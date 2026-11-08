Как восстановить водоотталкивающее покрытие куртки: советы от производителей

После дождя на плечах и манжетах куртки могут остаться мокрыми пятнами, хотя одежда под ней сухая. Иногда достаточно постирать и высушить куртку по инструкции производителя, чтобы капли снова скатывались с ткани.

Styler рассказывает, как проверить, нужна ли новая пропитка, и по каким признакам понять, что куртку следует отнести мастеру.

Почему куртка намокает снаружи

Отметка DWR в описании куртки означает, что наружная ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Благодаря ему вода собирается в капли и скатывается с поверхности. От трения покрытие постепенно стирается, в том числе на плечах под лямками рюкзака.

В мембранной куртке дождевую воду удерживает отдельный слой под тканью. Поэтому даже с исправной мембраной куртка может намокнуть снаружи и стать тяжелее. Различие между пропиткой и мембраной объясняется в руководстве Norrøna.

С чего начать уход

Через грязь, кожный жир и остатки солнцезащитного крема ткань может впитывать воду, даже если пропитка еще не стерлась. Для мембранной куртки выберите жидкое средство для стирки такой одежды, а температуру сверьте с ярлыком. Начинать с очищения советуют пособию Patagonia.

Для вощеного хлопка действуют другие правила. Производитель советует очищать загрязненные участки вручную, а при необходимости восстанавливать восковый слой. Машинная стирка, барабанная сушка и глажка для таких курток не подходят.

Как постирать и высушить мембранную куртку

Сначала проверьте на ярлыке, можно сушить куртку в барабане и гладить ее. Для моделей с мембраной GORE-TEX, наружным текстильным слоем и пропиткой DWR порядок ухода приведен в инструкции производителя.

Подготовьте куртку. Застегните молнии и закрепите свободные клапаны и ремешки. Стирайте с небольшим количеством жидкого средства. Для этих изделий рекомендовано 40 градусов, если такую температуру разрешает ярлык. Не используйте порошок, бельевой кондиционер, отбеливатель или пятновыводитель. Дважды прополощите куртку. Для отжима выберите минимальные обороты. Высушите на свежем воздухе или в сушилке. Если ярлык позволяет барабанной сушке, выберите деликатный режим с умеренным нагреванием. Чтобы восстановить действие покрытия, прогрейте уже сухую куртку в сушилке еще 20 минут в том же режиме.

У курток SHAKEDRY мембрана расположена снаружи. Такие куртки сушат на открытом воздухе. Их нельзя сушить в барабане, гладить или обрабатывать DWR-пропиткой.

Как проверить, нужна ли новая пропитка

Когда выстиранная куртка полностью высохнет, слегка сбрызните водой плечи, рукава и другие места, которые намокали раньше. Такую проверку советует Arc'teryx.

Если капли скатываются, покрытие работает. Если вода растекается и впитывается в наружную ткань, пора нанести новую пропитку.

Перед обработкой осмотрите куртку изнутри. Если лента на шве отклеилась или слои материала разошлись, спрей не исправит. Покажите повреждение мастера по ремонту мембранной одежды или обратитесь к изготовителю.

Как нанести водоотталкивающее средство

Для куртки с подкладкой, отводящей влагу от тела, удобно выбрать спрей. Им отделывают только наружную ткань. Если производитель одежды позволяет пропитывать всю вещь в стиральной машине, подойдет совместимое средство с отметкой wash-in.

Вот как производитель рекомендует наносить спрей Nikwax TX.Direct Spray-On.

Защитите рабочую поверхность от брызг и стряхните флакон. Если чистая куртка после проверки уже высохла, смочите наружную ткань водой. Равномерно распылите средство на расстоянии 15 сантиметров. Через 5 минут снимите избыток влажной тканью. Дайте куртке высохнуть на воздухе. Для этой пропитки нагрев не требуется.

Для другого спрея расстояние распыления, время ожидания и способ сушки сверяйте с инструкцией на флаконе. Когда куртка полностью высохнет, повторите проверку водой.