"Анатомия страсти" через 21 год: как сложилась жизнь Эллен Помпео, Патрика Демпси и Сандры О

Эллен Помпео, Патрик Демпси, Сандра О и их коллеги приобрели мировую известность благодаря историям врачей больницы Seattle Grace. После работы над сериалом актеры пошли по разным путям: кто-то получил новые заметные роли на телевидении, кто-то сосредоточился на кино или режиссуре, а некоторые продолжили связывать карьеру с "Анатомией страсти".

Эллен Помпео - Мередит Грей

Эллен Помпео стала центральной фигурой "Анатомии страсти". Ее Мередит начинала интернкой, которая пыталась найти свое место в профессии, а впоследствии стала одной из самых известных хирургинь телевизионного мира. В течение многих сезонов именно ее история определяла эмоциональный тон сериала.

Эллен Помпео в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

До этой роли Помпео уже появлялась в заметных кинопроектах. В частности, она сыграла в фильме Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо, а также в супергеройской ленте "Сорвиголова". Однако именно медицинская драма сделала ее международной звездой.

Впоследствии актриса начала постепенно сокращать свое присутствие в сериале, сосредоточившись на продюсировании. Она осталась исполнительной продюсершей "Анатомии страсти", а Мередит продолжила появляться в сюжете.

Эллен Помпео в фильме "Поймай меня, если сможешь" (скриншот)

В 2025 году Помпео вернулась к большой актерской роли вне медицинской драмы. Она сыграла Кристин Барнетт в минисериале "Good American Family", рассказывающем историю американской семьи, усыновившей Наталию Грейс. Проект привлек внимание не только из-за сюжета, но и из-за сложной темы того, как разные члены семьи могут по-разному воспринимать одну и ту же историю.

Эллен Помпео в минисериале "Good American Family" (скриншот)

В августе 2026 года стало известно, что Hulu будет развивать "Good American Family" как антологию. Второй сезон будет посвящен истории Лорены Боббит, а Помпео снова присоединится к проекту как исполнительная продюсерша.

Патрик Демпси - Дерек Шепард

Патрик Демпси сыграл нейрохирурга Дерека Шепарда, которого зрители прозвали МакДрими. Его отношения с Мередит стали одной из главных сюжетных линий "Анатомии страсти", а сам актер превратился в одного из самых известных телевизионных романтических героев.

Патрик Демпси в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

Однако у Демпси была немалая фильмография еще до появления в сериале. Он снимался в фэнтези "Зачарованная" и ее продолжении, а также в фильме "Ребенок Бриджит Джонс". В ленте "Зачарованная" он сыграл Роберта Филиппа - обычного нью-йоркского адвоката, в жизнь которого вмешивается сказочная принцесса.

Патрик Демпси в фильме "Зачарованная 2" (скриншот)

После выхода из "Анатомии страсти" актер продолжил работать в кино и на телевидении. В 2024 году он появился в сериале "Декстера: Первородный грех", где сыграл капитана Аарона Спенсера. А в 2026 году вернулся к главной роли в криминальном триллере Memory of a Killer. Его персонаж Анджело Ледда ведет двойную жизнь: днем он пытается быть обычным семьянином, а вне дома работает наемным убийцей. Сериал создан по мотивам бельгийского фильма "Дело Альцгеймера".

Патрик Демпси в сериале "Декстер: Первородный грех" (скриншот)

У Патрика Демпси есть увлечение, далекое от кино. Актер давно интересуется автоспортом, участвовал в профессиональной гонке и даже создал собственную гоночную команду. Он также участвовал в съемках биографического фильма "Феррари".

Патрик Демпси в фильме "Феррари" (скриншот)

Сандра О - Кристина Янг

Кристина Янг в исполнении Сандры О была одной из самых ярких героинь первого состава. Амбициозная, острая на язык и бескомпромиссная в работе, она стала не просто коллегой, а ближайшей подругой Мередит. Их дружба была одной из самых важных линий сериала.

Сандра О в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

После выхода из "Анатомии страсти" Сандра О не стала искать похожую роль. Напротив, она выбрала совсем другой образ в шпионском триллере "Убивая Еву". Там актриса сыграла Еву Поластри - сотрудницу британской разведки, которая преследует опасного наемного убийцу Виланель. За эту работу она получила премию "Золотой глобус" и закрепила статус одной из самых сильных актрис современного телевидения.

Сандра О в сериале "Убивая Еву" (скриншот)

Среди других ее работ - комедийный сериал "Кафедра", фильм "Везунчики" и озвучивание анимационных проектов. Она также подарила голос одному из персонажей мультфильма Pixar "Я-Панда".

