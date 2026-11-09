Эмма Антонюк объяснила, почему не мобилизовалась, хотя рассматривала службу в армии

Украинская журналистка и блоггер Эмма Антонюк призналась, что рассматривала возможность присоединиться к армии и даже обсуждала это с рекрутерами. Она объяснила, какую работу ей предлагали и почему решила не мобилизоваться.

В подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" журналистка и блоггер Эмма Антонюк рассказала, почему рассматривала возможность мобилизации в ВСУ.

Эмма Антонюк рассказала о разговорах с военными рекрутерами

Журналистка отметила, что лично обращалась к представителям военных подразделений, чтобы обсудить возможность службы. По ее словам, она общалась с представительницей "Азова" и рекрутером "Немезиса".

Антонюк рассматривала не только медийную работу, но и другие военные специальности. Она даже выражала готовность помогать на стабилизационном пункте или присоединиться к штурмовому подразделению.

"Я говорила с представительницей "Азова", я говорила с рекрутером "Немезиса" о возможности своей мобилизации. Мне сказали: "Мы возьмем тебя в медийку", - вспомнила она.

По словам журналистки, она пыталась убедить рекрутера в своей физической подготовке и выносливости.

"Я помню, как я рекрутеру "Немезиса" говорила: "Я занимаюсь функциональными тренировками через день, я выносливая", - рассказала Антонюк.

Несмотря на ее желание попробовать себя на других должностях, собеседники предложили ей именно медийное направление работы.

Почему журналистка решила остаться в тылу

Антонюк объяснила, что после общения с рекрутерами задумалась о том, где ее деятельность принесет больше пользы военным.

По ее словам, благодаря собственным блогам она может регулярно организовывать благотворительные сборы и привлекать к ним большую аудиторию.

Журналистка считает, что в случае мобилизации в медийное подразделение не сможет создавать столько контента, сколько сейчас, а это повлияет на объемы помощи армии.

"Если я сейчас мобилизуюсь в медийку, я не смогу создавать такое количество контента для такой аудитории, как я делаю в своих блогах, чтобы собирать по миллиону в месяц", - объяснила она.

Антонюк также признала, что ее аргументы могут казаться неубедительными для военнослужащих, которые долгое время находятся на передовой.

"Я понимаю, что такая себе отмазка для человека, который сейчас сотый день на позиции. Я не доеду до позиции, потому что, похоже, я там не очень полезна", - сказала журналистка.