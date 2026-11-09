Карта CUKR: хто з українців може отримати дозвіл на проживання та як його оформити

Українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть отримати спеціальну карту побиту CUKR. Вона дозволяє легально проживати в країні протягом трьох років, працювати без окремого дозволу та подорожувати Шенгенською зоною. Але оформити її можуть не всі власники PESEL UKR.

Хто має право на карту CUKR, скільки коштує оформлення та як подати заяву, розповідає Styler.

Що таке карта CUKR та які права вона надає

Карта CUKR - це спеціальний документ, який підтверджує надання дозволу на тимчасове проживання в Польщі на три роки. Вона призначена для людей, які користуються тимчасовим захистом і хочуть перейти на інший правовий статус.

За інформацією Управління у справах іноземців Польщі, приймання заяв на оформлення карти CUKR розпочалося 4 травня 2026 року.

Власники такого документа отримують:

Право легально проживати в Польщі протягом трьох років.

Можливість працювати без додаткового дозволу на працевлаштування.

Право вести підприємницьку діяльність на умовах, передбачених для громадян Польщі.

Можливість подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів за наявності чинного закордонного паспорта.

Зарахування періоду проживання на підставі CUKR до строку, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

На відміну від звичайної карти тимчасового побиту, оформлення CUKR не вимагає підтвердження працевлаштування, навчання або іншої конкретної мети проживання.

При цьому карта видається за спеціальною процедурою лише один раз. Після завершення її дії наступний дозвіл на проживання потрібно буде оформлювати на загальних підставах.

Хто з українців може отримати карту CUKR

Для отримання карти недостатньо лише мати номер PESEL. Необхідно відповідати вимогам щодо статусу UKR.

За офіційним роз'ясненням польського Управління у справах іноземців, заявник повинен одночасно виконувати чотири умови:

Мати активний статус PESEL UKR на момент подання заяви.

Мати цей статус станом на 4 червня 2025 року.

Зберігати активний PESEL UKR на момент видачі карти воєводою.

Мати статус UKR безперервно щонайменше 365 днів.

Ці вимоги поширюються на громадян України та визначених законодавством членів їхніх сімей, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року через війну.

Якщо людина втрачала статус UKR, а потім відновила його, попередні періоди не можна додавати до нового для отримання необхідних 365 днів.

Окремі правила передбачені для дітей, народжених у Польщі після 23 лютого 2022 року. Така дитина може отримати CUKR за наявності активного PESEL UKR, якщо її мати вже має карту CUKR та відповідає встановленим умовам.

Як оформити карту CUKR онлайн

Подати заяву можна виключно через електронну систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Особисте подання паперових документів, надсилання заяви поштою або електронною поштою не передбачені.

Для оформлення потрібно:

Крок 1. Створити обліковий запис

Перейти на офіційний портал MOS та зареєструватися в новій системі.

Навіть якщо заявник раніше користувався попередньою версією MOS, йому необхідно створити новий обліковий запис.

Крок 2. Авторизуватися

Увійти через login.gov.pl та обрати заяву на видачу карти побиту для осіб, які користуються тимчасовим захистом.

Крок 3. Перевірити персональні дані

Система автоматично перевірить інформацію заявника в державних реєстрах.

Там мають бути актуальні відомості про особу, чинний закордонний паспорт, відбитки пальців і зразок підпису, якщо їх наявність вимагається за віком та іншими обставинами.

Крок 4. Додати документи

До електронної заяви потрібно прикріпити цифрову фотографію та підтвердження сплати обов'язкових платежів.

Крок 5. Підписати та надіслати заяву

Для електронного підпису можна використати:

Profil Zaufany - довірений профіль.

Кваліфікований електронний підпис.

Особистий електронний підпис (podpis osobisty).

Після успішного надсилання заяви система сформує офіційне підтвердження її отримання - UPO.

Якщо документи оформлені правильно, відвідувати воєводське управління для подання заяви не потрібно. Заявника запросять туди для отримання готової карти.

