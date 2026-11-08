Як відновити водовідштовхувальне покриття куртки: поради від виробників

Після дощу на плечах і манжетах куртки можуть залишитися мокрі плями, хоча одяг під нею сухий. Іноді достатньо випрати та висушити куртку за інструкцією виробника, щоб краплі знову скочувалися з тканини.

Styler розповідає, як перевірити, чи потрібне нове просочення, та за якими ознаками зрозуміти, що куртку варто віднести майстру.

Чому куртка намокає зовні

Позначка DWR в описі куртки означає, що зовнішня тканина має водовідштовхувальне просочення. Завдяки йому вода збирається у краплі та скочується з поверхні. Від тертя покриття поступово стирається, зокрема на плечах під лямками рюкзака.

У мембранній куртці дощову воду затримує окремий шар під тканиною. Тому навіть зі справною мембраною куртка може намокнути зовні та стати важчою. Різницю між дією просочення та мембрани пояснюють у посібнику Norrøna.

З чого почати догляд

Через бруд, шкірний жир і залишки сонцезахисного крему тканина може вбирати воду, навіть якщо просочення ще не стерлося. Для мембранної куртки виберіть рідкий засіб для прання такого одягу, а температуру звірте з ярликом. Починати з очищення радять посібнику Patagonia.

Для вощеної бавовни діють інші правила. Виробник радить очищати забруднені ділянки вручну, а за потреби поновлювати шар воску. Машинне прання, барабанне сушіння та прасування для таких курток не підходять.

Як випрати та висушити мембранну куртку

Спершу перевірте на ярлику, чи можна сушити куртку в барабані та прасувати її. Для моделей із мембраною GORE-TEX, зовнішнім текстильним шаром та просоченням DWR порядок догляду наведено в інструкції виробника.

Підготуйте куртку. Застебніть блискавки та закріпіть вільні клапани і ремінці. Виперіть із невеликою кількістю рідкого засобу. Для цих виробів рекомендовано 40 градусів, якщо таку температуру дозволяє ярлик. Не використовуйте порошок, кондиціонер для білизни, відбілювач або плямовивідник. Двічі прополощіть куртку. Для віджиму виберіть мінімальні оберти. Висушіть на свіжому повітрі або в сушарці. Якщо ярлик дозволяє барабанне сушіння, оберіть делікатний режим із помірним нагріванням. Щоб відновити дію покриття, прогрійте вже суху куртку в сушарці ще 20 хвилин на тому самому режимі.

У курток SHAKEDRY мембрана розташована зовні. Такі куртки сушать на свіжому повітрі. Їх не можна сушити в барабані, прасувати чи обробляти DWR-просоченням.

Як перевірити, чи потрібне нове просочення

Коли випрана куртка повністю висохне, злегка збризніть водою плечі, рукави та інші місця, які раніше намокали. Таку перевірку радить Arc'teryx.

Якщо краплі скочуються, покриття працює. Якщо вода розтікається та вбирається в зовнішню тканину, час нанести нове просочення.

Перед обробкою огляньте куртку зсередини. Якщо стрічка на шві відклеїлася або шари матеріалу розійшлися, спрей цього не виправить. Покажіть пошкодження майстру з ремонту мембранного одягу або зверніться до виробника.

Як нанести водовідштовхувальний засіб

Для куртки з підкладкою, яка відводить вологу від тіла, зручно обрати спрей. Ним обробляють лише зовнішню тканину. Якщо виробник одягу дозволяє просочувати всю річ у пральній машині, підійде сумісний засіб із позначкою wash-in.

Ось як виробник радить наносити спрей Nikwax TX.Direct Spray-On.

Захистіть робочу поверхню від бризок і струсіть флакон. Якщо чиста куртка після перевірки вже висохла, змочіть зовнішню тканину водою. Рівномірно розпиліть засіб із відстані 15 сантиметрів. Через 5 хвилин зніміть надлишок вологою тканиною. Дайте куртці висохнути на повітрі. Для цього просочення нагрівання не потрібне.

Для іншого спрею відстань розпилення, час очікування та спосіб сушіння звіряйте з інструкцією на флаконі. Коли куртка повністю висохне, повторіть перевірку водою.