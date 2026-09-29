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Вкусно 29 сентября 2026 · 15:56
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Основа для торта Наполеон на газировке: рецепт на 8 коржей (видео)

Эти лепешки станут хорошей основой для домашнего тортика
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Основа для торта Наполеон на газировке: рецепт на 8 коржей (видео)

Тонкие домашние коржи для Наполеона на газировке (фото: Styler)

Холодное масло, ледяная газировка и быстрый замес делают это тесто особенным. Коржи получаются тонкими, хорошо пропекаются и после духовки приобретают ту самую легкую ломкость, которая так подходит Наполеону.

Styler со ссылкой на видео на странице "Солодка майстерня" в Facebook делится рецептом основы для домашнего Наполеона.

Что нужно для коржей

Этого количества теста хватит на 8 коржей диаметром около 18,5 см:

  • сливочное масло - 250 г,
  • мука - 350 г,
  • ледяная газировка - 75 мл,
  • желтки - 2 шт.,
  • уксус - 1 ст. л..

Перед началом приготовления масло и воду следует хорошо охладить. Конкретно холод поможет сохранить подходящую структуру теста.

Как приготовить тесто?

Муку просейте в большую миску. Холодное сливочное масло натрите на большой терке прямо в муку.

Быстро протрите все руками до состояния неоднородной крошки. Не нужно долго вымешивать масло с мукой - достаточно, чтобы оно равномерно распределилось.

В отдельной емкости смешайте желтки, ледяную газировку и уксус. Влейте смесь в муку с маслом и быстро соберите тесто в один комок.

Разделите его на 8 примерно одинаковых частей - ориентировочно по 85 г каждая. Сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 1 час.

Как выпекать тонкие коржи

Доставайте тесто из холодильника по одному шарику. Раскатывайте ее между двумя листами пергамента до тонкого пласта.

Вырежьте круг диаметром примерно 20 см. При выпекании корж немного уменьшится, поэтому готовый диаметр составит около 18,5 см.

Обязательно проколите тесто вилкой по всей поверхности. Обрезки не выбрасывайте - их можно выпекать вместе с коржом, а затем измельчить для посыпания готового торта.

Выпекайте при 180 градусах примерно 5-7 минут, пока корж не станет золотистым.

Готовые коржи полностью охладите, а затем перемажьте любимым кремом. После нескольких часов пропитки они станут более нежными, но сохранят приятную слоистую текстуру.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как легко приготовить тесто для пиццы без замеса - для этого изделия подойдет любая любимая начинка.

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