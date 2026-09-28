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Полезное 28 сентября 2026 · 18:23
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Окна мокрые каждое утро: почему появляется конденсат и как от него избавиться

На стекле может появляться конденсат, особенно если в помещении накапливается излишняя влага.
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Окна мокрые каждое утро: почему появляется конденсат и как от него избавиться

Конденсат на окнах (фото: Styler)

С наступлением холодов разница между температурой в комнате и на улице становится больше, поэтому на окнах все чаще образуются капли воды. Если такая ситуация повторяется каждый день, избыток влаги может способствовать появлению плесени, а длительное пребывание во влажном помещении может оказывать негативное влияние на здоровье.

Что делать, чтобы на окнах не было конденсата, рассказывает Styler.

Почему на окнах появляется конденсат

Конденсат появляется, когда теплый влажный воздух сталкивается с прохладной поверхностью. Зимой такой поверхностью часто становится стекло, поэтому вода оседает именно на окнах.

В рекомендациях правительства Великобритании по влаге и плесени отмечается, что конденсат является одной из наиболее распространенных причин повышенной влаги в доме. Чаще его можно заметить на окнах, в углах комнат, на потолке и за мебелью у наружных стен.

Кроме привычек жильцов на количество конденсата оказывает непосредственное влияние состояние самого жилья. Проблему могут усугублять недостаточная вентиляция, низкая температура поверхностей, плохое утепление и так называемые мостики холода.

Откуда в квартире лишняя влага

Бытовые дела неизбежно придают влажности воздух в помещении. Она образуется во время приема душа, приготовления пищи, стирки и сушки одежды. Поэтому важно не только вытирать воду из стекла, но и уменьшать количество влаги в помещении и обеспечивать ее отвод.

Во время приготовления пищи следует пользоваться кухонной вытяжкой, а во время душа - вентиляцией в ванной. Дверь в эти помещения лучше закрывать, чтобы влага не распространялась по квартире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, постоянная влажность и плесень в помещении связаны с повышенным риском респираторных симптомов, аллергии и астмы.

Как избавиться от конденсата на окнах

  • Регулярно проветривайте квартиру. На несколько минут открывайте окна, чтобы освежить воздух, и не перекрывайте вентиляционные отверстия. Если после замены окон или утепления конденсата стало больше, следует проверить работу вентиляции. Соответствующие рекомендации приводит правительство Великобритании.
  • Не ставьте мебель вплотную к наружным стенам. Оставляйте небольшое пространство, чтобы воздух мог циркулировать. Особенно это важно в холодных углах комнаты. Подобные советы по циркуляции воздуха и предотвращению накопления влаги приводит Потребительский центр Северного Рейна-Вестфалии.
  • Контролируйте влажность. Проверить ее уровень можно с помощью гигрометра. Если влажность постоянно высока, может помочь осушитель воздуха. Mayo Clinic советует поддерживать влажность в помещении на уровне 30-50%.
  • Сушите белье в хорошо проветриваемом месте. Мокрые одежды дополнительно повышают влажность в квартире, поэтому во время похолодания важно обеспечить отвод влаги.
  • Вытирайте воду из стекла и рам. Это не устранит причину конденсата, но поможет не оставлять влагу на поверхностях. Если окна мокреют каждый день, следует искать причину повышенной влажности или проблем с вентиляцией.

Когда нужен специалист

Если конденсат не исчезает, а на рамах или стенах появляются темные пятна или запах затхлости, следует проверить вентиляцию, окна, утепление и возможные протечки.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продолжительное пребывание во влажных помещениях связано с повышенным риском респираторных симптомов, аллергий и астмы. Поэтому важно устранить не только самую плесень, но и причину появления влаги.

Раньше мы рассказывали о том, что проверить в квартире до начала отопительного сезона.

Теги: Дом Советы
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