Сандра О в фильме "Глупый нрав" (скриншот)

В 2026 году Сандра О снова привлекла внимание театральной работой. С 16 июня по 1 августа она играла в постановке "Мизантроп" в лондонском Национальном театре. Актриса исполнила роль Алисы в современной адаптации пьесы Мольера, где классическую историю перенесли в контекст современных общественных дискуссий. Это явилось ее дебютом на сцене Национального театра.

Кэтрин Хайгл - Иззи Стивенс

Иззи Стивенс была одним из первых интернов больницы Сиэтла. Ее сыграла Кэтрин Хайгл, которая еще во время работы над "Анатомия страсти" начала активно строить кинокарьеру. В 2007 году актриса получила премию "Эмми" за роль Иззи, а параллельно снималась в комедии "Немножко беременна".

Кэтрин Хайгл в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

После этого Хайгл стала одной из самых заметных звезд романтических комедий конца 2000-х. Она сыграла главные роли в фильмах "27 свадеб", "Голая правда" и "Жизнь, как она есть". Ее экранный образ часто сочетал юмор, романтику и характер героинь, пытающихся найти баланс между работой и личной жизнью.

Кэтрин Хайгл в сериале "Немножко беременна" (скриншот)

После ухода из сериала актриса не скрылась с телевидения. Она присоединилась к юридической драме "Форс-мажоры", где сыграла адвокат Саманту Вилер, а затем исполнила одну из главных ролей в сериале Netflix "Огненная муха Лейн". Ее партнершей в последнем стала Сара Чок, которую зрители также знают по комедийному сериалу "Клиника".

Кэтрин Хайгл в сериале "Форс-мажоры" (скриншот)

В последние годы Хайгл стала реже появляться в голливудских проектах и больше времени проводит с семьей. В марте 2026 года Us Weekly рассказала о ее жизни после переезда в штат Юта. В интервью изданию актриса ранее объясняла, что сознательно отошла от интенсивного графика работы, сопровождавшего ее на пике популярности.

Джастин Чэмберс - Алекс Карев

Алекс Карев поначалу казался одним из самых сложных по характеру интернов. Он был резким, самонадеянным и часто конфликтовал с коллегами. Однако со временем персонаж превратился в одного из самых любимых зрительских героев. Особенно изменилось его отношение к пациентам: из циничного хирурга он вырос в талантливого детского врача.

Джастин Чэмберс в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

Джастин Чэмберс пришел в "Анатомию страсти" уже с опытом работы в модельном бизнесе. До актерства он сотрудничал с известными модными брендами и работал моделью в Европе, Японии и США. Впоследствии решил сменить профессию и начал сниматься.

Еще до медицинской драмы он сыграл в романтической комедии "Свадебный переполох" с Дженнифер Лопес. Также появился в фильме "Зодиак" Дэвида Финчера, рассказывающего о расследовании дела серийного преступника, терроризировавшего Калифорнию.

Джастин Чэмберс в фильме "Свадебный переполох" (скриншот)

После выхода из "Анатомии страсти" в 2020 году Чэмберс не стал активно возвращаться к телевидению. Одной из самых заметных работ после сериала стала роль Марлона Брандо в минисериале "Предложение" (The Offer). Проект посвящен сложному процессу создания фильма "Крестный отец". В 2024 году актер также появился в одном из эпизодов криминального сериала "Обвиняемый".

Джастин Чэмберс в сериале "Предложение" (скриншот)

Т. Р. Найт - Джордж О'Мелли

Джордж О'Мелли был одним из самых искренних и хороших персонажей первой команды интернов. Он часто сомневался в собственных способностях, но постепенно доказывал, что может быть не менее талантливым врачом, чем его более амбициозные коллеги. Т. Р. Найт за эту роль получил номинацию на премию "Эмми".

Т. Р. Найт в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

В отличие от части актеров сериала Найт никогда не сосредотачивался исключительно на кино и телевидении. Его профессиональная карьера тесно связана с театром. Он работал в Бродвее, играл в классических и современных постановках, а также сотрудничал с известными театральными актерами.

После выхода из "Анатомии страсти" Найт появился в исторической драме "11.22.63", созданной по роману Стивена Кинга. Также он сыграл Дэйви Боудена в комедийном триллере "Бортпроводница" с Кейли Куоко. Его персонаж - брат главной героини, помогающий раскрыть семейную историю.

Т. Р. Найт в сериале "11.22.63" (скриншот)

В 2025 году актер появился в независимом фильме "Forge", а в 2026-м вернулся в театральную работу. В частности, летом он играл в постановке "Are You Now или Have You Ever Been", а осенью присоединился к внебродвейскому спектаклю "Маленький лавочка ужасов", где исполняет роль Сеймура.

