Розетка іскрить під час підключення приладу: коли це нормально, а коли небезпечно

Слабкий спалах біля штиря вилки в мить підключення зарядного блока може бути звичайним явищем. Якщо ж вилка вже нерухома, а з розетки чути потріскування, припиніть нею користуватися.

Styler розповідає, які ознаки вказують на пошкодження розетки та як діяти, якщо з неї пішов дим.

Чому біля вилки може з'явитися коротка іскра

Коли штир вилки лише торкається контакту розетки, площа дотику ще мала, а струм уже проходить. Між ними може виникнути короткий електричний розряд. Саме його видно як іскру під час підключення блока живлення, пояснює служба підтримки ASUS.

Якщо іскра з'явилася на корпусі зарядного блока або там, де до нього приєднано кабель, припиніть користуватися адаптером. Іскри поза металевими штирями вилки Apple називає ознакою пошкодження.

За яких ознак розетку має оглянути електрик

Якщо вилка випадає під власною вагою, розетка помітно нагрівається або від неї пахне горілим пластиком, припиніть нею користуватися і викличте електрика.

Як зазначають в електричному сервісі City Power, огляд потрібен і в таких випадках.

Під час підключення стався сильний спалах, навіть якщо він одразу згас.

Іскри з'являються, коли вилка вже нерухома або в розетку нічого не вставлено.

Зсередини розетки чути тріск чи гудіння.

Пластик навколо отворів потемнів або оплавився.

Чи можна витягнути вилку

Якщо розетка гаряча, потріскує, іскрить або пахне горілим, залиште вилку на місці. Нещільне з'єднання всередині може перегріватися, навіть коли прилад ще працює. Не торкайтеся накладки, щоб перевірити температуру, і не намагайтеся відтворити іскру іншим приладом. Від таких дій застерігають фахівці AB Electrical.

Якщо диму немає, до щитка можна безпечно підійти і ви точно знаєте, який автомат живить цю розетку, вимкніть його. Залиште лінію знеструмленою до огляду електриком. Якщо автомат спрацював сам, не вмикайте його знову.

Самостійно розбирати розетку в пошуках причини небезпечно, пояснюють електрики компанії Graco.

Якщо з розетки йде дим або видно полум'я

Попередьте людей поруч, вийдіть безпечним шляхом і негайно телефонуйте 101. Запах диму в кімнаті вже є підставою для виклику, навіть якщо вогню не видно. Якщо вийти заважає дим чи вогонь, одразу скажіть диспетчеру, де ви перебуваєте. Про це йдеться в пам'ятці ГУ ДСНС в Одеській області.

Не затримуйтеся, щоб вимкнути автомат чи витягнути вилку. Не гасіть розетку водою через ризик ураження струмом. На цьому наголошує ДСНС у правилах гасіння електрообладнання.