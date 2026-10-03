Сосиски-призраки и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно готовить с детьми (видео)

Если хочется приготовить вместе с детьми тематическую закуску без сложных рецептов, приготовьте сосиски в виде привидений и паучков. Для обоих вариантов понадобятся только сосиски, слоеное тесто и несколько простых ингредиентов.

Как приготовить невероятно простые закуски на Хэллоуин, рассказывает Styler.

Сосиски-призраки на Хэллоуин

Рецептом сосисок-призраков поделился пользователь Instagram "СМАЧНО.АЛЕ.НЕ.ДУЖЕ".

Ингредиенты:

Сосиски - 4-5 шт.

Слоеное или постное тесто - 200 г

Сметана - 1-2 ст. л.

Как приготовить

Сосиски нарежьте на небольшие кусочки.

Тесто раскатайте и нашинкуйте полосками или небольшими кусочками.

Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом, а сверху накройте их тестом и сформуйте из теста фигурки, похожие на маленьких привидений.

Сделайте отверстия для глаз и ротика. Для этого можно использовать зубочистку.

Слегка смажьте сметаной тесто и выпекайте в разогретой духовке до готовности теста примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

Дайте закуске немного остыть - и подавайте к столу.

Такие сосиски-призраки подойдут для тематического стола на Хэллоуин и не требуют сложного оформления. Следующий рецепт схож по этапам приготовления, но требует немного больше усилий.

Сосиски-паучки на Хэллоуин

Эта закуска готовится немногим сложнее предыдущей и станет великолепной идеей для креативного ужина для приготовления с детьми.

Ингредиенты:

Сосиски - 5 шт.

Слоеное тесто - 200 г

Сметана - 1-2 ст. л.

немного сметаны или густого соуса для декора.

Как приготовить

На каждой сосиске сделайте по бокам несколько надрезов, не прорезая ее до конца. Так сформируются будущие "лапки" паучков, как отмечает автор рецепта.

Слоеное тесто нарежьте тонкими длинными полосками. Окрутите каждую сосиску полосками теста, оставляя надрезанные части сосиски открытыми.

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и смажьте тесто тонким слоем сметаны.

Выпекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут, пока тесто не станет золотистым.

Дайте паучкам немного остыть, а после этого сделайте глазки из сметаны или густого соуса и подавайте к столу.