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Люди 29 сентября 2026 · 08:27
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Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистов

Их сценические имена давно стали привычными для украинской публики, но настоящие фамилии некоторых артистов могут удивить
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистов

Настоящие имена украинских артистов (коллаж: Styler)

Большинство украинских звезд известны по своим сценическим именам, но мало кто знает, как их зовут на самом деле. Некоторые из них даже сменили настоящее имя на псевдоним в официальных документах.

Styler собрал подборку из имен украинских артистов, скрывающихся под сценическими псевдонимами.

Макс Барских

Макс Барских - это псевдоним Николая Бортника. Артист презентовал свое "новое имя" еще на "Фабриці зірок" в 2008 году, а впоследствии объяснял, что сценический образ Макса стал для него своеобразным альтером эго - более уверенным, чем Николай.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовМакс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Песни Макса, такие как "Тумани", "Береги" и другие, ныне поют миллионы. Но даже сейчас не все фаны Барских знают, что на самом деле его настоящее имя совсем другое.

KOLA

KOLA - это сценическое имя Анастасии Прудиус. Певица стала широко известна именно под этим коротким псевдонимом, который сегодня уже прочно ассоциируется с ее творчеством.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовKOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Среди самых известных песен KOLA - "Чи разом?", "Біля серця" та "Цінувати життя". Именно эти композиции хорошо знакомы украинским слушателям, хотя подлинное имя певицы знают не все.

Микка Ньютон

Мика Ньютон на самом деле - Оксана Грицай. По словам артистки, псевдоним ей придумал продюсер в 2002 году, после чего под этим именем она продолжила музыкальную карьеру.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовМика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Артистка представляла Украину на "Евровидении-2011" с песней "Angel". Именно это выступление стало одним из самых известных этапов его карьеры.

Lama

Украинская певица Lama на самом деле Наталья Дзенькив. Именно под псевдонимом Lama артистка стала известна широкой аудитории.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовLama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Среди самых известных песен Lama - "Мені так треба", "Знаєш, як болить" и "Світло і тінь".

OTOY

Украинский рэпер OTOY на самом деле - Вячеслав Дрофа. Он объяснял, что псевдоним происходит от распространенного на Львовщине высказывания "Ну отой", когда человек не может вспомнить чье-то имя.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовOTOY (фото: instagram.com/otoysounds)

Среди известных треков OTOY - "Судоми" и "Шукали вчора". Рэпер использует этот псевдоним с самого начала своей музыкальной карьеры.

Skofka

За псевдонимом Skofka скрывается Владимир Самолюк. Сценическое имя не является очевидным сокращением его подлинного имени или фамилии.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовSkofka (фото: instagram.com/skofka.ua)

Среди известных треков рэпера - "Чути гімн", "Додому" и "Не забуду". Его творчество преимущественно связано с украинской рэп-сценой.

Кузьма Скрябин

Кузьма Скрябин - сценическое имя Андрея Кузьменко, фронтмена группы Скрябин. Именно под этим именем музыкант стал известен украинской публике.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовКузьма Скрябин (фото: instagram.com/skryabinband)

Среди самых известных украиноязычных песен "Скрябина" - "Мам", "Люди як кораблі" и "Сам собі країна". Творчество Кузьмы остается хорошо известным украинской аудитории.

Миша Романова

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова на самом деле - Наталья Могиленец. Публика много лет знала ее именно по сценическому имени.

Макс Барских, KOLA, OTOY: как на самом деле зовут украинских артистовМиша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Широкую популярность певица получила в качестве участницы группы "ВИА Гра", а после завершения работы в коллективе продолжила сольную карьеру.

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