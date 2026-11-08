Забилась раковина: как безопасно прочистить слив и не повредить сифон

Вода начала медленно стекать с раковины или вообще перестала? Обычное засорение может превратиться в более серьезную проблему , если неправильно воспользоваться вантузом, повредить соединение труб или неосторожно разобрать сифон.

Styler рассказывает, как безопасно прочистить раковину в домашних условиях, каких ошибок следует избегать и что делать, чтобы не затопить соседей.

Что делать, если забилась раковина

Перед прочисткой нужно выяснить, касается ли проблема только одной раковины, или вода плохо стекает также с других сантехнических приборов.

Как объясняют специалисты сантехнической компании SparkFlow, это поможет определить возможное место засорения и понять, следует ли устранять его самостоятельно.

Обратите внимание на следующие признаки:

Вода медленно стекает только с одной раковины. Вероятно, засорилось сливное отверстие, сифон или ближайший участок трубы.

Вероятно, засорилось сливное отверстие, сифон или ближайший участок трубы. Вода вообще не стекает. Возможно плотное засорение, поэтому не следует добавлять новые порции воды.

Возможно плотное засорение, поэтому не следует добавлять новые порции воды. Вода возвращается через другой слив. Проблема может быть в области канализации, к которой подключены несколько сантехнических приборов.

Проблема может быть в области канализации, к которой подключены несколько сантехнических приборов. Одновременно плохо работают несколько сливов. Это может свидетельствовать о засорении глубже в трубопроводе, в частности, в общей канализационной системе.

Если вода поднимается в раковине, хотя кран закрыт, проверьте, не работает ли подключенная к сливу бытовая техника.

Если вода возвращается из канализации или проблема возникла одновременно в нескольких сантехнических приборах, прекратите их использование. В многоквартирном доме сообщите управляющему, ОСМД или аварийную сантехническую службу.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или прочищать общий канализационный стояк.

Как безопасно прочистить слив раковины

Сантехническая компания NSP Plumbing рекомендует начинать с простых механических методов. Они помогают устранить часть бытовых засоров без использования агрессивной химии.

Уберите воду и проверьте слив

Если в раковине стоит вода, осторожно иссякните ее небольшой емкостью.

Но сначала убедитесь, что в слив не заливали химические средства для прочистки труб. Если такие препараты уже использовали, не пытайтесь самостоятельно удалять воду или разбирать сифон.

Снимите доступную сетку или сливную пробку и проверьте, не накопились ли под ней остатки пищи, волос или другой мусор.

Видимые загрязнения можно убрать в перчатках или пинцетом. Не пытайтесь протолкнуть их поглубже в трубу.

Попробуйте горячую воду

Если вода стекает медленно, а причиной могут являться небольшие жировые отложения, попробуйте промыть слив горячей водой из крана.

Делайте это только когда материалы раковины и труб допускают такую температуру. Способ не гарантирует устранение плотного засорения.

Кипяток использовать не стоит. Высокая температура может привести к повреждению отдельных материалов, уплотнителей и соединений.

Если раковина полностью заполнена водой, доливать снова не нужно.

Воспользуйтесь вантузом

Для раковины подойдет вантуз с плоской резиновой чашей.

Перед использованием осмотрите трубы под мойкой. Если соединения шатаются, имеют трещины или уже протекают, применять вантуз не следует.

Если сантехника исправна:

Налейте немного воды, чтобы она покрывала резиновую часть вантуза. Плотно закройте переливное отверстие влажной тряпкой, если оно есть. Если мойка двойная, закройте второй слив. Прижмите вантуз к отверстию и сделайте несколько плавных, контролируемых движений вверх-вниз. Осторожно уберите вантуз и проверьте, начала ли стекать вода.

Не применяйте чрезмерную силу. Если под раковиной появилась вода или трубы начали смещаться, немедленно прекратите процедуру.

Как почистить сифон и не вызвать протекание

Сифон - это элемент сливной системы под раковиной, в котором остается небольшое количество воды. Она создает водяной затвор, препятствующий проникновению канализационных запахов в помещение.

В сифоне также могут скапливаться волосы, жир и мелкие частицы мусора.

Производитель сантехнических комплектующих Oatey в руководстве объясняет, что неправильная установка уплотнителей или чрезмерная затяжка соединений может привести к протеканию.

Самостоятельно очищать можно только сифон, конструкция которого предполагает разборку, например модель с нижней съемной частью или накидными гайками.

Перед работой проверьте рекомендации изготовителя. Если конструкция незнакома, соединения повреждены или не уверены, что сможете правильно установить уплотнители, обратитесь к сантехнику.

