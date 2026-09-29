Клиент monobank пожаловался на оператора и получил iPhone: как отреагировал Гороховский

Клиент monobank пожаловался в соцсети на некорректное высказывание работницы службы поддержки. Олег Гороховский поначалу не поверил мужчине и пообещал подарить ему iPhone , если информация подтвердится.

Как рассказывает Styler, обсуждение жалобы на банк началось с сообщения, которым в Threads поделился пользователь с ником "_mr.nikolaev".

С чего все началось

История началась с поста пользователя в Threads. Муж публично обратился к соучредителю monobank Олегу Гороховскому и заявил, что во время телефонного разговора одна из операторок контакт-центра некорректно высказалась о нем.

По словам клиента, после инцидента он обратился в банк за письменным ответом, однако ждал его более недели. В конце концов, ситуация получила продолжение уже в соцсетях.

Что написал клиент (скриншот)

Как в monobank отреагировали на инцидент

Соучредитель monobank поначалу усомнился в словах мужчины. Он заявил, что подобное поведение работницы службы поддержки кажется ему невозможным, и предложил клиенту предоставить подтверждение.

Реакция Гороховского (скриншот)

В то же время Гороховский пообещал подарить мужчине iPhone, если после проверки выяснится, что оператор действительно позволил себе некорректное высказывание.

Со временем соучредитель monobank вернулся с результатами проверки. По его словам, специалистам пришлось воспользоваться специальным программным обеспечением, чтобы разобрать слова сотрудницы, поскольку ее реплика прозвучала значительно тише основного разговора.

Реакция Гороховского (скриншот)

Проверка подтвердила слова клиента. При этом Гороховский уточнил, что оператор не обращалась к мужчине напрямую, а некорректно высказалась о нем во время разговора.

По словам Гороховского, речь идет об опытной сотруднице, работающей в службе поддержки monobank уже семь лет. В этот раз во время напряженного разговора она не справилась с эмоциями.

После проверки соучредитель банка извинился перед клиентом и подтвердил, что выполнит свое обещание. Представители monobank должны связаться с мужчиной и отправить ему iPhone.

Как отреагировали пользователи Threads

История вызвала активное обсуждение в Threads. Часть пользователей стала на сторону сотрудницы службы поддержки и обратила внимание на эмоциональную нагрузку, с которой могут сталкиваться операторы во время общения с клиентами.

Одна из пользователей отметила, что работникам контакт-центров следует разрешать отвечать клиентам в той же манере, в которой те иногда общаются с операторами.

Реакция пользователей Threads (скриншот)

Другая участница дискуссии не согласилась с решением подарить iPhone клиенту. По ее мнению, смартфон уместнее было бы отдать сотруднице, а вознаграждение мужчины после конфликта может дать неправильный сигнал другим пользователям.

Реакция пользователей Threads (скриншот)

Еще один комментатор, по его словам, девять лет работающий в другом известном банке, наоборот положительно оценил реакцию monobank. Он отметил, что с чем сравнивать отношение к работникам и клиентам и считает такой подход высоким уровнем.