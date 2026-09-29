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Люди 29 сентября 2026 · 13:28
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Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский

Соучредитель банка сначала усомнился в словах мужчины, но проверка разговора дала неожиданный результат
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский

Олег Гороховский (коллаж: Styler)

Клиент monobank пожаловался в соцсети на некорректное высказывание работницы службы поддержки. Олег Гороховский поначалу не поверил мужчине и пообещал подарить ему iPhone, если информация подтвердится.

Как рассказывает Styler, обсуждение жалобы на банк началось с сообщения, которым в Threads поделился пользователь с ником "_mr.nikolaev".

С чего все началось

История началась с поста пользователя в Threads. Муж публично обратился к соучредителю monobank Олегу Гороховскому и заявил, что во время телефонного разговора одна из операторок контакт-центра некорректно высказалась о нем.

По словам клиента, после инцидента он обратился в банк за письменным ответом, однако ждал его более недели. В конце концов, ситуация получила продолжение уже в соцсетях.

Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
Что написал клиент (скриншот)

Как в monobank отреагировали на инцидент

Соучредитель monobank поначалу усомнился в словах мужчины. Он заявил, что подобное поведение работницы службы поддержки кажется ему невозможным, и предложил клиенту предоставить подтверждение.

Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
Реакция Гороховского (скриншот)

В то же время Гороховский пообещал подарить мужчине iPhone, если после проверки выяснится, что оператор действительно позволил себе некорректное высказывание.

Со временем соучредитель monobank вернулся с результатами проверки. По его словам, специалистам пришлось воспользоваться специальным программным обеспечением, чтобы разобрать слова сотрудницы, поскольку ее реплика прозвучала значительно тише основного разговора.

Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
Реакция Гороховского (скриншот)

Проверка подтвердила слова клиента. При этом Гороховский уточнил, что оператор не обращалась к мужчине напрямую, а некорректно высказалась о нем во время разговора.

По словам Гороховского, речь идет об опытной сотруднице, работающей в службе поддержки monobank уже семь лет. В этот раз во время напряженного разговора она не справилась с эмоциями.

После проверки соучредитель банка извинился перед клиентом и подтвердил, что выполнит свое обещание. Представители monobank должны связаться с мужчиной и отправить ему iPhone.

Как отреагировали пользователи Threads

История вызвала активное обсуждение в Threads. Часть пользователей стала на сторону сотрудницы службы поддержки и обратила внимание на эмоциональную нагрузку, с которой могут сталкиваться операторы во время общения с клиентами.

Одна из пользователей отметила, что работникам контакт-центров следует разрешать отвечать клиентам в той же манере, в которой те иногда общаются с операторами.

Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
Реакция пользователей Threads (скриншот)

Другая участница дискуссии не согласилась с решением подарить iPhone клиенту. По ее мнению, смартфон уместнее было бы отдать сотруднице, а вознаграждение мужчины после конфликта может дать неправильный сигнал другим пользователям.

Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
Реакция пользователей Threads (скриншот)

Еще один комментатор, по его словам, девять лет работающий в другом известном банке, наоборот положительно оценил реакцию monobank. Он отметил, что с чем сравнивать отношение к работникам и клиентам и считает такой подход высоким уровнем.

Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский
Реакция пользователей Threads (скриншот)

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