, которую зрители также знают по комедийному сериалу "Клиника".
В последние годы Хайгл стала реже появляться в голливудских проектах и больше времени проводит с семьей. В марте 2026 года Us Weekly рассказала о ее жизни после переезда в штат Юта. В интервью изданию актриса ранее объясняла, что сознательно отошла от интенсивного графика работы, сопровождавшего ее на пике популярности.
Джастин Чэмберс - Алекс Карев
Алекс Карев поначалу казался одним из самых сложных по характеру интернов. Он был резким, самонадеянным и часто конфликтовал с коллегами. Однако со временем персонаж превратился в одного из самых любимых зрительских героев. Особенно изменилось его отношение к пациентам: из циничного хирурга он вырос в талантливого детского врача.
Джастин Чэмберс пришел в "Анатомию страсти" уже с опытом работы в модельном бизнесе. До актерства он сотрудничал с известными модными брендами и работал моделью в Европе, Японии и США. Впоследствии решил сменить профессию и начал сниматься.
Еще до медицинской драмы он сыграл в романтической комедии "Свадебный переполох" с Дженнифер Лопес. Также появился в фильме "Зодиак" Дэвида Финчера, рассказывающего о расследовании дела серийного преступника, терроризировавшего Калифорнию.
После выхода из "Анатомии страсти" в 2020 году Чэмберс не стал активно возвращаться к телевидению. Одной из самых заметных работ после сериала стала роль Марлона Брандо в минисериале "Предложение" (The Offer). Проект посвящен сложному процессу создания фильма "Крестный отец". В 2024 году актер также появился в одном из эпизодов криминального сериала "Обвиняемый".
Т. Р. Найт - Джордж О'Мелли
Джордж О'Мелли был одним из самых искренних и хороших персонажей первой команды интернов. Он часто сомневался в собственных способностях, но постепенно доказывал, что может быть не менее талантливым врачом, чем его более амбициозные коллеги. Т. Р. Найт за эту роль получил номинацию на премию "Эмми".
В отличие от части актеров сериала Найт никогда не сосредотачивался исключительно на кино и телевидении. Его профессиональная карьера тесно связана с театром. Он работал в Бродвее, играл в классических и современных постановках, а также сотрудничал с известными театральными актерами.
После выхода из "Анатомии страсти" Найт появился в исторической драме "11.22.63", созданной по роману Стивена Кинга. Также он сыграл Дэйви Боудена в комедийном триллере "Бортпроводница" с Кейли Куоко. Его персонаж - брат главной героини, помогающий раскрыть семейную историю.
В 2025 году актер появился в независимом фильме "Forge", а в 2026-м вернулся в театральную работу. В частности, летом он играл в постановке "Are You Now или Have You Ever Been", а осенью присоединился к внебродвейскому спектаклю "Маленький лавочка ужасов", где исполняет роль Сеймура.
Чандра Уилсон - Миранда Бейли
Миранда Бейли стала одной из самых узнаваемых героинь "Анатомии страсти". Сначала она была суровой наставницей интернов, которая не позволяла подчиненным расслабляться даже на минуту. Впоследствии зрители увидели и другую сторону ее характера - заботливой коллеги, руководительницы и человека, который сам переживает непростые периоды.
Чандра Уилсон была актрисой задолго до начала медицинской драмы. Она начала заниматься театром еще в детстве, а позже обучалась актерскому мастерству в Нью-Йоркском университете. До телевизионной популярности работала на сцене, снималась в эпизодических ролях и постепенно строила карьеру.
Однако самое интересное в ее профессиональном пути - переход к режиссуре. Уилсон начала снимать эпизоды "Анатомии страсти" с шестого сезона. Впоследствии работала над другими телевизионными проектами, среди которых "Скандал" и "Фостеры". То есть за годы в сериале она не только играла одну из главных героинь, но и овладела работой по другую сторону камеры.
За роль Миранда Бейли актриса получила несколько профессиональных наград, в том числе награды Гильдии киноактеров США и NAACP Image Awards. Ее режиссерская работа также была отмечена профессиональным сообществом.
В ноябре 2026 года Уилсон продолжает играть Бэйли в 23-м сезоне "Анатомии Грэй". Она входит в тройку актеров первого состава, которые до сих пор остаются в сериале вместе с Эллен Помпео и Джеймсом Пикенсом-младшим.
Джеймс Пикенс-младший - Ричард Уэббер
Ричард Уэббер - один из тех персонажей, которые были важны для "Анатомии страсти" с самого начала. Он возглавлял хирургическое отделение, обучал молодых врачей и не раз оказывался в центре личных и профессиональных конфликтов. Его сыграл Джеймс Пикенс-младший, до этого уже имевший многолетний опыт работы в кино и на телевидении.
Актер снимался в известных голливудских фильмах задолго до появления в медицинской драме. Среди них - "Никсон", "Сонная лощина" Тима Бертона, "Сфера" и "Трафик". Также он появлялся в популярных телепроектах, в частности, "Секретных материалах", "Беверли-Гиллз, 90210", "Западном крыле" и "Шесть футов под землей".
Параллельно с работой в "Анатомии Грэй" Пикенс продолжал сниматься в других проектах. Он сыграл Чака Митчелла в комедийном сериале "Коннеры", а также приобщился к озвучиванию анимационного проекта "Гордая семья: Громче и с гордостью".
В 2026 году актер остается частью основного состава "Анатомии страсти". Вместе с Чандрой Уилсон и Эллен Помпео, он представляет первое поколение героев, благодаря которым сериал стал телевизионным долгожителем.
Эрик Дейн - Марк Слоан
Марк Слоан, которого сыграл Эрик Дэйн, получил от зрителей прозвище Макстими. Он появился во втором сезоне "Анатомии страсти" и быстро стал одним из самых популярных персонажей. Харизматичный пластический хирург с непростым характером запомнился не только профессиональными навыками, но и дружбой с Дереком Шепардом и с Лекси Грей.
До медицинской драмы у Дэйна уже был опыт работы на телевидении. Он появлялся в сериале "Все женщины - ведьмы", а также снимался в фильмах "Люди Икс: Последняя битва", "Марли и я" и "Открытый океан 2". После выхода из "Анатомии страсти" актер получил главную роль в военной драме "Последний корабль", где сыграл капитана Тома Чендлера.
Новый этап популярности начался для него с сериала "Эйфория". В нем Дэйн исполнил роль Кела Джейкобса - отца Нейта, персонажа Джейкоба Элорди. Это был совсем другой образ, чем привычный зрителям МакСтими: сложный, противоречивый и более мрачный.
В апреле 2025 года Эрик Дейн сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). После этого он начал публично говорить о заболеваниях и поддерживать инициативы, направленные на помощь людям с таким диагнозом.
19 февраля 2026 года актер скончался в возрасте 53 лет. О его смерти сообщило Associated Press со ссылкой на представителей семьи. Дэйн оставил после себя не только узнаваемые экранные роли, но и важную работу по привлечению внимания к БАС. 3 ноября 2026 были опубликованы его мемуары Book of Days: A Memoir in Moments.
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