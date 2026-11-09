У Львові звільнили лікарку за огляд Ірини Федишин удома: "Це грубе порушення"

Львівська лікарня Святої Анни відреагувала на розповідь Ірини Федишин про втрату доньки на 35-му тижні вагітності. 8 листопада в пологовому повідомили, що звільнили лікарку за самовільний огляд співачки вдома перед госпіталізацією.

Як у пологовому пояснили звільнення та які запитання до медиків має родина, розповідає Styler.

Чому звільнили лікарку і що змінили в пологовому

Керівництво пояснило, що припинило трудові відносини з лікаркою, коли дізналося про домашній огляд. Самовільне надання медичної допомоги за межами закладу - це "грубе порушення правил роботи лікарні", ідеться в заяві пологового.

Родині Федишин у лікарні висловили співчуття і запропонували надати пояснення. Медичних подробиць адміністрація публічно не розкрила, пославшись на лікарську таємницю.

За даними закладу, 29 і 30 жовтня в пологовому тривала позапланова перевірка МОЗ. Якість допомоги оцінила клініко-експертна комісія, а обставини окремо розглянула медична рада лікарні. Заклад має усунути виявлені недоліки до 1 грудня. До цілодобових чергувань уже залучили лікарів, які проводять УЗД.

Що сталося з Іриною Федишин

Про втрату доньки чоловік співачки Віталій Човник повідомив 13 жовтня. Згодом Федишин у своєму Instagram розповіла, що дівчинку назвали Веронікою.

Перший ниючий біль у животі Ірина відчула близько 17:30, коли разом із родиною прийшла до кінотеатру. Він минув, але повернувся вже вдома, пригадувала співачка.

Спершу Федишин написала лікарці, яка вела вагітність. Коли призначені препарати не допомогли, вона порадила звернутися до медикині, яка мала приймати пологи. Друга лікарка оглянула співачку вдома. За словами Ірини, вона припустила, що це можуть бути передчасні пологи, і порадила зачекати, поки подіють ліки.

Уночі біль посилився. Близько 03:55 Човник привіз дружину до пологового. За словами Федишин, на лікарку, яка мала провести УЗД, довелося чекати близько години. Під час обстеження співачці сказали, що серце доньки вже не б'ється.

Ірина розповіла, що в неї відшарувалася плацента і почалася сильна внутрішня кровотеча. Щоб урятувати їй життя, під час операції лікарі видалили матку. За підрахунком співачки, від першого болю до операції минуло майже 12 годин.

Яких пояснень чекає родина

"Я вдячна лікарям, які врятували моє життя, та їхні дії напередодні для мене залишаються незрозумілими", - написала співачка.

Федишин хоче з'ясувати, чому під час домашнього огляду лікарка не перевірила серцебиття доньки та не виміряла їй тиск. Артистка також звернула увагу на запис у медичному протоколі. За її словами, на УЗД вона сама піднімалася сходами, хоча в документі вказано, що її везли на каталці.

Човник написав в Instagram Stories, що дружина описала події стримано, і пообіцяв докладніше розповісти про дії медиків тієї ночі.