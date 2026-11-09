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Люди 09 листопада 2026 · 19:41

Емма Антонюк пояснила, чому не мобілізувалася, хоча розглядала службу у війську

Журналістка спілкувалася з представниками військових підрозділів та пояснила, чому вирішила продовжувати роботу в тилу
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Емма Антонюк пояснила, чому не мобілізувалася, хоча розглядала службу у війську

Емма Антонюк розповіла чому не пішла служити до ЗСУ (колаж: Styler)

Українська журналістка та блогерка Емма Антонюк зізналася, що розглядала можливість долучитися до війська та навіть обговорювала це з рекрутерами. Вона пояснила, яку роботу їй пропонували та чому зрештою вирішила не мобілізуватися.

У подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" журналістка та блогерка Емма Антонюк розповіла, чому розглядала можливість мобілізації до ЗСУ.

Емма Антонюк розповіла про розмови з військовими рекрутерами

Журналістка зазначила, що особисто зверталася до представників військових підрозділів, аби обговорити можливість служби. За її словами, вона спілкувалася з представницею "Азову" та рекрутером "Немезису".

Антонюк розглядала не лише медійну роботу, а й інші військові спеціальності. Вона навіть висловлювала готовність допомагати на стабілізаційному пункті або долучитися до штурмового підрозділу.

"Я говорила з представницею "Азову", я говорила з рекрутером "Немезису" про можливість своєї мобілізації. Мені сказали: "Ми візьмемо тебе в медійку", - пригадала вона.

За словами журналістки, вона намагалася переконати рекрутера у своїй фізичній підготовці та витривалості.

"Я пам'ятаю, як я рекрутеру "Немезису" казала: "Я займаюся функціональними тренуваннями через день, я витривала", - розповіла Антонюк.

Попри її бажання спробувати себе на інших посадах, співрозмовники запропонували їй саме медійний напрям роботи.

Чому журналістка вирішила залишитися в тилу

Антонюк пояснила, що після спілкування з рекрутерами замислилася над тим, де її діяльність принесе більше користі військовим.

За її словами, завдяки власним блогам вона може регулярно організовувати благодійні збори та залучати до них велику аудиторію.

Журналістка вважає, що в разі мобілізації до медійного підрозділу не зможе створювати стільки контенту, як зараз, а це вплине на обсяги допомоги війську.

"Якщо я зараз мобілізуюся в медійку, я не зможу створювати ту кількість контенту на таку аудиторію, як я роблю у своїх блогах, щоб збирати по мільйону в місяць", - пояснила вона.

Антонюк також визнала, що її аргументи можуть здаватися непереконливими для військовослужбовців, які тривалий час перебувають на передовій.

"Я розумію, що така собі відмазка для людини, яка зараз сотий день на позиції. Я не доїду до позиції, тому що схоже на те, що я там не дуже корисна", - сказала журналістка.

Раніше Styler також публікував бліц з Еммою Антонюк, у якому журналістка висловилася про благодійність і публічність зборів.

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