Які документи потрібні та скільки коштує оформлення

Для подання заяви необхідно підготувати:

Чинний закордонний паспорт, дані якого мають бути внесені до польських реєстрів.

Цифрову фотографію розміром 35 × 45 мм, зроблену протягом останніх шести місяців.

Підтвердження сплати адміністративного збору.

Підтвердження оплати виготовлення карти побиту.

Електронний підпис одного з передбачених типів.

Загальна вартість оформлення становить 440 злотих:

340 злотих - збір за надання дозволу на тимчасове проживання.

100 злотих - виготовлення пластикової карти побиту.

Обидва платежі потрібно здійснити до подання заяви. Реквізити необхідно перевіряти на офіційному сайті відповідного органу, оскільки платежі надходять на різні рахунки.

Сама реєстрація та подання заяви через MOS безкоштовні. Користуватися послугами платних посередників необов'язково.

Що робити, якщо система MOS не дозволяє подати заяву

Під час оформлення заявник може отримати повідомлення, що його дані не відповідають вимогам або інформація в реєстрах неповна.

Причиною може бути відсутність актуальних паспортних даних, відбитків пальців чи зразка підпису.

У такому випадку потрібно звернутися до управління гміни (urząd gminy) з чинним закордонним паспортом і попросити перевірити та доповнити персональні дані.

Після оновлення інформації можна повторити спробу подання заяви через MOS.

Важливо, що відсутність необхідних відомостей у реєстрах може заблокувати надсилання заяви навіть тоді, коли людина має активний PESEL UKR.

Скільки чекати на карту CUKR

Офіційно видача карти повинна відбутися протягом 180 днів від подання заяви. Але фактичний час очікування може відрізнятися залежно від завантаженості воєводських управлінь.

Після виготовлення документа заявника повідомлять про можливість його отримання.

Забрати карту потрібно протягом 60 днів після відповідного повідомлення. Якщо цього не зробити, документ анулюють, а дозвіл на тимчасове проживання на підставі CUKR не набуде чинності.

Трирічний строк дії карти відраховується від дати її видачі, а не від дня фактичного отримання.

Що зміниться після отримання карти CUKR

Отримання CUKR означає перехід від тимчасового захисту до дозволу на тимчасове проживання.

Після отримання документа статус PESEL UKR змінюється на CUKR. Через це людина втрачає права на окремі види допомоги, які були пов'язані саме з тимчасовим захистом.

Наприклад, припиняється право на безкоштовне проживання та харчування в центрах колективного розміщення, якщо воно надавалося на підставі статусу UKR.

Але це не означає автоматичної втрати всіх соціальних виплат. Допомогу 800+ можна отримувати й надалі за умови відповідності загальним вимогам програми.

Також власник CUKR повинен:

Повідомляти воєводу про зміну місця проживання протягом 15 робочих днів.

Не залишати Польщу на строк понад шість місяців, інакше дозвіл на проживання може бути втрачений.

Стежити за чинністю закордонного паспорта та самої карти побиту.

Чи обов'язково оформлювати карту CUKR

Оформлення карти CUKR є добровільним. Українці, які мають чинний статус PESEL UKR, не зобов'язані переходити на новий тип дозволу на проживання.

За чинними правилами тимчасовий захист у Польщі дозволяє легально перебувати в країні до 4 березня 2027 року. Водночас польське Управління у справах іноземців у своїх роз'ясненнях повідомляє про перспективу продовження захисту до 4 березня 2028 року.

Тому перед оформленням CUKR важливо оцінити власну ситуацію, особливо якщо людина отримує допомогу, пов'язану зі статусом UKR, або вже має відкриту справу щодо звичайної карти побиту.

Якщо заявник очікує на рішення щодо дозволу на тимчасове проживання та роботу, подання заяви на CUKR призведе до автоматичного припинення попереднього провадження. У разі відмови у CUKR попередня справа не відновиться автоматично.