Т. Р. Найт в сериале "Бортпроводница" (скриншот)

Чандра Уилсон - Миранда Бейли

Миранда Бейли стала одной из самых узнаваемых героинь "Анатомии страсти". Сначала она была суровой наставницей интернов, которая не позволяла подчиненным расслабляться даже на минуту. Впоследствии зрители увидели и другую сторону ее характера - заботливой коллеги, руководительницы и человека, который сам переживает непростые периоды.

Чандра Уилсон в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

Чандра Уилсон была актрисой задолго до начала медицинской драмы. Она начала заниматься театром еще в детстве, а позже обучалась актерскому мастерству в Нью-Йоркском университете. До телевизионной популярности работала на сцене, снималась в эпизодических ролях и постепенно строила карьеру.

Однако самое интересное в ее профессиональном пути - переход к режиссуре. Уилсон начала снимать эпизоды "Анатомии страсти" с шестого сезона. Впоследствии работала над другими телевизионными проектами, среди которых "Скандал" и "Фостеры". То есть за годы в сериале она не только играла одну из главных героинь, но и овладела работой по другую сторону камеры.

Чандра Уилсон в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

За роль Миранда Бейли актриса получила несколько профессиональных наград, в том числе награды Гильдии киноактеров США и NAACP Image Awards. Ее режиссерская работа также была отмечена профессиональным сообществом.

Чандра Уилсон (скриншот)

В ноябре 2026 года Уилсон продолжает играть Бэйли в 23-м сезоне "Анатомии Грэй". Она входит в тройку актеров первого состава, которые до сих пор остаются в сериале вместе с Эллен Помпео и Джеймсом Пикенсом-младшим.

Джеймс Пикенс-младший - Ричард Уэббер

Ричард Уэббер - один из тех персонажей, которые были важны для "Анатомии страсти" с самого начала. Он возглавлял хирургическое отделение, обучал молодых врачей и не раз оказывался в центре личных и профессиональных конфликтов. Его сыграл Джеймс Пикенс-младший, до этого уже имевший многолетний опыт работы в кино и на телевидении.

Джеймс Пикенс-младший в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

Актер снимался в известных голливудских фильмах задолго до появления в медицинской драме. Среди них - "Никсон", "Сонная лощина" Тима Бертона, "Сфера" и "Трафик". Также он появлялся в популярных телепроектах, в частности, "Секретных материалах", "Беверли-Гиллз, 90210", "Западном крыле" и "Шесть футов под землей".

Параллельно с работой в "Анатомии Грэй" Пикенс продолжал сниматься в других проектах. Он сыграл Чака Митчелла в комедийном сериале "Коннеры", а также приобщился к озвучиванию анимационного проекта "Гордая семья: Громче и с гордостью".

Джеймс Пикенс-младший в сериале "Коннеры" (скриншот)

В 2026 году актер остается частью основного состава "Анатомии страсти". Вместе с Чандрой Уилсон и Эллен Помпео, он представляет первое поколение героев, благодаря которым сериал стал телевизионным долгожителем.

Эрик Дейн - Марк Слоан

Марк Слоан, которого сыграл Эрик Дэйн, получил от зрителей прозвище Макстими. Он появился во втором сезоне "Анатомии страсти" и быстро стал одним из самых популярных персонажей. Харизматичный пластический хирург с непростым характером запомнился не только профессиональными навыками, но и дружбой с Дереком Шепардом и с Лекси Грей.

Эрик Дэйн в сериале "Анатомия страсти" (скриншот)

До медицинской драмы у Дэйна уже был опыт работы на телевидении. Он появлялся в сериале "Все женщины - ведьмы", а также снимался в фильмах "Люди Икс: Последняя битва", "Марли и я" и "Открытый океан 2". После выхода из "Анатомии страсти" актер получил главную роль в военной драме "Последний корабль", где сыграл капитана Тома Чендлера.

Эрик Дэйн в фильме "Марли и я" (скриншот)

Новый этап популярности начался для него с сериала "Эйфория". В нем Дэйн исполнил роль Кела Джейкобса - отца Нейта, персонажа Джейкоба Элорди. Это был совсем другой образ, чем привычный зрителям МакСтими: сложный, противоречивый и более мрачный.

Эрик Дэйн в фильме "Последний корабль" (скриншот)

В апреле 2025 года Эрик Дейн сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). После этого он начал публично говорить о заболеваниях и поддерживать инициативы, направленные на помощь людям с таким диагнозом.

Эрик Дэйн в сериале "Эйфория" (скриншот)