Чем обработать обувь перед дождями: правила ухода за кожей и замшей осенью

Дождливая погода может оставлять на обуви пятна и разводы, а постоянный контакт с влагой может повредить даже самый качественный материал. Особенно чувствительны к таким условиям кожа и замша. Чтобы любимая пара дольше сохраняла опрятный вид, важно правильно ухаживать за ней в течение всего сезона.

Как подготовить обувь к обработке

Защитные средства следует наносить только на чистую обувь. Французский бренд Bobbies советует начать с чистого пара: вставить колодки, чтобы обувь держала форму, снять шнурки, смахнуть пыль и грязь. Гладкую кожу перед защитой при необходимости следует подпитать кремом или полиролем.

Также полезно выработать привычку протирать обувь после каждого ношения. Американский бренд Sperry отмечает, что сухая ткань убирает поверхностную грязь, пока она не въелась.

Чем отделать кожаную обувь

Для гладкой кожи подходят кондиционер, крем и водоотталкивающий спрей. По рекомендациям Sperry, кондиционер помогает сохранять кожу эластичной и предотвращать ее растрескивание в холодное время года.

Защитный спрей лучше всего нанести до первых дождей. В дальнейшем защитный слой следует периодически обновлять, особенно если обувь часто носят во влажную погоду.

С воском будьте осторожны. В материале Men's Journal не советуют наносить твердый воск на места изгиба, потому что там он может трескаться.

Как защитить замшу

Замша имеет ворсистую структуру, поэтому для нее нужны специальные средства ухода и защиты от влаги.

Для замши выбирайте водоотталкивающий спрей, на котором прямо указано, что он подходит для этого материала. В рекомендациях Sperry предостерегают от использования кондиционера для гладкой кожи: он может вызвать потемнение замши или повредить ее.

Наносите спрей в соответствии с инструкцией производителя: соблюдайте рекомендуемое расстояние, количество слоев и время высыхания.

Возделывайте обувь на улице или в хорошо проветриваемом месте.

Перед выходом дайте средству полностью высохнуть.

После высыхания расчешите ворс щеткой для замши.

Пятна лучше удалять только после высыхания резинкой или щеткой для замши. Мокрое пятно не вотрите.

Перед первым использованием любого средства проверьте его на незаметном участке обуви, чтобы убедиться, что оно не изменит цвет и не испортит материал.

Водоотталкивающая обработка не гарантирует полную водонепроницаемость обуви. Не стоит рассчитывать, что после нанесения спрея пар выдержит длительное пребывание в воде.

Что делать, если обувь промокла

Не сушите мокрую обувь на батарее или у обогревателя. Эксперты шведского магазина Care of Carl предостерегают, что слишком быстрое высыхание может привести к растрескиванию материала. Оставьте обувь высыхать естественным путем вдали от источников тепла. Не натягивайте мокрую замшу на колодки: это может растянуть материал.

Замшу оставьте полностью высохнуть, а затем расчешите щеткой. Если замша потеряла цвет, после очистки и высыхания можно использовать спрей с соответствующим пигментом.

Как часто обрабатывать обувь

Защитные средства бездействуют вечно, поэтому обработку нужно повторять. Точного универсального интервала нет: частота зависит от материала, средства, погодных условий и того, как часто вы носите обувь.

Если пара часто попадает под дождь, защитный слой может потребовать обновления чаще. Ориентируйтесь на руководство производителя и состояние обуви.