Если сифон разборный и исправный, а в слив не заливали агрессивную химию, соблюдайте следующую последовательность:

Прекратите использование раковины. Закройте кран. При необходимости перекройте вентили подачи воды под мойкой, чтобы никто не открыл его во время работы. Подставьте ведро. Даже если пустая раковина, в сифоне остается вода, которая вытечет после откручивания. Сфотографируйте конструкцию. Зафиксируйте расположение деталей, гаек и уплотнителей перед разборкой. Аккуратно открутите съемную часть. Не дергайте трубы и не используйте чрезмерную силу. Поддерживайте сифон, чтобы не загружать другие соединения. Удалите загрязнение. Промойте снятые детали в отдельной емкости и удалите накопившийся мусор. Проверьте уплотнители. Они должны быть целыми, чистыми и правильно установленными. Поврежденные детали нужно заменить. Соберите сифон. Следуйте инструкциям конкретной модели и не перетаскивайте пластиковые гайки.

Если гайки не откручиваются, пластик стал хрупким или соединение зафиксировано клеем, не пытайтесь разобрать конструкцию силой.

Как проверить, не протекает ли сифон

После сборки обязательно проверьте герметичность всех соединений.

Сначала положите под сифон сухие бумажные полотенца и пропустите небольшое количество воды. Осмотрите места соединения деталей.

Если все сухо, постепенно увеличьте поток воды и проверьте трубы.

Даже несколько капель могут свидетельствовать о неправильно установленном уплотнении или негерметичном соединении.

После первого использования раковины повторно осмотрите пространство под ней, чтобы убедиться, что влага не появилась.

Если утечку не удалось устранить, пользоваться раковиной нельзя.

Какие способы прочистки могут повредить трубы

Не все популярные домашние методы одинаково безопасны для сантехники.

Производитель сантехнического оборудования Geberit предостерегает от использования устройств, создающих избыточное давление в трубах. Они могут повредить сифон и другие элементы сливной системы.

Поэтому следует избегать нескольких ошибок:

Прочистка сильным напором воздуха или воды. Особенно опасно для поврежденных и ненадежно закрепленных соединений.

Особенно опасно для поврежденных и ненадежно закрепленных соединений. Использование жесткой проволоки. Самодельный инструмент может поцарапать внутренние поверхности, застрять или повредить детали слива.

Самодельный инструмент может поцарапать внутренние поверхности, застрять или повредить детали слива. Чрезмерная затяжка пластиковых гаек. Это может повредить резьбу или вызвать трещины.

Это может повредить резьбу или вызвать трещины. Попыток силой протолкнуть засор. Если оно расположено глубоко в трубопроводе, лучше обратиться к специалисту.

В отдельном внимании нуждаются химические средства для прочистки труб.

По информации американского центра токсикологической помощи Poison Control, некоторые препараты содержат концентрированные кислоты или щелочи, которые могут вызвать серьезные химические ожоги.

Не стоит полагаться на смесь соды и уксуса как на универсальное решение. Их реакция не гарантирует устранения плотного засорения жира, волос и других загрязнений.

Особенно опасно смешивать средства для прочистки труб между собой или добавлять уксус, отбеливатель или другую бытовую химию. Это может вызвать опасную реакцию с выделением вредных испарений.

Важная оговорка содержится даже в инструкции производителя Drano: после использования его химического средства нельзя применять вантуз, поскольку едкая жидкость может оставаться в трубе и разбрызгиваться.

Если химический продукт уже залили, но вода не стекает, не разбирайте сифон, не используйте трос и не добавляйте другие средства.

Обратитесь к сантехнику и обязательно сообщите, какой препарат использовали.

Когда лучше вызвать сантехника

Помощь специалисту требуется, если:

вода совсем не стекает, а простые способы не помогают;

засор регулярно повторяется;

под раковиной появилось протекание;

сифон поврежден или его невозможно безопасно разобрать;

вода возвращается через другие сантехнические приборы;

проблема одновременно возникла в нескольких сливах.

Если вода течет на пол, немедленно прекратите пользоваться раковиной.

Если протекает водопроводное соединение, перекройте соответствующий вентиль. Если вода поступает из канализационного слива и продолжает вытекать даже с закрытым краном, обратитесь в аварийную сантехническую службу.

По возможности подставьте емкость для сбора воды и уберите вещи, которые могут намокнуть.

В многоквартирном доме при подозрении на засор совместного канализационного стояка необходимо сообщить управляющему или ОСМД. Самостоятельно вмешиваться в этот участок системы не стоит.

Как предотвратить повторное засорение раковины

Многие засора возникают постепенно, когда на стенках труб накапливаются жировые отложения, остатки пищи и другие загрязнения.

Британская водоснабжающая компания Thames Water отмечает, что даже небольшое количество жира и масла со временем может накапливаться в канализации.

Чтобы раковина реже забивалась:

не сливайте в нее жир и масло после приготовления пищи;

убирайте остатки пищи из тарелок перед мытьем;

пользуйтесь защитной сеточкой на сливном отверстии;

регулярно очищайте сетку от мусора;

вытирайте остатки жира из сковороды бумажным полотенцем перед мойкой;

собирайте использованное масло в отдельную емкость для последующей надлежащей утилизации.

Не стоит рассчитывать только на горячую воду и средство для мытья посуды. Они не гарантируют полного удаления жировых отложений.

Когда вода охлаждается, жир может снова оседать на стенках труб и постепенно образовывать засор.