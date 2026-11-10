Тери Хэтчер, Ева Лонгория и Фелисити Хаффман: чем занимаются актрисы "Отчаянных домохозяек" в 2026 году

Сериал "Отчаянные домохозяйки" завершился в 2012 году, но его главные актрисы не исчезли с экранов. Кто-то продолжил сниматься в кино и сериалах, кто-то перешел в режиссуру и продюсирование, а кто вернулся к публичной деятельности после длительного перерыва.

Как изменились актрисы из сериала "Отчаянные домохозяйки" и какими проектами занимаются сейчас, рассказывает Styler.

Тери Хэтчер- Сьюзен Майер

После завершения "Отчаянных домохозяек" Тери Хэтчер не прекратила актерскую деятельность, однако ее последующие работы уже не имели такого же масштабного успеха. Она появлялась в сериалах "Супердевушка" (Supergirl), "Странная парочка" (The Odd Couple) и других телевизионных проектах.

Тери Хэтчер в сериале "Отчаянные домохозяйки" (скриншот)

В 2026 году актриса вернулась к большой театральной сцене. 20 октября она дебютировала в лондонской постановке мюзикла "Дьявол носит Prada", где получила роль Миранда Пристли. Ранее эту героиню играла Ванесса Уильямс, которая, кстати, также снималась в "Отчаянных домохозяйках" в роли Рене Перри.

Тери Хэтчер в сериале "Супердевушка" (скриншот)

На ноябрь 2026 года Гетчер уже выступает на сцене Dominion Theatre. Ее участие в постановке запланировано до 6 февраля 2027 года.

В интервью журналу HELLO! В сентябре 2026 года Хэтчер также рассказала, что хочет вернуться к телевизионным комедийным проектам. В частности она работает над идеей кулинарного шоу, которое хотела бы вести вместе с Джеймсом. Актриса отметила, что театральная работа в Лондоне может стать началом нового этапа ее карьеры.

Фелисити Хаффман - Линетт Скаво

После роли Линетт Скаво Фелисити Хаффман продолжила сниматься в кино и телевидении. Среди ее работ были сериалы "Американское преступление" (American Crime) и "Когда они нас увидят" (When They See Us). Однако в 2019 году карьера актрисы очутилась в центре большого скандала.

Фелисити Хаффман в сериале "Отчаянные домохозяйки" (скриншот)

Хаффман признала вину в участии в схеме подкупа при поступлении детей в американские университеты. Она заплатила 15 тысяч долларов за повышение результата вступительного теста своей дочери. Суд назначил актрисе 14 дней тюрьмы, штраф в размере 30 тысяч долларов и общественные работы. Наказание она отбыла осенью 2019 года.

Фелисити Хаффман в сериале "Американское преступление" (скриншот)

После перерыва Хаффман постепенно вернулась в профессию. В 2025 году она присоединилась ко второму сезону медицинской драмы Doc, где сыграла доктора Джоан Ридли. Ее героиня стала наставницей главного персонажа Эми Ларсен, которую играет Молли Паркер.

Однако возвращение в сериал оказалось непродолжительным. В финале второго сезона история персонажки Хаффман завершилась. Актриса не вернется к третьему сезону в основном составе. Смерть Джоан была запланирована авторами еще во время работы над сезоном.

Фелисити Хаффман в сериале "Doc" (скриншот)

Второй сезон Doc стал доступным на Netflix в сентябре 2026 года. В материале Netflix Tudum Фелисити Хаффман отмечена среди актеров, присоединившихся к истории.

Марсия Кросс - Бри Ван де Камп

После завершения сериала Марсия Кросс продолжила актерскую карьеру. Она появлялась в криминальном триллере "Куантико" (Quantico), психологическом сериале "Ты" (You) и музыкальной драме "Монарх" (Monarch).

Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (скриншот)

В 2018 году актриса поделилась личной историей: ей диагностировали рак анального канала. После лечения Кросс сообщила о ремиссии. Впоследствии она начала публично говорить об этом заболевании, важности медицинской осведомленности и профилактике ВПЧ-ассоциированных онкологических болезней.

В 2026 году актриса рассказала о новых профессиональных планах в интервью L'Officiel Monaco . Она сообщила, что завершила работу над независимым фильмом Exit Right, в котором также сыграли Сьюзен Сарандон и Уильям Мэйси.

Марсия Кросс в сериале "Куантико" (скриншот)

Лента рассказывает о супругах, которые после сложных новостей о здоровье решают покинуть привычный дом и отправиться в путешествие. Съемку фильма завершили летом 2026 года.

Марсия Кросс в пьесе "Honour" (фото: instagram.com/reallymarcia)

Помимо кино, Кросс продолжает работать в театре. В интервью она назвала постановку пьесы Honour одним из важнейших художественных опытов в своей жизни. Актриса также рассказала, что по семейным обстоятельствам пока не может соглашаться на все профессиональные предложения.

Ева Лонгория - Габриэль Солис

Ева Лонгория после "Отчаянных домохозяек" стала одной из самых активных представительниц актерского состава в киноиндустрии. Она не ограничилась актерством и начала работать как режиссер и продюсер.

Ева Лонгория в сериале "Отчаянные домохозяйки" (скриншот)

Среди ее известных работ - сериал "Коварные горничные" (Devious Maids), в котором она выступила исполнительной продюсершей, и полнометражный фильм "Горячие чипсы" (Flamin' Hot), ставший ее режиссерским дебютом. Также Лонгория сыграла одну из главных ролей в сериале "Земля женщин" (Land of Women).

Ева Лонгория в сериале "Земля женщин" (скриншот)

В 2026 году актриса работала над новой комедией Netflix The Fifth Wheel. Она стала режиссером ленты, главную роль в которой исполняет Ким Кардашьян. В актерский состав также вошли Никки Глейзер, Форчун Файмстер и Бренд Сонг. По информации Netflix Tudum от 26 января 2026 года, к тому моменту производство фильма уже началось.

Еще одно важное направление ее деятельности - документальное телевидение. Весной 2026 года на CNN вышел проект Eva Longoria: Searching for France, где актриса исследовала французскую кухню, гастрономические традиции и историю местных продуктов.

Ева Лонгория в проекте Eva Longoria: Searching for Mexica (скриншот)

13 мая 2026 года CNN объявил о продлении проекта на второй сезон, премьера которого запланирована на 2027 год. Производством занимается компания Hyphenate Media Group, соучредительницей которой является Лонгория.

В личной жизни актриса также сосредоточена на семье. Она замужем за мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым воспитывает сына Сантьяго. Мальчик родился в 2018 году.

Вернутся ли "Отчаянные домохозяйки" на экраны?

В апреле 2025 появилась новость о разработке нового сериала Wisteria Lane, который должен рассказать историю жителей знаменитой улицы. Проектом занимается Onyx Collective совместно с 20th Television, а сценаристкой и исполнительной продюсершей стала Натали Чайдиз. Среди продюсеров также заявлена актриса Кэрри Вашингтон.

По начальному описанию, в центре сюжета будут пятеро друзей и соперников, живущих на живописной улице. Внешне их жизнь кажется идеальной, но за фасадами красивых домов скрываются тайны.

Важно, что Wisteria Lane задуман как новая история во вселенной "Отчаянных домохозяек", а не прямое продолжение оригинального сериала. Участие Терри Гетчер, Фелисити Гаффман, Марши Кросс и Евы Лонгории в новом проекте не подтверждено.