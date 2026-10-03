UA / RU
rbc.ua
Последние новости
11:23 Вкусно
Сосиски-призраки и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно готовить с детьми (видео)
10:35 Гороскопы
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября
09:59 Люди
Александр Педан рассказал об избраннике 21-летней дочери: пара вместе уже пять лет
09:22 Вкусно
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке
08:43 Тренды
Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой"
08:08 Гороскопы
Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю
07:26 Тренды
Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты
06:24 Тренды
Хэллоуин в Украине: когда отмечают праздник в 2026 году и как он возник
05:56 Гороскопы
Таро-гороскоп на 3 октября: прогнозы для Раков, Овнов и других знаков Зодиака
20:07 Гороскопы
Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре
Все новости
Главная Вкусно Сосиски-призраки и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно готовить с детьми (видео)
Вкусно 03 октября 2026 · 11:23
Add as a preferred source on Google

Сосиски-призраки и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно готовить с детьми (видео)

Обычные сосиски и слоеное тесто легко превратить в тематические закуски для вечеринки на Хэллоуин
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Сосиски-призраки и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно готовить с детьми (видео)

Простые закуски на Хэллоуин из сосисок (коллаж: Styler)

Если хочется приготовить вместе с детьми тематическую закуску без сложных рецептов, приготовьте сосиски в виде привидений и паучков. Для обоих вариантов понадобятся только сосиски, слоеное тесто и несколько простых ингредиентов.

Как приготовить невероятно простые закуски на Хэллоуин, рассказывает Styler.

Сосиски-призраки на Хэллоуин

Рецептом сосисок-призраков поделился пользователь Instagram "СМАЧНО.АЛЕ.НЕ.ДУЖЕ".

Ингредиенты:

  • Сосиски - 4-5 шт.
  • Слоеное или постное тесто - 200 г
  • Сметана - 1-2 ст. л.

Как приготовить

Сосиски нарежьте на небольшие кусочки.

Тесто раскатайте и нашинкуйте полосками или небольшими кусочками.

Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом, а сверху накройте их тестом и сформуйте из теста фигурки, похожие на маленьких привидений.

Сделайте отверстия для глаз и ротика. Для этого можно использовать зубочистку.

Слегка смажьте сметаной тесто и выпекайте в разогретой духовке до готовности теста примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

Дайте закуске немного остыть - и подавайте к столу.

Такие сосиски-призраки подойдут для тематического стола на Хэллоуин и не требуют сложного оформления. Следующий рецепт схож по этапам приготовления, но требует немного больше усилий.

Сосиски-паучки на Хэллоуин

Эта закуска готовится немногим сложнее предыдущей и станет великолепной идеей для креативного ужина для приготовления с детьми.

Ингредиенты:

  • Сосиски - 5 шт.
  • Слоеное тесто - 200 г
  • Сметана - 1-2 ст. л.
  • немного сметаны или густого соуса для декора.

Как приготовить

На каждой сосиске сделайте по бокам несколько надрезов, не прорезая ее до конца. Так сформируются будущие "лапки" паучков, как отмечает автор рецепта.

Слоеное тесто нарежьте тонкими длинными полосками. Окрутите каждую сосиску полосками теста, оставляя надрезанные части сосиски открытыми.

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и смажьте тесто тонким слоем сметаны.

Выпекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут, пока тесто не станет золотистым.

Дайте паучкам немного остыть, а после этого сделайте глазки из сметаны или густого соуса и подавайте к столу.

Вас также может заинтересовать, как приготовить коржи для торта "Наполеон" на газировке.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео) Люди "Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео)
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми Полезное
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании Люди
Больше интересного
Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке Остапова Анастасія · 02 октября 2026, 16:59
Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео) Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео) Юлія Люшньова · 02 октября 2026, 14:54
"У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами "У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами Катерина Собкова · 02 октября 2026, 14:17
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября Катерина Собкова · 03 октября 2026, 10:35