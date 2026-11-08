Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт согревающего обеда от редактора Styler (фото)

Этот суп получается нежным и очень сытным благодаря плавленым сыркам, которые придают бульону сливочный вкус. Готовится просто, без сложных зажарок и лишних манипуляций. А если добавить перед подачей хрустящие сухарики, блюдо станет еще более интересным.

Как приготовить простой сырный суп, который согреет вас в холодные дни, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Сырный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

картофель - 5 маленьких или 3 средних шт,

куриный фарш - 350 г,

плавленые сырки - 150 г (2 шт),

вода - примерно 2,5-3 л,

куриные бульонные кубики - 2 шт,

соль, перец и специи - по вкусу,

сухарики - для подачи, по желанию.

Этапы приготовления

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте два бульонных кубика, перец и любимые специи. Можно предварительно отварить бульон, но лично мне достаточно бульона из фрикаделек.

Пока вода закипает, почистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, чтобы он быстрее приготовился.

Фарш выложите в миску и добавьте специи. Тщательно перемешайте до однородности. По желанию можно добавить мелко нарезанный лук и чеснок.

Сформируйте маленькие фрикадельки. Для этого используйте чайную ложку.

Способ формирования фрикаделек (фото: Юлия Шиканова)

Выложите в кипящий бульон картофель и фрикадельки. Варите на среднем огне готовность картофеля и мяса.

За это время натрите плавленые сырки на мелкой терке. Также можно нарезать их кубиками, однако именно тертый вариант быстрее и лучше растворяется в супе.

Тертый плавленый сыр (фото: Юлия Шиканова)

Когда фрикадельки уже начинают всплывать на поверхность - добавьте плавленый сыр и медленно размешивайте до полного растворения.

Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль или специи. Снимите кастрюлю с огня.

Готовый суп в кастрюле (фото: Юлия Шиканова)

Подавайте горячим, дополнив порцию сухариками. Их лучше добавлять непосредственно перед едой, чтобы они оставались хрустящими.

Советы по приготовлению

Этот суп я готовила в разных вариациях, и каждая из них оказалась удачной. Поэтому рецепт легко адаптировать под продукты, которые у вас есть под рукой:

Экспериментируйте с основанием. Куриный фарш можно заменить свиным или телячьим. Также вместо фрикаделек подойдут охотничьи колбаски или лосось. Колбаски лучше добавлять уже после плавленого сыра.

Добавляйте овощи. Кроме картофеля, в суп можно положить замороженный шпинат, тертую морковь или готовую овощную смесь для супов.

Изменяйте подачу. Суп хорошо сочетается с сухариками, гренками или бутербродами. Перед подачей его можно украсить мелко нарезанным укропом.

Блюдо содержит молочные продукты. Фарш может содержать аллергены в зависимости от состава. Дополнительные аллергены зависят от выбранных приправ, бульонных кубиков и сухариков.