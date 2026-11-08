Ирина Билык, Ксения Мишина и Анатолий Анатолич: чьих детей крестили украинские звезды

Украинские знаменитости объединяют не только сцена, съемочные площадки и совместные проекты. Многие артисты и телеведущие стали крестными родителями детей своих коллег, превратив дружеские отношения в родственные связи.

Кого украинские знаменитости выбрали крестными родителями для своих детей - читайте в материале Styler.

Ирина Билык и Алина Гросу

В мае 2026 года Ирина Билык стала крестной мамой Марка-Габриэля, сына певицы Алины Гросу. Крестины состоялись в Черновцах, а фотографии с церемонии артистки поделились в социальных сетях.

Знаменитости знакомы многие годы. Билык поддерживала Гросу еще в начале ее карьеры и раньше называла ее своей творческой крестницей. Теперь певиц связывает и настоящее кумовство.

Ирина Билык и Алина Гросу (фото: instagram/alina_grosu)

Ксения Мишина и Наталья Денисенко

Актриса Ксения Мишина стала крестной мамой сына Натальи Денисенко и Андрея Фединчика. Знаменитости познакомились на кинопробах, после чего начали дружить. Впоследствии их отношения переросли в кумовство.

Однако в конце 2025 между актрисами вспыхнул публичный конфликт. После интервью Денисенко Маше Ефросининой, в котором она рассказала о разводе с Фединчиком, Мишина обвинила бывшую подругу во лжи и приняла ее экс-человека.

Сама Денисенко объяснила, что их отношения испортились еще раньше из-за неудавшегося розыгрыша в шоу, за который она впоследствии извинилась.

Ксения Мишина и Наталья Денисенко (фото: соцсети)

Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик

В мае 2024 года телеведущий Анатолий Анатолич стал крестным отцом Аделины - младшей дочери Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого. Крестной мамой девочки стала актриса и телеведущая Ирина Хоменко.

Ребрик рассказывала, что давно знакома с Анатоличем благодаря работе на телевидении. С годами их семьи сблизились, поэтому выбор крестных родителей был неслучайным.

Фото из крестин (фото: instagram/ liliia.rebrik )

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова

Телеведущая Соломия Витвицкая стала крестной мамой Ивана - первенца певицы Светланы Тарабаровой и ее мужа Алексея Бондаря.

Мальчик родился в 2018 году. С тех пор знаменитостей связывают не только дружеские отношения, но и родственные. Витвицкая поддерживает связь с семьей певицы и проводит время со своим крестником.

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова (фото: instagram/ solomiyavitvitska)

Тарас Тополя и Наталья Карпа

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя стал крестным отцом Златы - дочери певицы Наталки Карпы и Евгения Терехова.

Артист давно дружит с семьей Карпы. Именно близкие отношения стали причиной того, что супруги доверили ему роль крестного отца своей дочери.

Фото из крестин (фото: соцсети)

Макс Барских и Миша Романова

Певец Макс Барских стал крестным отцом Мартина - сына бывшей участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой.

Артистов связывает многолетняя дружба, которая началась задолго до их популярности. Поэтому именно Барских певица доверила особую роль в жизни своего сына.

Макс Барских и Миша Романова (фото: соцсети)

Виталий Козловский и Юлия Яцечко

В 2024 году певец Виталий Козловский и его супруга Юлия Бакуменко окрестили сына Оскара. Крестной мамой мальчика стала Юлия Яцечко, жена телеведущего Анатолия Анатолича, а крестным отцом - музыкальный продюсер Андрей Игнатченко.

Яцечко, ранее сотрудничавшая с Козловским как PR-менеджер, рассказывала, что для нее большая честь стать крестной мамой его сына.

Интересно, что Юлию связывает кумовство и со Светланой Лободой. Именно певица стала крестной мамой Алисы - старшей дочери Яцечко и Анатолия Анатолича.